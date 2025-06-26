Ramazan’dan sonra en faziletli oruç! Muharrem ayında oruç tutmanın sevabı

Ramazan’dan sonraki en faziletli oruç olarak kabul edilen Muharrem orucu, İslam alemi tarafından büyük önem taşıyor. Muharrem ayı başlamışken bu mübarek günde tutulan orucun sevabı gündeme geldi. Peki Muharrem orucu ne zaman tutulur?

Yeni Hicri yılın başlangıcını simgeleyen Muharrem ayı, hem dini hem de manevi yönüyle Müslümanlar için özel bir anlam taşır Bu mübarek ayda tutulan oruçlar, Ramazan’dan sonra en kıymetli oruç olarak biliniyor.

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem ayında en değerli gün olarak bilinen Aşure Günü, Muharrem ayının 10.günü başlar. Ancak Aşure günü oruç tutmak mekruh sayılmıştır. Bu nedenle orucun ya bir gün öncesiyle (9. gün) ya da bir gün sonrasıyla (11. gün) birlikte tutulması tavsiye edilir.

Peygamber Efendimiz’in şu hadisi bu konuda yol gösterici olmuştur:

“Aşure günü bir gün önce veya bir gün sonra da oruç tutarak, Yahudilere muhalefet edin.”

2025 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2025 yılı Hicri takvime göre Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Buna göre, Muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.

MUHARREM AYININ FAZİLETİ NEDİR?

Hadislerde “Allah’ın ayı” olarak anılan Muharrem, dört haram aydan biri olarak kabul edilir. Bu ayda yapılan ibadetlerin sevabı daha büyük, işlenen günahların ise etkisi daha ağırdır. Ramazan’dan sonra en faziletli oruç olarak bildirilen Muharrem orucu, manevi anlamda bir arınma fırsatı sunar.

“Nafile oruç tutacaksan, Muharrem ayında tut. Çünkü o, Allah’ın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, o günde Allah geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün, tevbe edenlerin günahlarını da affeder.” (Tirmizi)

Bu faziletli ayda oruç tutmak, sadaka vermek ve dua etmek, Müslümanların Allah’a yakınlaşmaları için önemli vesileler arasında yer alır.

MUHARREM AYI MÜSLÜMANLARIN YILBAŞI MI?

Muharrem ayının ilk günü hicri yılın da başlangıcıdır. Bu sebeple İslam dünyasında yeni yıl Muharrem ayı ile başlar. Ramazan gibi manevi değeri yüksek bir dönem olan bu ay, hem geçmişle yüzleşme hem de geleceğe umutla bakma zamanı olarak görülür.

Kur’an-ı Kerim’de zikredilen dört haram aydan biri olan Muharrem, Zilkade, Zilhicce ve Recep aylarıyla birlikte özel kıymet verilen zaman dilimlerinden biridir. Bu ayda yapılan ibadetlerin sevabı katlanır, dualar daha fazla kabul görür.

MUHARREM AYINDA NELER YAPILMALI?

Muharrem ayı, manevi yenilenme ve hayırlı başlangıçlar için bulunmaz bir fırsattır. Bu nedenle Müslümanların özellikle hicri yılın ilk gecesi şu ibadet ve davranışlara önem vermeleri önerilir:

Tevbe ve dua etmek

Sadaka vermek

Bol bol Kur’an-ı Kerim okumak

Aşure yapmak ve dağıtmak

Oruçla manevi anlamda arınmak

Geçmiş yılın muhasebesini yapmak

Yeni yıl için niyet ve dualar etmek