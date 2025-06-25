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En güzel Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajları: Muharrem mesajlarında kısa-uzun ve dualı seçenekler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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En güzel Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajları: Muharrem mesajlarında kısa-uzun ve dualı seçenekler
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Hicri yılbaşı 2025 yılında 26 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Muharrem ayının başlangıcı olarak idrak ediliyor. Müslümanlar 1447 Hicri yılına dualar, tebrikler ve birbirinden güzel mesajlarla girerken Muharrem ayının manevi atmosferi dostlukları ve birlik beraberliği güçlendiriyor. İşte en güzel Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajları...

Hicri takvimin başlangıcı olan Muharrem ayı, 26 Haziran 2025 Perşembe günü itibarıyla Müslümanlar için yeni bir yılın başlangıcına denk geliyor. 1446'dan 1447 Hicri yılına geçişin kutlandığı bu mübarek günde, sevdiklerine en güzel Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajları göndermek isteyenlere kısa-uzun ve dualı seçenekler bir araya getirildi. 

En güzel Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajları: Muharrem mesajlarında kısa-uzun ve dualı seçenekler - 1. Resim

EN GÜZEL HİCRİ YILBAŞI VE MUHARREM AYI MESAJLARI

Yeni Hicri yıl, kalbine ve hanene huzur ve bereket getirsin. Yeni hicri yıl hayırlarla gelsin...

Hicri takvimin başlangıcı, barış, sağlık ve imanla geçmesi dileğiyle...

26 Haziran'da 1447 Hicri yılına girerken Rabbim ümmete birlik, dirlik ve ferahlık versin. Hicri yılbaşınız mübarek olsun.. 

En güzel Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajları: Muharrem mesajlarında kısa-uzun ve dualı seçenekler - 2. Resim

Yeni Hicri yılda Rabbim kalbine ferahlık, ömrüne bereket, ailene ve sana sağlıklı bir yıl nasip etsin. Hicri yılbaşınız kutlu olsun...

Allah'ım yeni yolda, İslam'ı gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip et. Nice birlikte güzel yıllara...

Böyle güzel bir aya girmenin sevinc ve mutluluğu ile Hicri Yılbaşınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

En güzel Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajları: Muharrem mesajlarında kısa-uzun ve dualı seçenekler - 3. Resim

KISA-UZUN VE DUALI MUHARREM AYI MESAJLARI

Muharrem ayınız bereketli, dualarınız kabul olsun...

Muharrem ayının birinci gecesi Müslümanların yılbaşı gecesidir. Geceniz hayırla ve dualarla geçsin.. Hicri yılbaşınız mübarek olsun.

"Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut, çünkü o, Allahü teâlânın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, o günde Allahü teâlâ geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün tevbe edenlerin günahlarını da affeder. -Tirmizi"

En güzel Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajları: Muharrem mesajlarında kısa-uzun ve dualı seçenekler - 4. Resim

Ya Rabbi, yeni Hicri yılımızı rızana uygun amellerle geçirebilmeyi nasip et. Hicri yılbaşınız mübarek olsun...

Tüm İslam aleminin hicri yeni yılı ve Muharrem ayı mübarek olsun...

En güzel Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajları: Muharrem mesajlarında kısa-uzun ve dualı seçenekler - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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