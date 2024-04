Ramazan'ın 28. günü (7 Nisan 2024) yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler

Bedenin ve ruhun dünyadan bir nebze de olsa soyutlanıp, maddi ve manevi olarak doyduğu, sofraların bolluk ve bereketten taşıp arttığı, 11 ayın sultanı ve içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini barındırdığı mübarek Ramazan ayında Allah’ın farz kıldığı oruç tutmanın yanında yapılması gereken ibadetler de vardır. Ramazan'ın 28. günü okunacak dualar, çekilecek tesbihler ve ibadetler nelerdir sorularına dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Ramazan, Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Bu ayı tam anlamıyla yaşayarak eda eden Müslümanlar normal zamandan fazla olarak Allah’a daha çok yakınlaşmaktadır ve ona ibadetlerini yerine getirip Allah’ı hoşnut etmektedirler.

İşte size yardımcı olması açısından 28. günü yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve dualar hakkında hazırladığımız haberimiz sizlerle.

RAMAZAN'IN 28. GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtulmaktır.

Ramazan ayının yirmi sekizinci gecesinde kılınacak namazda Peygamber efendimiz ( SAV ) buyuruyor ki: Bu gecede bir kimse 1 kere FATİHA ve 3 kere İHLAS SURESİNİ okuyarak iki rekat namaz kılsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından çıkar ve kıyamette hesaptan kurtulur.

Yine bugün de sahura kalkıp orucunu öyle tutmak Yasin suresi okumak, mukabeleye gitmek, bol bol dua etmek, Fetih suresi ve vakıa suresi okumak oldukça efdaldir.

Ettiğimiz dualarda ölmüşlerimize, sahabelere de dua etmeyi unutmamalıyız. Allahtan sadece dünya için bir şeyler istemek yerine ahiretimizin temellerini attıracak dualar edip ahirete göç etmeden oradan yerimizi güzel şekilde ayıracak dualar edip amellerde bulunmalıyız.

Ayrıca Ramazan ayı içinde Peygamber Efendimizin bir hadisinde şöyle buyuruyor:

Hiçbir iyiliği küçümseme; isterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun.

Bu hadisten anladığımız üzere hiçbir zaman yapılan bir iyilik küçümsenmemelidir. Gülümsemek de bunlara dahildir. Çünkü birine gülümsemek ve tebessüm etmek bile sadakadır.

BUGÜNÜN DUASI

''Allah'ım bu aciz bu cahil kulun, nasıl dua edeceğini bilemez. Gönlünden geçenleri dile getiremez. Sen ki her şeyi gören, her şeyi duyan ve bilen Allah'ım bu aciz kulunun dile getiremediklerini kabul et, gerçekleştir. En güzel dua eden kullarının, dualarıyla bir tut. Benim gibi dua etmeyi beceremiyorum, diyenler varsa onlarında kalplerinden geçenleri, dua olarak kabul eyle Rahman ve Rahim olan duaları kabul eden Allah'ım...''

YİRMİ SEKİZİNCİ GÜNÜ ÇEKİLECEK TESBİHLER

Ramazanın ilk 10 günü okunacak dua, 11. ile 20. gün arasında okunacak dua, 21 ile 30. günler arası okunacak dua olarak sıralama yapabilirsiniz.

Ya Erhamerrahimin (Ey iman edenlerin en merhametlisi),

Ya Gaffarez Zünüb (Ey günahları bağışlayan),

Ya Atikarrikab (Ey iyileri koruyan) teşbihleri Allah’ın niteliklerini anmak açısından güzel seçeneklerdir.

Ramazan ayının 28. Gününde çekilecek tesbihlerde bol bol tövbe-i istiğfar edilmeli ve bunun yanında “ Ya Atikarrikab” (Ey iyileri koruyan) tesbihi çekilmelidir.