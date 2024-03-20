Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Haberler > RAMAZAN'IN 10. GÜNÜ OKUNACAK DUALAR! Bugün Ramazan'ın onuncu gününde kılınacak namaz, yapılacak ibadetler

RAMAZAN'IN 10. GÜNÜ OKUNACAK DUALAR! Bugün Ramazan'ın onuncu gününde kılınacak namaz, yapılacak ibadetler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
RAMAZAN&#039;IN 10. GÜNÜ OKUNACAK DUALAR! Bugün Ramazan&#039;ın onuncu gününde kılınacak namaz, yapılacak ibadetler

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mübarek Ramazan ayının 10. günündeyiz. Bugün içerisinde yapılacak ibadetler, kılınacak namazlar, okunacak dualar araştırılmakta. Oruç tutmak ve 5 vakit namazımızı kılmanın yanı sıra yapılacak ibadetler, okunacak duaları sizler için derledik.

Ramazan, bizler için çok önemli bir aydır. Bu ayı tam anlamıyla yaşayarak eda eden Müslümanlar normal zamandan fazla olarak Allah’a daha çok yakınlaşmaktadır ve ona ibadetlerini yerine getirip Allah’ı hoşnut etmektedirler. İşte size yardımcı olması açısından hazırladığımız haberimiz sizlerle. Ramazan’ın 10. Günü okunacak dualar, çekilecek tesbihler, yapılacak ibadetler nelerdir?

RAMAZAN'IN 10. GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

Ramazan ayının onuncu gecesi kılınacak namazda Peygamber efendimiz (SAV) buyuruyor ki: Bir kişi bu gecede 4 rekat namaz kılsa, birinci rekatta bir FATİHA, bir AYETEL KÜRSİ, Şehidalahü ennehü ( Al-i İmran suresi, Ayet:18 ) ayeti ile DUHA SURESİNİ, ikinci rekatta birer defa FATİHA, A'LA ve ĞAŞİYE, üçüncü rekatta birer defa FATİHA ve DUHA SURESİNİ, dördüncü rekatta da FATİHA ile İNŞİRAH SURELERİNİ birer kere okusa, ALLAH cc. O kulun namazını kabul edip ölüm meleğine emir verir ki:

"Ben bu kulumu, benim şiddetimden ve azabımdan emin kıldım."

RAMAZAN'IN 10. GÜNÜ OKUNACAK DUALAR! Bugün Ramazan'ın onuncu gününde kılınacak namaz, yapılacak ibadetler - 1. Resim

YAPILACAK İBADETLER

Yine bugün de sahura kalkıp orucunu öyle tutmak Yasin suresi okumak, mukabeleye gitmek, bol bol dua etmek, Fetih suresi ve vakıa suresi okumak oldukça efdaldir.

Ettiğimiz dualarda ölmüşlerimize, sahabelere de dua etmeyi unutmamalıyız. Allahtan sadece dünya için bir şeyler istemek yerine ahiretimizin temellerini attıracak dualar edip ahirete göç etmeden oradan yerimizi güzel şekilde ayıracak dualar edip amellerde bulunmalıyız. 

RAMAZAN'IN 10. GÜNÜ OKUNACAK DUALAR! Bugün Ramazan'ın onuncu gününde kılınacak namaz, yapılacak ibadetler - 2. Resim

ONUNCU GÜNÜN DUASI

Bugünün duası şöyledir:

Allah'ım bizi ödeyemeyeceğimiz borçtan taşıyamayacağımız kederden, tahammül demeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle.

RAMAZAN'IN 10. GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Ramazanın ilk 10 günü okunacak dua, 11. ile 20. gün arasında okunacak dua, 21 ile 30. günler arası okunacak dua olarak sıralama yapabilirsiniz.
Ya Erhamerrahimin (Ey iman edenlerin en merhametlisi), 
Ya Gaffarez Zünüb (Ey günahları bağışlayan), 
Ya Atikarrikab (Ey iyileri koruyan) teşbihleri Allah’ın niteliklerini anmak açısından güzel seçeneklerdir.

RAMAZAN'IN 10. GÜNÜ OKUNACAK DUALAR! Bugün Ramazan'ın onuncu gününde kılınacak namaz, yapılacak ibadetler - 3. Resim

Ramazan ayının 10. Gününde çekilecek tesbihlerde bol bol tövbe-i istiğfar edilmeli ve bunun yanında “ Ya Erhame’r Rahimin (Ey Merhametlilerin en merhametlisi) tesbihi çekilmelidir. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tayyargiller çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün, intihar mı etti, öldü mü? - HaberlerTayyargiller çiftinin şirketine atanan kayyım Bünyamin Ergün, intihar mı etti, öldü mü?Özel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerindeki öğrenciler için destek geliyor! Resmi Gazete yayımlandı! 20 Mart 2024 Resmi Gazete atama kararları - HaberlerÖzel Meslekî ve Teknik Anadolu Liselerindeki öğrenciler için destek geliyor! Resmi Gazete yayımlandı! 20 Mart 2024 Resmi Gazete atama kararlarıPakistan'da deprem kaç şiddetinde oldu? Pakistan'da deprem oldu mu? - HaberlerPakistan'da deprem kaç şiddetinde oldu? Pakistan'da deprem oldu mu?Survivor All Star 2024 "En sakin yarışmacı kim?" anketi sonuçlandı! Survivor'un en sakini kim oldu? - HaberlerSurvivor All Star 2024 "En sakin yarışmacı kim?" anketi sonuçlandı! Survivor'un en sakini kim oldu?Erdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı... İşte CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nun mal varlığı - HaberlerErdal Beşikçioğlu mal varlığını açıkladı... İşte CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu'nun mal varlığıSurvivor'da dördüncü dokunulmazlığı Mavi takım kazandı! 19 Mart son eleme adayı kim oldu? - HaberlerSurvivor'da dördüncü dokunulmazlığı Mavi takım kazandı! 19 Mart son eleme adayı kim oldu?İstanbul belediye seçimi anketi sonuçları 2024! Yerel seçim son anketi İstanbul - Haberlerİstanbul belediye seçimi anketi sonuçları 2024! Yerel seçim son anketi İstanbulCumhuriyet Kulesi nerede? Cumhuriyet Kulesi içerisinde ne var, ne yapılır? - HaberlerCumhuriyet Kulesi nerede? Cumhuriyet Kulesi içerisinde ne var, ne yapılır?Galatasaray’ın ülke puanına katkısı 2024! Galatasaray bu sezon ülke puanına ne kadar katkı yaptı? - HaberlerGalatasaray’ın ülke puanına katkısı 2024! Galatasaray bu sezon ülke puanına ne kadar katkı yaptı?Fenerbahçe'nin ülke puanına katkısı 2024! Fenerbahçe bu sezon ülke puanına ne kadar katkı yaptı? - HaberlerFenerbahçe'nin ülke puanına katkısı 2024! Fenerbahçe bu sezon ülke puanına ne kadar katkı yaptı?
Sonraki Haber Yükleniyor...