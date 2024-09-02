Kasım Gülpınar AK Parti'ye mi geçecek? Fatih Erbakan istifanın ardından ilk kez konuştu

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın partiden istifası ile ilgili ilk kez konuştu. Gülpınar'ın AK Parti'ye geçip geçmeyeceği sorusunu değerlendiren Erbakan, "Bilemiyorum" dedi.

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah'tan istifasının ardından 9 isim daha partiden ayrıldığını açıkladı. İstifa edenler arasında Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Oruç da yer aldı.

Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, partide yaşanan istifalarla ilgili katıldığı özel bir televizyon kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"BİZİMLE İSTİŞARE OLMADI"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, istifalara ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Bir takım duyumlar geliyordu ama kesin bir bilgi yoktu. Biz açıklamasına şaşırdık. Herhangi bir istişare olmadı bizimle. Üzülerek söylüyorum bizimle bir istişare olmadı. İstişare kelimesi çok mantıklı değil. Bilgi olarak da söylüyorsa öyle bir şey de olmadı."

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"DİYECEK BİR ŞEY YOK"

Erbakan, Gülpınar'ın AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialarla ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bilemiyorum. Kendisi için 'sirk cambazı' ve 'Zübük' ifadelerini kullanan bir yapıya tekrar giderse artık diyecek bir şey yok. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi için bizim partiye geçtiğince'sirk cambazı' ve 'Zübük siyasetçiler' ifadelerini kullanmıştı."

"HALKA RAĞMEN İSTİFADAN HAYIR GELMEZ"

Erbakan Gülpınar istifa duyurusunu yaptığı meclis toplantısındaki konuşmasına da değinerek, şöyle konuştu:

"Bugün belediye meclis üyeleriyle yaptığı toplantıda da kendisi bizzat söylüyor 'Ben anket yaptırdım halkın yüzde 79'u istifa etme diyor ama ben çalışamıyorum, baskılar oluyor, projelerim onaylanmıyor, taleplerim geri çevriliyor o nedenle istifa edeceğim diyor. Yüzde 79'a rağmen yapılan bir işten hayır geleceğini zannetmiyorum."

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YENİDEN REFAH'TA TOPLU İSTİFA

31 Mart yerel seçimlerinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti.

Ardından aralarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Başkanvekili Ahmet Oruç'un da yer aldığı 9 kişi daha partiden istifa etti. YRP'den istifa eden isimler şu şekilde: Ahmet Oruç, Sait Ağan, Cuma Demir, Osman Kaya, Mehmet Alak, Mehmet Şık, Celal Yeten, Ahmet Yıldız, Şavak Açar.