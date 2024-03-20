RAMAZAN'IN 10. GÜNÜ OKUNACAK DUALAR! Bugün Ramazan'ın onuncu gününde kılınacak namaz, yapılacak ibadetler

Mübarek Ramazan ayının 10. günündeyiz. Bugün içerisinde yapılacak ibadetler, kılınacak namazlar, okunacak dualar araştırılmakta. Oruç tutmak ve 5 vakit namazımızı kılmanın yanı sıra yapılacak ibadetler, okunacak duaları sizler için derledik.

Ramazan, bizler için çok önemli bir aydır. Bu ayı tam anlamıyla yaşayarak eda eden Müslümanlar normal zamandan fazla olarak Allah’a daha çok yakınlaşmaktadır ve ona ibadetlerini yerine getirip Allah’ı hoşnut etmektedirler. İşte size yardımcı olması açısından hazırladığımız haberimiz sizlerle. Ramazan’ın 10. Günü okunacak dualar, çekilecek tesbihler, yapılacak ibadetler nelerdir?

RAMAZAN'IN 10. GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Ramazan ayının onuncu gecesi kılınacak namazda Peygamber efendimiz (SAV) buyuruyor ki: Bir kişi bu gecede 4 rekat namaz kılsa, birinci rekatta bir FATİHA, bir AYETEL KÜRSİ, Şehidalahü ennehü ( Al-i İmran suresi, Ayet:18 ) ayeti ile DUHA SURESİNİ, ikinci rekatta birer defa FATİHA, A'LA ve ĞAŞİYE, üçüncü rekatta birer defa FATİHA ve DUHA SURESİNİ, dördüncü rekatta da FATİHA ile İNŞİRAH SURELERİNİ birer kere okusa, ALLAH cc. O kulun namazını kabul edip ölüm meleğine emir verir ki:

"Ben bu kulumu, benim şiddetimden ve azabımdan emin kıldım."

YAPILACAK İBADETLER

Yine bugün de sahura kalkıp orucunu öyle tutmak Yasin suresi okumak, mukabeleye gitmek, bol bol dua etmek, Fetih suresi ve vakıa suresi okumak oldukça efdaldir.

Ettiğimiz dualarda ölmüşlerimize, sahabelere de dua etmeyi unutmamalıyız. Allahtan sadece dünya için bir şeyler istemek yerine ahiretimizin temellerini attıracak dualar edip ahirete göç etmeden oradan yerimizi güzel şekilde ayıracak dualar edip amellerde bulunmalıyız.

ONUNCU GÜNÜN DUASI

Bugünün duası şöyledir:

Allah'ım bizi ödeyemeyeceğimiz borçtan taşıyamayacağımız kederden, tahammül demeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle.

RAMAZAN'IN 10. GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Ramazanın ilk 10 günü okunacak dua, 11. ile 20. gün arasında okunacak dua, 21 ile 30. günler arası okunacak dua olarak sıralama yapabilirsiniz.

Ya Erhamerrahimin (Ey iman edenlerin en merhametlisi),

Ya Gaffarez Zünüb (Ey günahları bağışlayan),

Ya Atikarrikab (Ey iyileri koruyan) teşbihleri Allah’ın niteliklerini anmak açısından güzel seçeneklerdir.

Ramazan ayının 10. Gününde çekilecek tesbihlerde bol bol tövbe-i istiğfar edilmeli ve bunun yanında “ Ya Erhame’r Rahimin (Ey Merhametlilerin en merhametlisi) tesbihi çekilmelidir.