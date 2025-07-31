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İzmir su kesintisi sorgulama: İZSU 10 saat kesinti açıklaması, hangi ilçeleri kapsıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir su kesintisi sorgulama: İZSU 10 saat kesinti açıklaması, hangi ilçeleri kapsıyor?
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İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentte 10 saat su kesintisi yaşanacak ilçeyi açıkladı. İzmirliler 31 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında su verilemeyecek ilçe ve mahalleleri merak ediyor.

İzmir'de 31 Temmuz Perşembe akşamı başlayan kesintiler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İzmirliler suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), su kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahalleleri bir bir açıkladı.

İZSU'nun yaptığı duyuru sonrası İzmirliler "Hangi ilçede 10 saat kesinti yaşanacak?" sorusunun cevabını arıyor.

İzmir su kesintisi sorgulama: İZSU 10 saat kesinti açıklaması, hangi ilçeleri kapsıyor? - 1. Resim

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 

İZSU'nun verdiği bilgilere göre, Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesi nedeniyle Çeşme ilçesine 10 saat boyunca su verilemeyecek. 31 Temmuz Perşembe gece saat 23.00'te başlayan kesinti, 1 Ağustos Cuma günü saat 09.00'da sona erecek.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Çeşme'de yaşanacak 10 saatlik su kesintisi İzmirlilerde tedirginliğe yol açtı

İzmir su kesintisi sorgulama: İZSU 10 saat kesinti açıklaması, hangi ilçeleri kapsıyor? - 2. Resim

İZMİR SU KESİNTİSİ SORGULAMA

İlçeMahallelerTarih ve Saat AralığıTahmini Süre
BeydağAtatürk, Cumhuriyet31.07.2025 — 21:55 ile 23:55 arası2 saat
ÇeşmeAlaçatı, Altınkum, Altınyunus, Ardıç, Boyalık, Celal Bayar, Cumhuriyet, Çakabey, Çiftlik31.07.2025 — 23:00 ile 01.08.2025 — 09:00 arası10 saat

İzmir su kesintisi sorgulama: İZSU 10 saat kesinti açıklaması, hangi ilçeleri kapsıyor? - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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