Ramazan’ın 14. günü (24 Mart 2024) yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler

Mübarek Ramazan ayında Allah’ın farz kıldığı oruç tutmanın yanında yapılması gereken ibadetler vardır. Ramazan’ın 14. Günü, 24 Mart 2024 tarihine denk gelmekte. Bu mübarek günde tesbih çekmek, dua etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, kaza veya nafile namazları kılmak gerekir.

Ramazan ayı, Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Şeytanın bağlandığı, Allah'a daha da yaklaşabileceğimiz mübarek ayda yapılacak ibadetleri ve çekilecek tesbihleri sizler için derledik.

RAMAZAN'IN 14. GÜNÜ YAPILACAK İBADETELER

Ramazan ayının on dördüncü gecesi kılınacak namazda Peygamber efendimiz ( SAV ) buyuruyor ki: Bu gecede bir kimse 1 kere FATİHA ve 30 kere İHLAS SURESİNİ okumak suretiyle 4 rekat namaz kılarsa rızkı ve bereketi fazla olur. Aynı zamanda o yıl içinde bütün muradları hasıl olur.

Yine bugün de sahura kalkıp orucunu öyle tutmak Yasin suresi okumak, mukabeleye gitmek, bol bol dua etmek, Fetih suresi ve vakıa suresi okumak oldukça efdaldir.

Ettiğimiz dualarda ölmüşlerimize, sahabelere de dua etmeyi unutmamalıyız. Allahtan sadece dünya için bir şeyler istemek yerine ahiretimizin temellerini attıracak dualar edip ahirete göç etmeden oradan yerimizi güzel şekilde ayıracak dualar edip amellerde bulunmalıyız.

Ayrıca Ramazan ayında iftar vermek hem birlik ve beraberliği hem de fakir de düşünüldüğü için çok büyük sevaptır. Bunun üzerine Peygamber Efendimizin bir hadisinde şöyle buyuruyor:

Oruçlunun rahatlayacağı iki sevinç anı vardır; birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Rabbine kavuştuğu andır. Bu hadisten anladığımız üzere oruçlu kimsenin ettiği duada sizlere de yer vermesi ve onu Rabbine kavuşturan kişinin siz olması önemlidir.

BUGÜNÜN DUASI

Ey yüceler yücesi, ey her derde deva, ilahi! Ya mevla, bizlerden rahmetini, şefkatini, hidayetini, bağışlayıcılığını esirgeme…

Peygamber Efendimiz'in duaları

(Allah'ım, bizi açık ve gizli bütün günahlardan koru!) [Taberani]



(Allah’ım, ürpermeyen kalbden ve doymayan nefisten sana sığınırım.) [Müslim]



(Allah’ım, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım.) [Hâkim]



(Allah’ım, bize dinî musibet verme! Bize acımayanları başımıza musallat etme!) [Tirmizi]



(Allah’ım, bana öyle bir iman ve yakîn ver ki, sonu küfür olmasın!) [Tirmizi]

ÇEKİLECEK TESBİHLER

Ramazanın ilk 10 günü okunacak dua, 11. ile 20. gün arasında okunacak dua, 21 ile 30. günler arası okunacak dua olarak sıralama yapabilirsiniz.

Ya Erhamerrahimin (Ey iman edenlerin en merhametlisi),

Ya Gaffarez Zünüb (Ey günahları bağışlayan),

Ya Atikarrikab (Ey iyileri koruyan) teşbihleri Allah’ın niteliklerini anmak açısından güzel seçeneklerdir.

Ramazan ayının 14. Gününde çekilecek tesbihlerde bol bol tövbe-i istiğfar edilmeli ve bunun yanında “ Ya Gaffarez Zünüb” (Ey günahları bağışlayan) tesbihi çekilmelidir.