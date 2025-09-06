Rektör atanan üniversiteler hangileri? Resmi Gazetede yayımlandı

5 üniversitenin rektörlük görevine yeni isimler atandı. 6 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile beş üniversiteye yapılan rektör atamaları merak ediliyor.

REKTÖR ATANAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre,

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Aslan,

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Naci İnci,

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çavlan Çiftçi,

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu ve

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Emin Okur atandı.

6 EYLÜL 2025 RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI

Adalet Bakanlığında açık bulunan Adalet Başmüfettişliklerine, Adalet Müfettişlerinden Ömer Alkan, Ahmet Murat Kaynarsoy, Akın Kavi, Hakan Vapur, Suzan Unat, Erhan Dilbaz, Fatih Tuncer, Mevlüt Karataş ve Özgür Duğan'ın ataması yapıldı.

Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Göğüs Cerrahisi Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berker Özkan, Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Üyeliğine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Güvey ile Adli Tıp Yedinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Bademler getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına Uğur Korkmaz atandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcılığına Altan Özmen ve Dursun Uyar, Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığına Yüksek Fen Kurulu üyesi Mustafa Bakır, Ağrı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Murat Çebi, Iğdır Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mahmut Gültekin, Yozgat Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İzzet Yılmaz atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına Levent Aydın getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mustafa Tokat, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Selçuk Korkmaz ile Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Bayram Yığcı atandı.