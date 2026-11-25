Hatay elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım (Antakya, Samandağ, Arsuz, Yayladağı, Kırıkhan, Dörtyol, Defne, İskenderun, Kumlu, Reyhanlı, Belen, Altınözü, Erzin)
Hatay elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım listesi Toroslar Elektrik tarafından vatandaşlara duyuruldu. Açıklanan planlı kesinti programına göre Antakya, Samandağ, Arsuz, Yayladağı, Kırıkhan, Dörtyol, Defne, İskenderun, Kumlu, Reyhanlı, Belen, Altınözü, Erzin ilçelerinde elektrik kesintileri meydana geleceği bildirildi. İşte, Toroslar Elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve kesinti saatleri...
Hatay elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım programı belli oldu. Toroslar Elektrik'in şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştireceği bakım ve yenileme işlemleri nedeniyle Altınözü, Antakya, Arsuz, Belen, Defne, Dörtyol, Erzin, İskenderun, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Samandağ ve Yayladağı ilçelerindeki bazı mahalle, cadde ve sokaklarda elektrik verilemeyecek. İşte, Toroslar Elektrik kesinti sorgulama ekranı ve Hatay planlı kesinti saatleri...
HATAY ELEKTRİK KESİNTİSİ 26-27-28 KASIM
ALTINÖZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
27.11.2026 09:15 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇATBAŞI, ÇATBAŞI 1, ÇATBAŞI 4, ÇATBAŞI 7, ÇATBAŞI 3, ÇATBAŞI 6, ÇATBAŞI 2, ÇATBAŞI 5, ÇAYIR, ÇAYIR 1, ÇAYIR 2, ÇAYIR 5, ÇAYIR 4, DOKUZDAL, DOKUZDAL 1, DOKUZDAL 11, DOKUZDAL 3, DOKUZDAL 2, DOKUZDAL 6, MERKEZ, HANYOLU, ÇİFTLİK, HANYOLU 5, HANYOLU 2, HANYOLU 17, HANYOLU 38, HANYOLU 34, HANYOLU 40, HANYOLU 42, HANYOLU 37, HANYOLU 7, HANYOLU 9, HANYOLU 14, HANYOLU 36, HANYOLU 32, HANYOLU 12, HANYOLU 1, HANYOLU 33, HANYOLU 21, HANYOLU 41, HANYOLU 39, HANYOLU 43, LAGUDA, AKGEDİK, KARANFİL 6, TURFANDA, TURFANDA 11, TURFANDA 13, TURFANDA 22, TURFANDA 20, TURFANDA 1, TURFANDA 23, TURFANDA 3, TURFANDA 6, TURFANDA 14, TURFANDA 15, TURFANDA 8, TURFANDA 4, TURFANDA 9, TURFANDA 7, TURFANDA 5, TURFANDA 10, TURFANDA 21, TURFANDA 26, TURFANDA 2, TURFANDA 28, TURFANDA 27, YANIKPINAR, BAHÇELER, ESKİ DEĞİRMEN, KAPTAN, OKUL, NAR, YONCA, ŞEYH SADIK, ZEYTİN, ESEN, BATI, DERE, TANDIR, TAHİR AĞA, MAĞARA, ÜST, DAR, CAMİ, CEVHER, CENİYE, ANTAKYA, ZİYARET, GÜZEL, DERNEK, OKUL 1, ANTAKYA 4, DERNEK 1, YUKARIOKÇULAR, YUKARIOKÇULAR 20
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MAYADALI 14, DEMİRKÖPRÜ YOLU ÜZERİ, MAYADALI 29, MAYADALI 32, MAYADALI 33, MAYADALI 35, MAYADALI 31, MAYADALI 17, MAYADALI, MAYADALI 37, MAYADALI 38, MAYADALI 22, MAYADALI 18
Bakım Çalışması
28.11.2026 13:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇETENLİ, ÇETENLİ 14, GÜL, KUYU, VATAN, 104., TOKAÇLI 9, TOKAÇLI 15, TOKAÇLI 6, TOKAÇLI 7, TOKAÇLI 8, KÖPRÜBAŞI, TOKAÇLI 1, RÜYA, TOKAÇLI 2, KALINSANMEVKİİ, TOKAÇLI 12, TOKAÇLI, YENİŞEHİR 2, KARINCA, ÇAĞLA, MENEKŞE(YENİŞEHİR), 3.SANAYİ, ZEYTİN, BERRAK, 1.SANAYİ, MELEK, KUSEYRİ, 2.SANAYİ, DİLEK, İNÖNÜ, ATATÜRK, YENİŞEHİR 6, SABAHATTİN DÖNMEZ, 573., 575., 576., 574., 567., KARSU, 566., KAYA, 571., 572., 569., MEHMET DÖNMEZ, 565., REMZİ, 523., 577., AYDINLIK
ANTAKYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, CEMALİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK CAD.4., ATATÜRK CAD.6, ATATÜRK CAD.9., CUMHURİYET 30, ATATÜRK CAD.3., CUMHURİYET CAD.1., ATATÜRK CAD.8., ATATÜRK, ATATÜRK CAD. 11., ATATÜRK CAD.7., ATATÜRK CAD.2., ATATÜRK CAD.5., OKUL 3, ALAZI 18, CUMHURİYET 7, CUMHURİYET 5, ALAZI 43, ALAZI 12, ATATÜRK 51, ATATÜRK 22, CUMHURİYET 8, ATATÜRK CAD. 12., ALAZI 19, CUMHURİYET 21, CUMHURİYET 19, 3999., ALAZI 54, OKUL 2, 4010., ALAZI 15, CUMHURİYET 6, CUMHURİYET 9, ALAZI 10, 4000., 1.KÜMEEVLER, 2.KÜME EVLER, MERKEZ 5, E5 KARAYOLU, ESKİ, ATATÜRK 1, SAĞLIK, 3902., 3927., İNÖNÜ 15, 4001., 4002., İNÖNÜ 2, ŞEHİT ALİ YAŞAR SIKAR, OKUL 6, DAĞ 1, CAMİ MAHALESİ, SU DEPOSU, MEZARLIK-, AKKAYA, ŞEHİT ALİ YAŞAR SIKAR 2, ÜÇGEDİK 1, CAMİ MAHALESİ 1, CAMİ MAHALESİ 3, AKKAYA 1, MEZARLIK 3, AKKAYA 3, ÜÇGEDİK 4, ÜÇGEDİK 2, ÜÇGEDİK 3
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAATTİN 8, ALAATTİN 2, ALAATTİN 5, ALAATTİN 6, ALAATTİN 9, ALAATTİN 10, ALAATTİN 11, ALAATTİN, ALAATTİN 13, YEŞİLOVA 15, YEŞİLOVA 14, YEŞİLOVA 13, YEŞİLOVA 5
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MANOLYA 1, GÜL 2, EVREN (YENİ AVSUYU), ZÜMRÜT 3, KASTAL, KARTAL, BATI (YENİ AVSUYU), ŞENER, FATİH 9, TÜTÜN, KURTULUŞ, EVREN, UZAY (YENİ AVSUYU), BAHAR 5, UZAY 1, YASEMİN 6, YILDIZ 1, BATI, KURTULUŞ 3, REİS, YAPRAK 1, ZİYARET 9
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YUKARI DİKMECE 2, YUKARI DIKMECE 9, YUKARI DİKMECE 4, YUKARI DİKMECE 3, DİKMECE 4, ZİYARET 2, YUKARI DIKMECE 7, YUKARI DIKMECE 10, YUKARI DİKMECE 6, DIKMECE 3, YUKARI DIKMECE 1, 7000., ATATÜRK 29, 7028., YUKARI DİKMECE 10, YUKARI DİKMECE 5, ATATÜRK 15, YUKARI DİKMECE, 7038., VİLLA, ATATÜRK 31, 7037., DİKMECE, ATATÜRK 3, DİKMECE 5
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞRIYANIK 4, 6373., KAPANMIŞ DERE, 6369., 6370., 6353., 6355., 6352., 6378., YUNUS 1, 6366., 6361., 6365., 6368., 4.ÇIKMAZ, KAHRAMAN 2, YAYLA 3, 1.KAHRAMAN, 6362., YUNUS, KAHRAMAN 1, KAHRAMAN 3, 6376., 6380., 6360., 6377., 6363., BAĞRIYANIK, 1., BAĞRIYANIK 1, KAHRAMAN 4, 1.YUNUS, 6375., 6354., BAĞRIYANIK 5, 6372., DERE 2, 6374., 2.KÜMEEVLER, 7. ÇIKMAZ, 6367., ULU, 6364., 6351., 6371., FEVZİ ÇAKMAK 3, MUHTAR SAMİ MAZMANOĞLU, 2.ŞUBE, HARBİYE, SİLPİYUS, 2.AYGÜN, DEĞİRMEN 1, AHMET SIRRI HOCAOĞLU, 6403., MİTHATPAŞA
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ZİYARET 11, SAĞLIK 3, OKUL 8, DİLAVER, ANA, CAMİ, MENDERES, SUVATLI MAH 8, ZİYARET 8, SUVATLI MAH 1, SUVATLI MAH 3, MENDERES 1, DİLAVER 1, SUVATLI MAH 10, ANA 1, MENDERES 2
Bakım Çalışması
26.11.2026 12:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3.YILMAZ, 4.YILMAZ, 6.YILMAZ, 3501., 126., 127., 128., 129., 145., 117, 2.YILMAZ, 5.YILMAZ, 3479., 100., 3502., 116, 77, 118, 109, 78, 120, 146, ARSLAN, DERE 5, 29, ŞÜKRÜ BALCI, SİNEM, 148, ÇEVRE YOLU, 3527., 89., 147., 3536, 3535., 3506.
