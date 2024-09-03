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Banvit'in kurucusu Vural Görener hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Banvit&#039;in kurucusu Vural Görener hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Banvit'in kurucusu ve eski yönetim kurulu başkanı iş insanı Vural Görener hayatını kaybetti.

Türkiye'nin ünlü beyaz et üreticilerinden Banvit'in kurucusu hayatını kaybetti. Ünlü iş insanı Vural Görener, 97 yaşında hayata veda etti. Görener'in bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu. 

VURAL GÖRENER KİMDİR? 

Görener, 1950 yılında Amerikan Koleji'nden mezun oldu. 1951 yılındaki Kore Savaşı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tercümanlık yapan Görener, daha sonra İstanbul'da ithalat komisyonculuğu ve muhasebecilik görevini üstlendi. 1968 yılında Banvit'i kurarak yıllarca şirketi başarıyla yönetti.

Banvit'in kurucusu Vural Görener hayatını kaybetti - 1. Resim

Görener, 4 Eylül 2024 Çarşamba günü Bandırma’da bulunan Haydarçavuş Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Erdek ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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