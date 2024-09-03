Ressam Mehmet Güleryüz kanserden dolayı hayatını kaybetti

Türk sanatının önemli figürlerinden olan ressam, yazar ve yönetmen Mehmet Güleryüz, 86 yaşında Paris'te yaşamını yitirdi. Bir süredir kanser tedavisi gören sanatçı, uzun ve zorlu bir sağlık mücadelesinin ardından hayata veda etti.

Sanat camiasında oldukça önemli bir yere sahip olan essam, yazar ve yönetmen kimliğiyle tanınan Mehmet Güleryüz, uzun süredir tedavi gördüğü Paris'te hayata gözlerini yumdu.

Kanser tedavisi gören Güleryüz'ün vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı.

86 yaşında vefat eden Mehmet Güleryüz'ün kaybı sanat cemiyetini derinden sarstı.

MEHMET GÜLERYÜZ KİMDİR?

Mehmet Güleryüz, 1938 yılında İstanbul'da doğdu. Sanat kariyerine erken yaşlarda ilgi duyan Güleryüz, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne 1958 yılında girdi ve 1966 yılında birincilikle mezun oldu.

Öğrencilik yıllarında oyunculukla da ilgilenen Güleryüz, Arena Tiyatrosu'nda profesyonel olarak sahne aldı. Güleryüz, sadece bir ressam olarak değil, aynı zamanda tiyatro oyuncusu ve yönetmen olarak da sanatın çeşitli dallarında kendini göstermiştir.

Mehmet Güleryüz 1970-1975 yılları arasında Paris'te devlet bursuyla resim ve litografi alanında ileri eğitim aldı. Paris yılları Güleryüz'ün sanatsal vizyonunu genişleten ve uluslararası bir sanatçı olarak tanınmasını sağlayan bir dönem oldu.

Öte yandan bu süreç içerisinde Pont des Arts'ta ilk heykellerini ve performansını sergileyerek, sanat dünyasında dikkatleri üzerine çekti.

Figüratif sanatın güçlü bir savunucusu olan Güleryüz, eserlerinde toplumsal eleştirileri ve bireysel özgürlüğü merkeze alarak, insan figürleri ve dramatik yüz ifadeleriyle izleyiciler üzerinde derin etkiler bıraktı.

MEHMET GÜLERYÜZ SERGİLERİ

Mehmet Güleryüz 1971 yılında Perpignan'daki Galerie Thérèse Rouselle ve 1972 yılında Paris'teki Galerie Luszpinski gibi prestijli galerilerde sergiler açtı.

1980’lerin başında New York'a yerleşen Güleryüz, burada da uluslararası sanat çevrelerinde adını duyurmaya devam etti.

1981 yılında New York'ta Galerie Shlesinger – Boissanté’de ve 1984’te Brüksel’de Galerie 2016’da düzenlediği sergilerle sanat çevrelerinin ilgisini çekti.

Uzun süredir Paris'te bulunan Mehmet Güleryüz eserleri ve sanata olan aşkı ile son derece tanınan ve usta bir ressam olarak hayatını sürdürdü.

Özellikle de sanat alanındaki çok yönlü becerileri ve başarısı ile Türk sanatının öncü isimleri arasında da yer alıyordu.

Hayatının son yıllarında kanserle mücadele eden Mehmet Güleryüz, tedavi için Paris’te bulunuyordu.

Sanatçının sağlık durumu bir süredir kötüleşmişti ve uzun bir tedavi sürecinin ardından Paris'te hayatını kaybetti.