Bakım Çalışması
26.11.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAÇAKLI 3, SAÇAKLI 6, SAÇAKLI 2, SAÇAKLI 4, SAÇAKLI
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAT ÇIKMAZI, TINAZTEPE-, 6101., ALAYBEY, BEYAZIT, GÖKÇEN, TAN, TAŞDEMİR ÇIKMAZI, KANARYA 1, EFELER, ÖRNEK, KURTULUŞ, 1.(ADA ÇARŞISI), 2.SANAYİ, İSTİKLAL, İZZET GÜÇLÜ, 1.(KÜÇÜK SAN.), GÜNGÖR, KAZIM EFENDİ ÇIKMAZI, ÖZTÜRK 1, HALK, MORALI, BAHÇELİ ÇIKMAZI, SÜVARİ, SALDIRAY, SELÇUK, 6125., 1.İZZETAĞA, 3.KUSEYRİ, KAVAKÇILAR, KEMİKLİ HAN, MEYDAN 1, ODUNCU PAZARI, PAŞA ÇIKMAZI, İNNE İPLİK, ŞEYHOĞLU, BELEDİYE ÇARŞISI C.1.B.BLOK, MEYDAN, 6198., 6199., BARBAROS, TURGUT REİS, TINAZTEPE, AYDIN, YAVUZ, KİREMİTLİ, UZUN ARAP ÇIKMAZI, ÖMER CEMİL ÇIKMAZI, ULUS 3, ŞEYHALİ, KEMAL PAŞA, ABACILAR ÇARŞISI, AHMEDİYE HANI, HASIRCILAR ÇARŞISI, KUNDURACILAR ÇARŞISI, KUYUMCULAR ÇARŞISI, MARANGOZCULAR ÇARŞISI, MEYDAN 4, PARLAR PASAJI, TERZİLER, UZUNÇARŞI, YENİCAMİİ, 1.KARAKOL, DEMİRCİLER ÇARŞISI, KARAKOL, TÜCCARLAR ÇARŞISI, TERZİLER ÇARŞISI, MİTANYÜS, D.HÜSNÜ MELEK PASAJI
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIBRIS, M. ALİ CENGİZ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU, ATATÜRK 9, E ÇIKMAZI, E-5 KARAYOLU 14, CUMHURİYET 31, ATATÜRK 62, GÜNDÜZ 4, YASEMİN 4, YEŞİLOVA 19, ASİ 2, TAŞKIRAN 1, İSTİKLAL 9, ANTAKYA-REYHANLI 20, İNÖNÜ 7, ÇAMLIK, DUYGU 1, MUSTAFA KEMAL 3, FATİH 13, İSTİKLAL 4, ZAFER 1, YİĞİTERLER 3, ASMA, ÇİÇEK 5, YİĞİTERLER 4, DEMET, USLU, ECE, NARİN 1, ONUR 2, YİĞİTERLER 1, TAŞKIRAN, KARLI, OZAN, DENİZ 3, İNÖNÜ 5, AKASYA 5, İNÖNÜ 6, 2108, 2113., FULYA 1, KAPLAN 1, NURSEL, PERÇEMLİ, MAŞUKLU 2, ATATÜRK 6, 2106., 2107., MAŞUKLU55, MERVE, BAHÇE, SERKAN 1, GÜMÜŞ 1, PENÇEMLİ, YAYLA 2, KAYARLAR, HAYAL, İSTİKLAL 10, ASİ 5, YAYLA 1, MEHMET ARSLAN, FENERBAHÇE, 2109, IRMAK, KIYMET, ASİ 8, SERKAN, YİĞİTERLER 2, KADİFE, LAVANTA 1, TAKTUKLAR, AYDINLIK 1, ALİ DEYYUP, SAYLAN, CEVİZ, ATATÜRK 65, NERGİZ 8, ZÜMRÜT 2, PAŞALAR, 2101, SUPHİ AKAR, MENEKŞE 3, YAYLA, İSTİKLAL 3, 2104., İSTİKLAL 16, EGEMENLİK 1, ZEYNEP, MENEKŞE 2, MAŞUKLU 1, İNÖNÜ 17, ŞABANOĞLU, EGEMENLİK, YAPRAK 3, YİĞİTERLER, HUZUR 3, KAYARLAR 2, UĞUR MUMCU 9
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAOĞLAN, CEMİL MERİÇ, İPEKYOLU, KARAOĞLAN 2, 2326.
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YILDIRIM 7, YILDIRIMLAR, YILDIRIM 4, OKUL, OKUL 1, CAMİ 4, YILDIRIM 6, KIŞLA, TAHTAKÖPRÜ 2, TAHTAKÖPRÜ 1, CAMİ 2, UZUNALİÇ 2, UZUNALİÇ 4, SAYGILILAR, İREBE, UZUNALİÇ 3, BALCILAR, UZUNALİÇ 5, DÖNMEZLER, ORTA, UZUNALİÇ 1
Bakım Çalışması
28.11.2026 12:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAĞLIK 6, İLKER, CEVAHİR, ABDİ İPEKÇİ 3, ILKER 5, İLKER 2, İLKER 1, İLKER 4
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KULÜBECİ, DR. MEHMET SERÇE, HAMİT DOĞRU, NUR, ABDİ İPEKÇİ 3, NUR 1, İLKER 2, DR. MEHMET SERÇE 1
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EFELER, GÖKÇEN, METE, ÖMER AĞA, ÖZGEN, ŞEKERCİK, ŞEKERCİK ÇIKMAZI, BEYAZIT, ÇAĞILLIK ÇIKMAZ, ERTUĞRUL, ÖRGÜ, ŞEHİT FADIL ÖZDAĞ, ANAFARTALAR, AÇIK, ETİLER ÇIKMAZI, HASTANE HAVUZLAR, HASTAHANE, KURTULUŞ, UĞUR MUMCU-, KIRGIZ, ÇATAL ÇIKMAZI, AKINCILAR 1, UÇAN, ETİLER, CABBARA ÇIKMAZI, OĞUZLAR, PEÇENEK, ÖZDEMİR, ÜLKÜ, KARA AHMET ÇIKMAZI, GÜMÜŞLÜ, ALSANCAK, ATİLLA, MUHTAR MEHMET YAŞAYAN, KURTULUŞ-, LEYLEK, SAYDAM, SİLAHLI KUVVETLER, ZAMBAK 2, ÖZEN, 6113., 6114., 2. GÖKÇEN, 6115., 6260., 6116., 6118., 6119., 6121., 6122., AYNALI, M.KEMAL ŞEYHOĞLU, SÜVARİ, 6111., 1. GÖKÇEN ÇIKMAZI, 2. GÖKÇEN ÇIKMAZI, 6117., 6120., 6110., MORALI, İZMİR, 6135., KUBİLAY 2, TİMUR, ÇETİN EMEÇ, 6131., 6132., 6133., ŞEHİT AHMET ÇERÇİ, BATIRAY, HALİL İBRAHİM ÇIKMAZI-, BAHAR 6, 6134., GÜNGÖR, GÜNGÖR 1, 6140., 6141., 6144., 6145., BARBAROS, BAĞ YOLU, GÜL ÇIKMAZI, GÜNEŞ ÇIKMAZI, MENZİLLİ, TURGUT REİS, YEŞİLOVA ÇIKMAZI, ŞİMŞEK ÇIKMAZI, 6139., ASUVA ÇIKMAZI, 6138., TINAZTEPE, 6142., MERMERLİ, NUR 4, BAĞ YOLU 2, AYYILDIZ 6, YAVUZ, ATALAR, KİREMİTLİ, TURAN, BEKİR SITKI KUNT, KEMAL PAŞA, SOKULLU
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 170., 182, 186, 185, 3509.
