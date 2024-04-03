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Ramazan’ın 24. günü (3 Nisan 2024) yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ramazan’ın 24. günü (3 Nisan 2024) yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bedenin ve ruhun dünyadan bir nebze de olsa soyutlanıp, maddi ve manevi olarak doyduğu, sofraların bolluk ve bereketten taşıp arttığı, 11 ayın sultanı ve içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini barındırdığı mübarek Ramazan ayında Allah’ın farz kıldığı oruç tutmanın yanında yapılması gereken ibadetler de vardır. Ramazan'ın 24. günü okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve ibadetler nelerdir sorularına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Ramazan ayını tam anlamıyla yaşayarak eda eden Müslümanlar normal zamandan fazla olarak Allah’a daha çok yakınlaşmaktadır ve ona ibadetlerini yerine getirip Allah’ı hoşnut etmektedirler.

Ramazan ayının 24. gününde yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve dualar araştırılıyor. 

RAMAZAN'IN 24. GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtulmaktır.

Ramazan ayının yirmi dördüncü gecesi kılınacak namazda Peygamber efendimiz ( SAV ) efendimiz buyuruyor ki: Bu gecede bir kimse 1 kere FATİHA ve 1 kere KARİA SURESİ ile iki rekat namaz kılsa, o kimseye şöyle nida gelir.
Korkma! Muhakkak ki sen, emin ( korkusuz ) kılınanlardansın.

Yine bugün de sahura kalkıp orucunu öyle tutmak Yasin suresi okumak, mukabeleye gitmek, bol bol dua etmek, Fetih suresi ve vakıa suresi okumak oldukça efdaldir. Ramazan’ın 24. günü (3 Nisan 2024) yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler - 1. Resim

Ettiğimiz dualarda ölmüşlerimize, sahabelere de dua etmeyi unutmamalıyız. 

Allahtan sadece dünya için bir şeyler istemek yerine ahiretimizin temellerini attıracak dualar edip ahirete göç etmeden oradan yerimizi güzel şekilde ayıracak dualar edip amellerde bulunmalıyız.

Ayrıca Ramazan ayı içinde Peygamber Efendimizin bir hadisinde şöyle buyuruyor: "Kim güzelce abdest alırsa, o kimsenin günahları tırnaklarının altına varıncaya kadar bütün vücudundan çıkar."

Bu hadisten anladığımız üzere abdest almanın ve abdestli olmanın ne kadar güzel bir şey olduğu görülmektedir. Ramazan’ın 24. günü (3 Nisan 2024) yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler - 2. Resim

BUGÜN OKUNACAK DUA

Allаh'ım, dаvrаnışlаrımızı 'İnаncımızlа' bütünleştir; Sözümüzü de 'Özümüzle' birleştir.

YİRMİ DÖRDÜNCÜ GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Ramazanın ilk 10 günü okunacak dua, 11. ile 20. gün arasında okunacak dua, 21 ile 30. günler arası okunacak dua olarak sıralama yapabilirsiniz.

Ya Erhamerrahimin (Ey iman edenlerin en merhametlisi),

Ya Gaffarez Zünüb (Ey günahları bağışlayan),

Ya Atikarrikab (Ey iyileri koruyan) teşbihleri Allah’ın niteliklerini anmak açısından güzel seçeneklerdir.

Ramazan ayının 24. Gününde çekilecek tesbihlerde bol bol tövbe-i istiğfar edilmeli ve bunun yanında “ Ya Atikarrikab” (Ey iyileri koruyan) tesbihi çekilmelidir. 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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