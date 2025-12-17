Resmi Gazete’nin 17 Aralık 2025 tarihli ve 33110 sayılı nüshası yayımlandı. Günlük olarak takip edilen Resmi Gazete’de yer alan düzenleme, tebliğ ve kurul kararları vatandaşların gündeminde yerini aldı.

Bugünkü Resmi Gazete kararları kamuoyunca merakla takip ediliyor. 17 Aralık Resmi Gazete'nin 33110. sayısında afetler sonrası bina hasar tespitine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılırken, 2026 yılı için muhasebe mesleklerine yönelik asgari ücret tarifesi ile çeşitli alanlarda uygulanacak idari para cezaları belirlendi. Ayrıca enerji piyasasına ilişkin kurul kararları ile güncel döviz kurları ve ilanlar da Resmi Gazete’de yer aldı.

Resmi Gazetede bugün... 17 Aralık Resmi Gazetede neler var?

17 ARALIK RESMİ GAZETE'DE NELER VAR?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Afetler Sonrası Bina Hasar Tespiti Yapılmasına İlişkin Genel Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– 2026 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

–– Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 46)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 48)

–– 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 34 üncü Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

–– 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

–– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

–– Antepfıstığı Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 217)

–– Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/39)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/42)

KURUL KARARLARI

–– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/12/2025 Tarihli ve 14013, 14014, 14015 ve 14016 Sayılı Kararları

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Haberle İlgili Daha Fazlası