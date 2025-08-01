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Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek kimdir, suçu neydi?

Kaynak: Haber Merkezi
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Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek kimdir, suçu neydi?
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CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek’in kim olduğu ve hakkındaki suçlamalar merak konusu oldu. İşte Zuhal Böcek ile ilgili dikkat çeken detaylar...

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in kim olduğu ve suçu merak ediliyor. Muhittin Böcek, İçişleri Bakanlığınca belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılırken, gelini Zuhal Böcek'in işlediği suç da araştırılıyor.

Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek kimdir, suçu neydi? - 1. Resim

ZUHAL BÖCEK'İN SUÇU NE?

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek, 27 Temmuz 2025'te "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" suçlamasıyla havalimanında yakalanarak gözaltına alınmıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Zuhal Böcek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek kimdir, suçu neydi? - 2. Resim

ZUHAL BÖCEK KİMDİR?

Zuhal Böcek, Muhittin Böcek’in gelini ve Mustafa Gökhan Böcek’in eşi olarak biliniyor. Evliliği öncesi Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan Zuhal Böcek, aslen Antalya doğumlu. Yaklaşık 30'lu yaşlarda olan Zuhal Böcek, bir erkek çocuk sahibi.

Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek kimdir, suçu neydi? - 3. Resim

Kaynak: Haber Merkezi
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