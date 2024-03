Ramazan’ın 15. günü yapılacak ibadetler hangileri? Bugün okunacak dualar, çekilecek tesbihler

Her günü bir bayram olan Ramazan ayının 15. günü yapılacak ibadetler arasında okunacak dualar ve çekilecek tesbihler bulunmakta. Allah’ın farz kıldığı oruç tutmanın yanında yapılması gereken ibadetler de vardır. Bu ibadetler, gündelik hayatımızda da yerine getirilirse sevabı çoktur. İşte, Ramazanın on beşinde yapabileceğimiz ibadetler

Bizler için bin aydan hayırlı olan Ramazan ayına bu yıl da kavuştuk ve on beşinci gününe geldik. Bugüne özel olarak belirtilen ibadetler olmasa da bizler için önerilen yapılacak ibadetler ve dualar bulunmakta. İşte, yapabileceğimiz tesbihatlar...

RAMAZAN'IN 15. GÜN İBADETLERİ

Ramazan ayının on dördüncü gecesi kılınacak namazda Peygamber efendimiz ( SAV ) buyuruyor ki: Bir kimse bu gecede 1 kere FATİHA ve 10 kere İHLAS SURESİNİ okuyarak altı rekat namaz kılsa her iki rekatta bir selam vererek, ALLAH cc. O kimseyi cehennemden azad ettiği gibi ona Tevrat'ı, İncil'i ve Hazreti İbrahim As. İnen sahifeleri okumuş kadar sevap verilir. Ayrıca yetmiş yıl aralıksız ve hiç dönmeden kafirlerle gaza etmiş gibi sevap verilir. Aynı zamanda 100 kerede hac etmiş sevabı verilir.

Yine bugün de sahura kalkıp orucunu öyle tutmak Yasin suresi okumak, mukabeleye gitmek, bol bol dua etmek, Fetih suresi ve vakıa suresi okumak oldukça efdaldir.

Ettiğimiz dualarda ölmüşlerimize, sahabelere de dua etmeyi unutmamalıyız. Allahtan sadece dünya için bir şeyler istemek yerine ahiretimizin temellerini attıracak dualar edip ahirete göç etmeden oradan yerimizi güzel şekilde ayıracak dualar edip amellerde bulunmalıyız.

Ayrıca Ramazan ayı içinde Peygamber Efendimizin bir hadisinde şöyle buyuruyor:

Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.

Bu hadisten anladığımız üzere Ramazan ayında bol bol dua etmeli ve Yüce Allah’a ibadet etmeliyiz. Günahlardan sakınmalıyız.

Bugünün duası şöyledir:

Rabbim! Beni yalnız başıma bırakma. Sen, vârislerin en hayırlısısın. Ey yüceler yücesi, ey her derde deva, ilahi! Ya mevla, bizlerden rahmetini, şefkatini, hidayetini, bağışlayıcılığını esirgeme…

TESBİHAT

Ramazanın ilk 10 günü okunacak dua, 11. ile 20. gün arasında okunacak dua, 21 ile 30. günler arası okunacak dua olarak sıralama yapabilirsiniz.

Ya Erhamerrahimin (Ey iman edenlerin en merhametlisi),

Ya Gaffarez Zünüb (Ey günahları bağışlayan),

Ya Atikarrikab (Ey iyileri koruyan) teşbihleri Allah’ın niteliklerini anmak açısından güzel seçeneklerdir.

Ramazan ayının 15. Gününde çekilecek tesbihlerde bol bol tövbe-i istiğfar edilmeli ve bunun yanında “ Ya Gaffarez Zünüb” (Ey günahları bağışlayan) tesbihi çekilmelidir.