Bakım Çalışması
28.11.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜLDEREN, ÇEVRE YOLU, SSK, 5, SSK HASTANESİ, 2919., 2906., GÜNEŞ 4, 77., 38. (YENİ), FIRAT 1, 2713., 2712., 2714., 58., 60., 55., 57., NAZIM HİKMET 2, KIZILAY, ABDİ İPEKÇİ 4, 1. BAYINDIR, 2490., İLKEVLER 5., 2491., 2492., 3121
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A 8 ÇIKMAZ 2, 2301., İSTİKLAL 8, ATATÜRK 28, ATEŞ 3, D ÇIKMAZ, E5 KARAYOLU, ÇOLAK ÇIKMAZ, A 3 ÇIKMAZ, CABİRAĞA 1.ÇIKMAZ, A 1 ÇIKMAZ, 2318., ATATÜRK 63, İNCİ 2, A 5 ÇIKMAZ, VEHBİ AKSOY (KAVŞİT), 2307., 2303., S3-, 2314., 2316., İPEKYOLU 10, 2320., 2322., AVCI 3, İSTİKLAL 11, 2315., HACI İSMAİL, GAZİLER, 1005., ASİ 9, ATATÜRK 9, MEZARLIK 5, İPEKYOLU 7, 6. İNİŞ, A 4 ÇIKMAZ 1, ATATÜRK 41, 2304., AVCI 2, GÜL 6, OVALI 1., İNÖNÜ 4, 2325., M. ÜREK, A 6 ÇIKMAZ, GÜZELBURÇ 1., BEYAZ 1, A ÇIKMAZ, 2306., PAŞA(GÜZELBURÇ), 1007, 2317., ESKİ HASANLI YOLU 1, SEVGİ(GÜZELBURÇ MAH.), CABİRAĞA 2.ÇIKMAZ, AMIKLIOĞLU, B ÇIKMAZ, 2302., İPEKYOLU 4, 2001, 2329., ATATÜRK 39, İPEKYOLU 1, E ÇIKMAZI, ŞEYH HASAN YOLU 1, İPEKYOLU 2, A 8 ÇIKMAZ 3, CUMHURİYET 16, CABİRAĞA 1, CABİRAĞA, A 2 ÇIKMAZ, UTKU ACUN, ATATÜRK 59, ABDULLAH CÖMERT 2, M.ÜREK, C ÇIKMAZ, A 4 ÇIKMAZ, İPEKYOLU, İNÖNÜ 13, 2321., GÜNDÜZ 4, İPEKYOLU 3, 2324., CEMİL MERİÇ, İNÖNÜ 1, A 8 ÇIKMAZ 1, 2331., İNÖNÜ 11, ŞEYH HASAN YOLU, İPEKYOLU 11, ESKİ HASANLI YOLU, GÜZELBURÇ 2., ATATÜRK 62, İSTİKLAL 14, A 7 ÇIKMAZ, OSMAN AĞA, CUMHURİYET 31, ÇEVRE YOLU, ŞEYH HASAN YOLU 2, A 8 ÇIKMAZ, AVCI 1, ATATÜRK 32, ASİ 2, İNÖNÜ 17, MAŞUKLU 1, YONCA
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞI 5, AŞAĞI 4, AŞAĞI, AŞAĞI 8, MADENBOYU 9, MADENBOYU 2, MADENBOYU 5, MADENBOYU 6, MADENBOYU 3, MADENBOYU 1, MADENBOYU 7, MADENBOYU 13, MADENBOYU 4, MADENBOYU 11, MADENBOYU, MADENBOYU 10, ANTAKYA-REYHANLI
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İSTİKLAL 17, AKSARAY, CUMHURİYET, GÖKÇEGÖZ, AKSARAY 15, AKSARAY 12, AKSARAY 4, CUMHURİYET 14, AKSARAY 5, AKSARAY 9, AKSARAY 2, AKSARAY 7, AKSARAY 6
ARSUZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 898., 1747., GÜLERYÜZ 11, 899., 1748., GÜLERYÜZ, 905., 1721., ARPADERESİ 17, 1720., ARPADERESİ 2, AHMET YILDIRIM 1, 1704., 1733., 1729., 1726., 1738., 1714., 884., 1711., 1730., 1702., GÜLERYÜZ 4, 1728., 1722., 3173, 3171, 3142, 1707., 1705., 3141, 1732., 1737., 1715., 1701., 1706., 1716., 3146, AHMET YILDIRIM, 3118, 3130, 1712., 1713., 3119., 3129, 3131, 3132, 3120., 5000 EVLER SİTESİ, 3140, 3143, 1703., 1731., 1709., 1700, 1699, 1698, 1708., 1735., 2543., 2532., KARA 3, 2531., 2530., 2505., 2508., KARA 6, FATİH SULTAN MEHMET, 934.-, KARA 15, KARA 32, KARA 9, KARA 33, 10042., 2503., 2511., 945., 2512., KARA 25, AKKENT SİTESİ, KARA 5, 2552., KARA 27, KARA 13, KARA 19, KARA 11, 2510., KARA 1, 901., 881., AKGÜN 11, KARA 24, 2504., KARA 14, 2535., KARA 36, KARA 28, CENNET KENT, 2509., KARA 10, 2515., ALEV SİTESİ, KARA 21, KARA 16, İSKENDERUN ARSUZ YOLU, KARA 22, ESER YALI EVLER, KARA 18, UFUK SİTESİ, KARA 12, CEZA VE TUTUKEVİ, 2516., KARA 23
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 104, 4202., 4215., 4217., 4286., 4287., 4288., 4291., 4293., 4297., 4307., 4320., 4321., 64, 67, 68, 70, 71, 72, 84, 85, 86, 867., 87, 88, 89-, AHMET TANER KIŞLALI, GÖKMEYDAN 45, UĞUR MUMCU 8
Bakım Çalışması
26.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 102, 4204., 4205., 4218., 4219., 4224., 4225., 4226., 4227., 4307., 4309., 4310., 4311., 90, ATATÜRK GÖKMEYDAN, GÖKMEYDAN 5, UĞUR MUMCU 8
Bakım Çalışması
26.11.2026 13:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 827., 829., 830., 831.
