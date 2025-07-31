İzmir su kesintisi sorgulama: İZSU 10 saat kesinti açıklaması, hangi ilçeleri kapsıyor?

İzmir'de 31 Temmuz Perşembe akşamı başlayan kesintiler vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İzmirliler suların ne zaman geleceğini merak ediyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), su kesintisinden etkilenecek ilçe ve mahalleleri bir bir açıkladı.

İZSU'nun yaptığı duyuru sonrası İzmirliler "Hangi ilçede 10 saat kesinti yaşanacak?" sorusunun cevabını arıyor.

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU'nun verdiği bilgilere göre, Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesi nedeniyle Çeşme ilçesine 10 saat boyunca su verilemeyecek. 31 Temmuz Perşembe gece saat 23.00'te başlayan kesinti, 1 Ağustos Cuma günü saat 09.00'da sona erecek.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Çeşme'de yaşanacak 10 saatlik su kesintisi İzmirlilerde tedirginliğe yol açtı.