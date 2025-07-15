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İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif güzergahlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak! İşte alternatif güzergahlar
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

"15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" nedeniyle İstanbul'da bazı yollar 13.00 itibarıyla trafiğe kapatılacak. Valilik alternatif güzergahları açıkladı, işte detaylar.

İstanbul Valiliği, hain darbe girişimin 9. yılında düzenlenecek olan "15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" programı kapsamında nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

SAAT 13.00'TE KAPANACAK

Yapılan açıklamada, "Saat 13.00 itibarıyla program bitimine kadar kapanacak yollar, Güzeltepe Caddesi-Çengelköy Caddesi kavşağı ile Beylerbeyi kavşağı arası olmak üzere; Üsküdar istikameti Çengelköy Caddesi, Yalıboyu Caddesi, Abdullahağa Caddesi tek yönlü olarak ve bu caddelere çıkan tüm yollar, Beylerbeyi Kavşağı - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü katılımı" ifadelerine yer verildi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR 

Alternatif güzergahlar ise, "Abdullahağa Caddesi ve Yalıboyu Caddesi Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Çengelköy Caddesi, Beykoz ve Bosna Bulvarı İstikameti, Beylerbeyi Küplüce Yolu, Beylerbeyi Çamlıca Caddesi, Güzeltepe Caddesi" şeklinde açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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