Bakım Çalışması
26.11.2026 15:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10037., 711., 712, 713., 714., 716., 717., 720., 721., 727., 729., 731, 741., 792., 941., İSKENDERUN ANAYOLU 1, KÜLTÜR, ŞEHİT UMUT SAKAROĞLU(CUMHURİYET)
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 387., 406, 408., 409., 410., 411., 412., 414., 415, 416., 420., NİSANİ ÇAPAR, ŞİRİN, YARIKKAYA
Bakım Çalışması
27.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10316., 10327., 359., 361., 375., 376., 377., 378., 379., 380, 381., 384., 387., 393., 395., 396., 397, 398., 399., 400., 401., 402., 509., 510., 519., 523., 524., 525., AKDENİZ, ŞİRİN, UĞUR MUMCU 9, YARIKKAYA
Bakım Çalışması
27.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10317., 350., 359., 387., 390., 392., 393., 401., 402., 403., 404., 405., 408., 411., 435., 507., HOCA AHMET YESEVİ, KARAAĞAÇ ŞARKONAK 2, ŞİRİN
Bakım Çalışması
27.11.2026 15:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NAZIM HİKMET
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10327., 10329., 10330., 10331., 10332., 10333., 510., 541., 542., 543., 544., 546., 547., 548., 549., UĞUR MUMCU 7, UĞUR MUMCU 9, UĞUR MUMCU ARSUZ 1
Bakım Çalışması
28.11.2026 15:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10301., 10308., 10309., 10310., 337., 341., 344., 349., 350., 352., 355., 356., 356.-, 357., 364., 365., 366., 367., DEMET, ŞARKONAK 24, ŞARKONAK 35, ŞEHİT BEDİ ACAR, UĞUR MUMCU 7, UĞUR MUMCU 9
Bakım Çalışması
28.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10302., 10324., 10334., 541., 542., 545., 546., 547., 548., AKDENİZ, AKDENİZ (MUSTAFA KEMAL), UĞUR MUMCU 9
Bakım Çalışması
28.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1 MAYIS, 337., 341., 342., 344., 347., 348., 349., ŞARKONAK 33, ŞARKONAK 34
Bakım Çalışması
28.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEMİL DUMAN, SAĞLIK 1, BELEDİYE 1, TÜRBE, 5080., İNÖNÜ 1
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİFTLİK, ARPAÇİFTLİK 3, ARPAÇİFTLİK MAH 14, ADALAR 1, ARPAÇİFTLİK 1, ADALAR, ADALAR 2, ÇİFTLİK 3, PINARLAR, ATATÜRK 2, ADALAR 1, ATATÜRK 19, ULUS, 5108., DEMET 1, 37., SAĞLIK 1, AMANOS, 5062., ÇELİK 1, TARLABAŞI, TÜRBE, BELEDİYE, 5079., PAŞA, UĞUR MUMCU, 5073., 5107., 5063., CEMİL DUMAN, 5064., 5070.
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TMO., CUMHURİYET, 23 NİSAN, 185., 181., 10218., YELKEN, UĞUR MUMCU 9, TMO, ORTAYOL, KONARLI 28, KONARLI 26, KONARLI 25, KONARLI 24, KONARLI 19, KONARLI 1, KONARLI, KARAAĞAÇ KONARLI 2, KARAAĞAÇ KONARLI 1, HACI BEKTAŞ-I VELİ, FATİH 2, ATATÜRK (KONARLI), ABDİ İPEKÇİ, 95., 94., 93., 92., 91., 90., 89., 880., 88., 86., 842., 84., 83., 80., 73, 69., 62., 25.-, 133., 129., 128., 121., 118., 115., 114., 109., 108., 106., 104., 10164., 10163., 10162., 10161., 10159., 10158., 10157., 10156., 10155., 10154., 10153., 10151., 10133., 10103., 10102., 100., 10 NİSAN
BELEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 24, 25, 26, 27, 325, 330, 331, 332, 333, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 72, AZERBAYCAN, GÜLEVLER, SOKULLU MEHMET PAŞA, 122
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1304, 1308, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1318, 14, ADNAN MENDERES, MENEKŞE, PAZARYERİ, SEYRANLIK, ŞEHİT ÜSTEĞMEN MEHMET BAŞAR
Bakım Çalışması
27.11.2026 13:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 718., 749., 800., ADAKENT PARK, ADAKENT SİTESİ, ADAKENT SÜMBÜL, ADANKENT NERGİZ, MENEKŞE, ŞAHİN TEPESİ MEVKİİ 10, UĞUR SİTESİ, YELKEN, ATATÜRK 1, FATİH 1, İNCE
DEFNE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4512., 4519., ATATÜRK, ADNAN MENDERES, FAHRİ KORUTÜRK, 4203., YAPRAK, AHMET DOĞRUEL, 4213., GÜRGEN, 4503., ÇAĞLAYAN (İSMAİLLİ), 4212., 4217., LİSE, 4210., 4506., 4523., 4510., 4508., 4105., 4218., ŞEYH DAVUT, ÇAĞLAYAN, 4502., 4501.
