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Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Ramazan Bayramı&#039;nda hava nasıl olacak?

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

9 günlük tatilin bugün başladığı Ramazan Bayramı için hava durumu belli oldu. Meteorolojinin tahminlerine göre, bayramda Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Ege bölgelerinde bayram boyunca yağış var. Ankara, İstanbul, İzmir ise parçalı bulutlu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 günlük idari izin kararı verildiği Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla gözler hava durumuna çevrildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan bayram hava tahmin raporunu paylaştı.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL OLACAK?

Hafta sonundan itibaren yurdun serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirten Bakan Özhaseki, “Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir” ifadelerini kullandı.

YOLA ÇIKACAKLARA KRİTİK UYARI

Bakan Özhaseki, bayram ziyaretleri için yola çıkacak vatandaşları da uyararak, araçlarını dikkatli kullanmalarını ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarını dikkate almalarını istedi. Bakan Özhaseki, “Bu vesileyle tüm milletimizin Ramazan Bayramı’nı şimdiden kutluyor, sevdiklerimizle bir ve beraberce geçireceğimiz bir bayram olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.

BAYRAMDA YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan hava tahmin raporuna göre, bayramın 1. günü Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin; bayramın 2. günü iç Ege’nin doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun, bayramın 3. günü ise iç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Adana, Hatay, Osmaniye, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili boyunca sıcaklıklar ise gece 1 ile 9, gündüz 16 ile 27 derece arasında seyredecek.

ANKARA, İSTANBUL, İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bayramda hava durumu tahmini üç büyük ilde ise şöyle:

Ankara: Genellikle parçalı bulutlu, Cuma günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 17-25 derece arasında olacak.

İstanbul: Genellikle parçalı bulutlu, Pazar günü çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 18-24 derece arasında gerçekleşecek.

İzmir: Genellikle parçalı bulutlu, Pazar günü çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, günün en yüksek sıcaklığı 23-27 derece arasında olacak.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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