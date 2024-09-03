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Yeniden Refah'ta yaprak dökümü! Bir belediye başkanı daha istifa etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yeniden Refah&#039;ta yaprak dökümü! Bir belediye başkanı daha istifa etti

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın ardından bir belediye başkanı daha Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti. 

Yeniden Refah Partisi'nde peş peşe istifalar yaşanmaya devam ediyor. Dün Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, partisinden istifa ettiğini duyurmuş ve yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söylemişti. Bugün ise bir belediye başkanı daha istifasını duyurdu. 

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar

YÜZDE 59'LA SEÇİLEN BAŞKAN İSTİFA ETTİ 

Konya'da Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve 6 meclis üyesi Yeniden Refah'tan istifa etti. Yılmaz 31 Mart seçimlerinde yüzde 59.51 oranında oy alarak AK Partili rakibini geride bırakıp başkan seçilmişti.

Yılmaz istifa açıklamasında şunları söyledi: 

"Kıymetli hemşerilerimizin destekleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde büyük bir teveccühle Yalıhüyük Belediye Başkanı olarak seçimi kazandık. Çıktığımız bu yolda ortak düşünce ile hareketle halkımızın taleplerine ve çağrılarına her daim öncelik gösterdik. Göreve geldiğimiz günden itibaren hep şeffaf olduk ve ilçemizin durumu ile yaptığımız ve yapacağımız projelerimizi değerli vatandaşlarımızla paylaştık. Gönül akdimize her daim sadık kaldık ve kalmaya devam edeceğiz.

Yeniden Refah'ta yaprak dökümü! Bir belediye başkanı daha istifa etti - 2. Resim
Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz

Bizlere kucak açan, sevgisini ve desteğini esirgemeyen hemşerilerimiz için hizmet ve çalışma aşkıyla çıktığımız bu kutlu yolda, hemşerilerimizin kutsal emanetini taşıyıp; ilçemiz gelişmesi için aşkla, muhabbetle, projelerle gönüllere girerek elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz.

En ince ayrıntısına kadar düşünüp aldığımız karar ve gördüğümüz lüzum neticesinde Yeniden Refah Partisi'nden Belediye Başkanı olarak şahsım ve tüm Belediye Meclis Üyeleri de olmak üzere istifa etmiş bulunmaktayız. Bu kararın ilçemize, ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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