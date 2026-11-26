Rize elektrik kesintisi 27-28-29-30 Kasım programı Çoruh EDAŞ tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Yapılan duyuruya göre Fındıklı, Çayeli, Rize Merkez, Pazar, Güneysu, Hemşin, Derepazarı, İyidere ilçelerinde belirli mahalle ve köylerde kesintiler meydana gelecek. İşte, Çoruh EDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve planlı kesinti saatleri...

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Rize elektrik kesintisi 27-28-29-30 Kasım 2026 tarihleri için planlanan çalışma bölgeleri ve kesinti saatleri açıklandı. Fındıklı, Çayeli, Merkez, Pazar, Güneysu, Hemşin, Derepazarı, İyidere ilçelerinde meydana gelecek olan bakım ve arıza çalışmaları sebebi ile farklı saatlerde kesintiler yaşanacak. İşte, Çoruh EDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

RİZE ELEKTRİK KESİNTİSİ 27-28-29-30 KASIM

Rize elektrik kesintisi 27-28-29-30 Kasım Çoruh EDAŞ (Fındıklı, Çayeli, Merkez, Pazar, Güneysu, Hemşin, Derepazarı, İyidere)

RİZE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.30-11.00: Camiönü Mahallesi, Değirmendere Mahallesi, Hayrat Mahallesi, Kanbursırt Mahallesi, Gögeli Köyü Gögeli-1 Mevkii, Gögeli Köyü Gögeli-2 Mevkii

•⁠ ⁠09.00-17.00: Akarsu Köyü, Pekmezli Köyü Orta Mevkii, Pehlivan Mahallesi, Orta Muradiye Mahallesi, Mesudiye Mahallesi, Derebaşı Köyü Merkez Mevkii, Derebaşı Köyü Kostanlar Mevkii, Derebaşı Köyü Hamçayır Mevkii, Derebaşı Köyü Eminoğlu (Eminuka) Mevkii, Derebaşı Köyü Karaırmak Mevkii, Derebaşı Köyü Katıla Mevkii, Derebaşı Köyü Devranlar Mevkii, Beştepe Köyü

29 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-17.00: Taşlıdere Mahallesi

30 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-17.00: Pazarköy Köyü Merkez Mevkii, Pazarköy Köyü Güzeltepe Mevkii

GÜNEYSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

28 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-17.00: Kiremit Köyü, Başköy Köyü Altınkaya Mevkii

29 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-17.00: Gürgen Köyü Kangeldibi Mevkii

Rize elektrik kesintisi 27-28-29-30 Kasım Çoruh EDAŞ (Fındıklı, Çayeli, Merkez, Pazar, Güneysu, Hemşin, Derepazarı, İyidere)

HEMŞİN ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-16.00: Bahar Mahallesi

28 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-17.00: Ortaköy Mahallesi

İYİDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

28 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-16.00: Hazar Mahallesi

Rize elektrik kesintisi 27-28-29-30 Kasım Çoruh EDAŞ (Fındıklı, Çayeli, Merkez, Pazar, Güneysu, Hemşin, Derepazarı, İyidere)

ÇAYELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.30-15.00: Abdullahhoca Köyü Çil Mevkii, Abdullahhoca Köyü Kömürcüler ve Aptiefendiler Mevkii, Aşıklar Köyü Orta Mevkii, Aşıklar Köyü Sırt Mevkii, Aşıklar Köyü Merkez Mevkii, Aşıklar Köyü Aşağı Mevkii, Düzgeçit Köyü

•⁠ ⁠09.00-17.00: Kaptanpaşa Köyü Şen Mevkii, Yeşiltepe Köyü Alt Mevkii, Yeşiltepe Köyü Orta Mevkii

28 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-17.00: Çeşmeli Köyü Merkez Mevkii, Çeşmeli Köyü Orta Mevkii, Çeşmeli Köyü Okullar Mevkii, Gürgenli Köyü Ehkartepe Mevkii, Karaağaç Köyü Demirciler Mevkii, Karaağaç Köyü Şehit Muhammet Yüce Mevkii, Karaağaç Köyü İmrut Mevkii, Karaağaç Köyü Boğazlar Mevkii, Yıldızeli Köyü Kalyoncular Mevkii, Yıldızeli Köyü Dere Mevkii

FINDIKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Kasım 2026

•⁠ ⁠13.00-17.00: Karaali Köyü, Meyvalı Köyü Köprübaşı Mevkii, Meyvalı Köyü Cevizlik Mevkii, Meyvalı Köyü Güneşli Mevkii, Meyvalı Köyü Orta Mevkii, Meyvalı Köyü Beyazsu Mevkii, Düzköy Köyü

28 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-16.00: Tatlısu Mahallesi, Aslandere Köyü Orta Mevkii, Aslandere Köyü Baş Mevkii, Beydere Köyü Merkez Mevkii, Beydere Köyü Karşıyaka Mevkii, Beydere Köyü Esentepe Mevkii, Beydere Köyü Şenyurt Mevkii, Çağlayan Köyü Taşköprü Mevkii, Çağlayan Köyü Taşkesik Mevkii, Çağlayan Köyü Nane Mevkii, Çağlayan Köyü Gürkanlar Mevkii, Çağlayan Köyü Merkez Mevkii, Çağlayan Köyü Özerler Mevkii

Rize elektrik kesintisi 27-28-29-30 Kasım Çoruh EDAŞ (Fındıklı, Çayeli, Merkez, Pazar, Güneysu, Hemşin, Derepazarı, İyidere)

DEREPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-17.00: Maltepe Köyü

PAZAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

27 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-16.00: Güney Köyü Pehlivanlar Mevkii, Güney Köyü Küçük Cami Mevkii, Güney Köyü Büyük Cami Mevkii, Kuzayca Köyü Ana Yol Altı Mevkii, Kuzayca Köyü Tapsihon Yol Üstü ve Köyiçi Mevkii, Şendere Köyü, Tektaş Köyü Yeni Mevkii, Tektaş Köyü Şabanoğlu Mevkii

28 Kasım 2026

•⁠ ⁠09.00-17.00: Cumhuriyet Mahallesi, Pazar Mahallesi, Akmescit Köyü, Aktaş Köyü İnce Mevkii, Aktaş Köyü Soğuksu Mevkii, Aktepe Köyü, Alçılı Köyü Okul Mevkii, Alçılı Köyü Dere Mevkii, Alçılı Köyü Tuna Mevkii, Alçılı Köyü Merkez Cami Mevkii, Dağdibi Köyü, Darılı Köyü, Hasköy Köyü, Sulak Köyü, Yavuz Köyü

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