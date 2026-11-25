Trabzon elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım programı Çoruh EDAŞ tarafından açıklandı. Verilen planlı kesinti listesine göre Araklı, Köprübaşı, Akçaabat, Ortahisar, Of, Maçka, Hayrat, Çarşıbaşı, Düzköy, Vakfıkebir, Şalpazarı, Sürmene, Çaykara, Arsin, Dernekpazarı ilçelerinde bakım ve arıza çalışmalarının yapılacağı bildirildi.

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Trabzon elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım listesi vatandaşlar ile paylaşıldı. Çoruh EDAŞ tarafından duyurulan planlı kesinti programına göre yapılacak çalışmalar kapsamında Araklı, Köprübaşı, Akçaabat, Ortahisar, Of, Maçka, Hayrat, Çarşıbaşı, Düzköy, Vakfıkebir, Şalpazarı, Sürmene, Çaykara, Arsin, Dernekpazarı ilçelerinde belirli saatlerde elektrik kesintileri yaşanacağı aktarıldı. İşte, Trabzon planlı kesinti programı...

TRABZON ELEKTRİK KESİNTİSİ 26-27-28 KASIM

Trabzon elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım Çoruh EDAŞ (Araklı, Köprübaşı, Akçaabat, Ortahisar, Of, Maçka, Hayrat, Çarşıbaşı, Düzköy, Vakfıkebir, Şalpazarı)

ARAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠26 Kasım: Yeniköy Mahallesi, 09.30-16.30

•⁠ ⁠27 Kasım: Pervane, Taş Tepe, Turnalı, Yüceyurt, Kayacık ve Kestanelik mahalleleri, 09.30-10.00

•⁠ ⁠27 Kasım: Erenler, Çamlıktepe ve İyisu mahalleleri, 09.30-10.00

•⁠ ⁠27 Kasım: Kaya içi Mahallesi, 10.00-12.00

•⁠ ⁠27 Kasım: Taş Tepe Mahallesi, 09.30-16.30

•⁠ ⁠27 Kasım: Erenler, Çamlıktepe, İyisu, Pervane, Taş Tepe, Turnalı, Yüceyurt, Kayacık ve Kestanelik mahalleleri, 16.00-16.30

•⁠ ⁠28 Kasım: Pervane Mahallesi, 09.30-16.30 (Yatırım çalışması)



KÖPRÜBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠26 Kasım: Gündoğan, Çifteköprü ve Güneşli mahalleleri, 09.00-16.00

•⁠ ⁠27 Kasım: Pınarbaşı Mahallesi, 09.00-16.00

•⁠ ⁠28 Kasım: Akpınar, Fidani, Gündoğan, Beşköy, Arpalı, Çifteköprü, Güneşli, Yağmurlu, Pınarbaşı ve Büyükdoğanlı mahalleleri, 08.00-14.30



AKÇAABAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠26 Kasım: Işıklar, Acısu ve Ağaçlı mahalleleri, 09.30-15.30

•⁠ ⁠28 Kasım: Kalenönü, Ortaköy ve Tütüncüler mahalleleri, 01.05-02.05

•⁠ ⁠28 Kasım: Kayalar ve Yaylacık mahalleleri, 10.00-13.00

•⁠ ⁠28 Kasım: Akdamar, Alsancak, Kirazlık ve Özaldamar mahalleleri, 09.00-15.00

Trabzon elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım Çoruh EDAŞ (Araklı, Köprübaşı, Akçaabat, Ortahisar, Of, Maçka, Hayrat, Çarşıbaşı, Düzköy, Vakfıkebir, Şalpazarı)





ORTAHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠26 Kasım: Çağlayan, Özbirlik ve Sevimli mahalleleri, 09.00-16.00

•⁠ ⁠27 Kasım: Akoluk Mahallesi, 09.00-16.00

•⁠ ⁠28 Kasım: 1 Nolu Bostancı, Pelitli, Bulak, Çilekli, Dolaylı ve Kavala mahalleleri, 09.00-16.00

•⁠ ⁠28 Kasım: Yeşilova ve Gürbulak mahalleleri, 09.00-14.00



OF ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠26 Kasım: Uğurlu Mahallesi, 09.00-16.00

•⁠ ⁠27 Kasım: Gürpınar, Dumlu ve Fındıkoba mahalleleri, 09.00-16.00

•⁠ ⁠28 Kasım: Ballıca, Gürpınar, Dumlu, Fındıkoba, Kiraz ve Saraçlı mahalleleri, 09.00-16.00

Trabzon elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım Çoruh EDAŞ (Araklı, Köprübaşı, Akçaabat, Ortahisar, Of, Maçka, Hayrat, Çarşıbaşı, Düzköy, Vakfıkebir, Şalpazarı)

MAÇKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠26 Kasım: Çatak ve Çeşmeler mahalleleri, 09.00-16.00

•⁠ ⁠26 Kasım: Güney Mahallesi, 09.00-16.00 (Yatırım çalışması)

•⁠ ⁠28 Kasım: Güney, Konak, Merkez, Kozağaç, Reşadiye ve Fatih mahalleleri, 07.30-12.30 (Yatırım çalışması)



HAYRAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠26 Kasım: Dereyurt ve Taflancık mahalleleri, 09.00-16.00

•⁠ ⁠28 Kasım: Yeni Mahalle, 09.00-16.00

•⁠ ⁠28 Kasım: Cumhuriyet, Çaycılar ve Meydanlı mahalleleri, 09.00-16.00

Trabzon elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım Çoruh EDAŞ (Araklı, Köprübaşı, Akçaabat, Ortahisar, Of, Maçka, Hayrat, Çarşıbaşı, Düzköy, Vakfıkebir, Şalpazarı)

ÇARŞIBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠26 Kasım: Kavaklı Mahallesi, 09.00-16.00

•⁠ ⁠27 Kasım: Küçükköy ve Serpilköy mahalleleri, 09.00-16.00

•⁠ ⁠28 Kasım: Salova ve Veliköy mahalleleri, 09.00-16.00



DÜZKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠26 Kasım: Gökçeler ve Taşocağı mahalleleri, 09.30-15.30

•⁠ ⁠27 Kasım: Çayırbağı Mahallesi, 09.30-16.30



VAKFIKEBİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠27 Kasım: Caferli, Tarlacık ve Yıldız mahalleleri, 09.30-16.30 (Yatırım çalışması)



ŞALPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠26 Kasım: Gölkiriş ve Karakaya mahalleleri, 09.00-16.30

•⁠ ⁠27 Kasım: Çarlaklı Mahallesi, 09.00-16.30

Trabzon elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım Çoruh EDAŞ (Araklı, Köprübaşı, Akçaabat, Ortahisar, Of, Maçka, Hayrat, Çarşıbaşı, Düzköy, Vakfıkebir, Şalpazarı)

SÜRMENE ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠27 Kasım: Yeşilköy Mahallesi, 09.00-16.00

•⁠ ⁠27 Kasım: Yeniyay Mahallesi, 14.00-16.00

•⁠ ⁠28 Kasım: Kahraman Mahallesi, 08.00-14.30



ÇAYKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠26 Kasım: Şahinkaya Mahallesi, 09.00-16.00

•⁠ ⁠27 Kasım: Ataköy ve Çamlıbel mahalleleri, 09.00-16.00



ARSİN ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠27 Kasım: Çubuklu Mahallesi, 09.00-11.00



DERNEKPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

•⁠ ⁠28 Kasım: Akköse Mahallesi, 09.00-15.00

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