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, 7802., 7805., 7808., 7801., 7806., 7807., 7813., 7815., 7816., 7817., 7818., 7811., 7812., 7820., 7823., 7830., 7819., 7821., 7822., 7824., 7826., 7827., 7831., ATATÜRK 7, CUMHURİYET 5, ÜZENGİLİ, CUMHURİYET, 7709., 7710., 7706., 7707., 7708., 7712., 7713., 7714., 7715., 7716., 7717., 7718., 7719., 7720., 7721., 7722., MERKEZ, 7915., 7901., 7903., 7904., 7905., 7906., 7907., 7908., 7909., 7912., 7913., 7917., 7919., 7921., 7922., 7925., 7914., 7928., 7929., 7942., 7943., 7944., 7945.
Bakım Çalışması
28.11.2026 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4036., 4020., MİMAR SİNAN
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇEKMECE, 12., 660., 141., 670., 675., 685., 673., 671., 674., 663., 684., 662., 772., 771., 770., 769., 768., 766., 672., 668., 663/1.
DÖRTYOL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5 NOLU ÇIKMAZ, CUMHURİYET, ÇELEBİ, DR BAHADIR AMAÇ, EDİKLİ, ERZURUMLU, KURBAN YURDU, ŞEHİT UZMAN JANDARMA ÇAVUŞ ALİ DELİCE
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak E-5 KARAYOLU, SAY, SOYLULAR
Bakım Çalışması
26.11.2026 11:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT KERİM KÖK
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 209 NOLU, KİREMİT OCAĞI, MERCAN ÇIKMAZI, 320 NOLU, GAZİ OSMAN PAŞA 1, NECİP FAZIL
Bakım Çalışması
27.11.2026 11:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İNCİRLİK, BARINAK
Bakım Çalışması
27.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKASYA 2, ERENLER, GAZİ OSMAN PAŞA 1, NECİP FAZIL, SÜMBÜL
ERZİN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1253, 1259, 1260, 1261, 1262, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, BAŞ, BAYRAM SÖKMEN, BEYİN OĞLU, BOZCUKLAR, ÇIRAKLAR, GENÇLİK, GİRİTLİ, KARA HÖYÜK, KIRMITLI, KIROĞLU, MAHMUTLU, MAHMUTLU KÜME EVLERİ, SARARLAR, SELVİ, TURGUT REİS, VATAN
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HANİFİ SOYLU, AHMET SÖKMEN
İSKENDERUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2020., 277., YUNUS EMRE 11, PRF. MUAMMER AKSOY, ŞEHIT ER EBUBEKİR GÖKALP, ŞHT. ASTSB. İLKER DÜZOVA
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 572., 910., 911., İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU
Bakım Çalışması
27.11.2026 13:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 718., 749., 800., ADAKENT PARK, ADAKENT SİTESİ, ADAKENT SÜMBÜL, ADANKENT NERGİZ, MENEKŞE, ŞAHİN TEPESİ MEVKİİ 10, UĞUR SİTESİ, YELKEN, ATATÜRK 1, FATİH 1, İNCE
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 566., 568., 569., 567.
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1903., 1904., 1905., 1906., 1907., 1908., 1909., 1911., 1912., 1913., 1914., 1915., 1916., 1917., 1918., 1919., 1920., 1921., 1923., 1924, 343., 388., 394., 395., 396, 397., 398, 399., 400., 401., 402., 403., 404., 405., 406., 407., 408., 409., 410., 411., 413., 414., 415., 416., 417., 418., 419., 420., 421., 423., 424., 425., 426., 427., DÜĞÜNYURDU 17, GÜLTEPE 1, GÜLTEPE 2, GÜLTEPE 3, GÜLTEPE 4, ŞEHİT J. UZM. ÇVŞ. HAKAN ÖLÇEN, ŞEHİT METİN KILDİŞ, ŞHT. P. UZM. ONB. MEHMET SUAY, 1701., 1702., 1703., 1706., 1710., 1714., 1724., 1727., 1728., 1729., 386., 387, 390., BULUTTEPE 1, BULUTTEPE 1., BULUTTEPE 4, BULUTTEPE 5, ŞEHİT P. ÜÇVŞ. HAYRETTİN YALÇIN
KIRIKHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DELIBEKIRLI 16, DELIBEKIRLI 17, DELIBEKIRLI 18, DELIBEKIRLI 19, DELIBEKIRLI 20, DELIBEKIRLI 21, DELIBEKIRLI 22, DELİBEKİRLİ 10, DELİBEKİRLİ 11, DELİBEKİRLİ 14, DELİBEKİRLİ 3, DELİBEKİRLİ 4, DELİBEKİRLİ 6, DELİBEKİRLİ 8, DELİBEKİRLİ 9, DERE, KIZILCAEMİŞ, TEPE, DEĞİRMENDERE
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BURUNKIZILKAYA, ÖZKIZILKAYA, ÖZKIZILKAYA 1, ÖZKIZILKAYA 10, ÖZKIZILKAYA 11, ÖZKIZILKAYA 15, ÖZKIZILKAYA 2, ÖZKIZILKAYA 3, ÖZKIZILKAYA 30, ÖZKIZILKAYA 31, ÖZKIZILKAYA 4, ÖZKIZILKAYA 7, ÖZKIZILKAYA 8, ÖZKIZILKAYA 9
Bakım Çalışması
26.11.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1254., 701, 702, 703, 704, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 717, 718, 719, 728, 729, 730, 731, 732, 734, 736, 740, 742, 746, 747, 784, ADNAN MENDERES, BELEDİYE OKUL, FATİH SULTAN MEHMET, FENER, HÜRRİYET, İSMAİL TURAN, KIZILAY, KUMLU, MİMAR SİNAN 16, MİMAR SİNAN 8, ŞEHİT MEHMET KAMALI
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİLOĞLAN, ÇİLOĞLAN 1, ÇİLOĞLAN 2, ÇİLOĞLAN 6, ÇİLOĞLANHÜYÜĞÜ 1, ÇİLOĞLANHÜYÜĞÜ 3, ERTUĞRULGAZİ 3, İSKEN
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ASMALI 1, ATATÜRK 3, CAMİLİ, CUMHURİYET 1, GAZİOĞLU, GÖKÇEN, GÜL 2, GÜVENTAŞI 1, GÜVENTAŞI 2, GÜVENTAŞI 3, GÜVENTAŞI 7, GÜVENTAŞI 8, GÜVENTAŞI 9, KARANFİL 1, LALE 1, NERGİZ, OKUL, YENİ, YILDIRIM, ZAFER 1, ZAMBAK
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1, 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9104, 9108, 9109, 9110, 9116, 9117, 9118, 9119, AA, ALAN ÇAYIRLIK, ALAN MERKEZ, CEYLANLI 1, CEYLANLI 10, CEYLANLI 100, CEYLANLI 101, CEYLANLI 102, CEYLANLI 11, CEYLANLI 12, CEYLANLI 13, CEYLANLI 15, CEYLANLI 16, CEYLANLI 17, CEYLANLI 18, CEYLANLI 19, CEYLANLI 21, CEYLANLI 22, CEYLANLI 23, CEYLANLI 24, CEYLANLI 25, CEYLANLI 27, CEYLANLI 28, CEYLANLI 29, CEYLANLI 3, CEYLANLI 30, CEYLANLI 302, CEYLANLI 31, CEYLANLI 32, CEYLANLI 321, CEYLANLI 322, CEYLANLI 33, CEYLANLI 38, CEYLANLI 40, CEYLANLI 41, CEYLANLI 44, CEYLANLI 46, CEYLANLI 47, CEYLANLI 48, CEYLANLI 49, CEYLANLI 50, CEYLANLI 51, CEYLANLI 53, CEYLANLI 54, CEYLANLI 55, CEYLANLI 56, CEYLANLI 58, CEYLANLI 59, CEYLANLI 60, CEYLANLI 61, CEYLANLI 62, CEYLANLI 64, CEYLANLI 65, CEYLANLI 66, CEYLANLI 67, CEYLANLI 69, CEYLANLI 70, CEYLANLI 71, CEYLANLI 73, CEYLANLI 77, CEYLANLI 79, CEYLANLI 8, CEYLANLI 81, CEYLANLI 82, CEYLANLI 83, CEYLANLI 84, CEYLANLI 85, CEYLANLI 86, CEYLANLI 87, CEYLANLI 88, CEYLANLI 89, CEYLANLI 91, CEYLANLI 92, CEYLANLI 93, CEYLANLI 94, CEYLANLI 96, CEYLANLI 97, CEYLANLI 98, CEYLANLI 99, EMİRLER, EŞMİŞEK, KARATAŞ, KAŞ, KÖSELER 1, 9120, ÇEVRE YOLU, DAĞINIK EVLER, KARAMAĞARA 15, KARAMAĞARA 16, KIYI
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 113, ZİYA GÖKALP, ALPASLAN TÜRKEŞ, 119, KAZIM KARABEKİR, AY, İSTİKLAL, FATİH, ÇETİNKAYA
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BURUNKIZILKAYA, BURUNKIZILKAYA 1, ÖZKIZILKAYA, 701, 702, 705, 709, 712, 716, 722, AKPINAR, AKTEPE, ATATÜRK 2, ATATÜRK-, BAHADIRLI, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET-, DEMİRLER, DURAL, ENDER, GAZİ, İŞAL, KISMET, KIZILDAĞ, KOÇ, KURUDAL, MUSTAFA KEMAL, RÜZGAR, SERİNDERE, SÜRER, ŞEHİTLER, TAŞ, 1101, 1102, 1103, 1105, 1107, AHMET KİRAT, CUMHURİYET, ÇELİKLER, PÜRDELOĞLU, ŞARKHAMAMI, ŞEHİT HAMİT, 602, 603, 604, CAMİ 1, CAMİ-, DAR, FIRAT, MENEKŞE, OKUL 2, OKUL-, ÖMÜR, SAKİN, 1003, 1004, 1006, 1007, 1009, CUMHURİYET 1, GENÇ OSMAN, İSTİKLAL-, MEHMET AKİF ERSOY, MİMAR SİNAN, MUSTAFA KEMAL 1, MUSTAFA KEMAL-, PİRİ REİS, YAVUZ SELİM, YENİ, 503, CINCIKLI, CİDDEDE, 901, 902, CURCURUM, YENİKÖY
KUMLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 701, ENDER, 602, 603, 604, CAMİ 1, CAMİ-, DAR, FIRAT, MENEKŞE, OKUL 2, OKUL-, ÖMÜR, SAKİN, 503, CINCIKLI, CİDDEDE, 702, 901, YENİKÖY
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPEREN, ATİLLA DİNÇER, EYÜP SULTAN, GÖKÇE, İNÖNÜ, METİN YAYAN, METİN YAYAN 1, METİN YAYAN 2, METİN YAYAN 3, SAMİ OYTUN, SULTAN SÜLEYMAN, TOKDEMİR, YAŞAR DOĞU, YAVUZ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 101, 102, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ATATÜRK, BATUHAN, GÜL, İLKBAHAR, KIRIKHAN-ANTAKYA, SANAYİ, SARALAR, ŞHT.HARUN ÖZKAYA, ZÜBEYDE HANIM, CENGİZ HAN, İNÖNÜ, 1.MURAT, 13., 2, 28., 32., 34., 39., 42., ASLAN, BATTALGAZİ, BERAZİ, CEVDET SUNAY, ERLER, ERLER 1., ERLER 2., GÜNDÜZ, GÜRLER, HARUN REŞİT, HIDIR BAYTAR, KARADEMİR, KARADENİZ, KAZIM KARABEKİR, KORUTÜRK, MEVLANA, SAÇAR, ŞEHİT ALİ ENGÜR, ŞHT. MEHMET KURŞUN GEÇMEZ, VALİ MUAMMER PAŞA, YALÇIN, YAVUZ, ZANZALAK, 6605., 6608., ÇINAR, KARANFİL, YONCA, YAVUZ SULTAN SELİM, AFRİN, AKASYA, ATATÜRK 13, CAMİ 12, CUMHURİYET, FATİH SULTAN MEHMET, MEHMET AKİF ERSOY 10, OKUL 10
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BURUNKIZILKAYA, BURUNKIZILKAYA 1, ÖZKIZILKAYA, 701, 702, 705, 709, 712, 716, 722, AKPINAR, AKTEPE, ATATÜRK 2, ATATÜRK-, BAHADIRLI, CUMHURİYET 2, CUMHURİYET-, DEMİRLER, DURAL, ENDER, GAZİ, İŞAL, KISMET, KIZILDAĞ, KOÇ, KURUDAL, MUSTAFA KEMAL, RÜZGAR, SERİNDERE, SÜRER, ŞEHİTLER, TAŞ, 1101, 1102, 1103, 1105, 1107, AHMET KİRAT, CUMHURİYET, ÇELİKLER, PÜRDELOĞLU, ŞARKHAMAMI, ŞEHİT HAMİT, 602, 603, 604, CAMİ 1, CAMİ-, DAR, FIRAT, MENEKŞE, OKUL 2, OKUL-, ÖMÜR, SAKİN, 1003, 1004, 1006, 1007, 1009, CUMHURİYET 1, GENÇ OSMAN, İSTİKLAL-, MEHMET AKİF ERSOY, MİMAR SİNAN, MUSTAFA KEMAL 1, MUSTAFA KEMAL-, PİRİ REİS, YAVUZ SELİM, YENİ, 503, CINCIKLI, CİDDEDE, 901, 902, CURCURUM, YENİKÖY
Bakım Çalışması
28.11.2026 11:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 7163., AZGINLI, AZGINLIK 1, 10, 11., 13., 14., 22., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 5., 50., 7., 8, 9, KAZIM KARABEKİR, 7151., 7153., 7162., 7164., 7167., 7169., 7171., 7173., 7174., 7175., 7176., 7177., 7178., 7179., 7182., AŞAĞI, KARASÜLEYMANLI 1, KARASÜLEYMANLI 4, YUKARI
REYHANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ERCAN MURSAL ÇİFTLİĞİ, HAMAMCI ÇİFTLİĞİ, KÖTÜHÖYÜK KAÇARLAR ÇFTLİĞİ, M.ADNAN ÇIRAY ÇİFTLİĞİ, OKUL, ÖZMEN, REYHANLI ANTAKYA, SAADETTİN ÇIRAY ÇİFTLİĞİ, SUAT ÇANKAYA ÇİFTLİĞİ, SÜLEYMAN DAL ÇİFTLİĞİ, 1. (YENİ), 2. (YENİ), 3. (YENİ), 4. (YENİ), 5002., 5003., 5004., 5005., 5006., 5008., 5009., CUMHURİYET (YENİ), CUMHURİYET 13, CUMHURİYET 3, NERGİZLİ YOLU GÜNEY KUZEY, ÇAKIL, EMEK, İKİZER, JANDARMA, KİRAZ, SAĞLIK
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 258., 288., YENİ, 244., 245., SAİT PAKİN, 1.EKERLER, 1.JANDARMA, 1.MENEKŞE, 2.MENEKŞE, 246., 247., 248., 249., 250., 253., 254., 255., 256., 257., 265., 268., 6.ÇIKMAZ, 7.ÇIKMAZ, 872., 874., 875., 877., 879., 880., 9.ÇIKMAZ, ABDO ERSÜRER, AHMET TAŞ, AZİZE YUMUŞAK, HACI HALİL BAHADIRLI, HÜSEYİN OZAN, İSMAİL VURAL, JANDARMA 10, KARACA, KIRAÇ, MENEKŞE, MUSTAFA KUDAY, ÖMER ŞAHSUVAR, ŞEHİT BÜLENT NARLI, ŞEHİT METİN ŞAHİN, TAHİR YUMUŞAK, 347., 348., 350., 358, 746., 747., ALİ SİLLE, KARACA-, OĞULPINAR, YETMEZ
Bakım Çalışması
28.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.JANDARMA, 7.ÇIKMAZ, 875., 880., ATATÜRK, HACI HALİL BAHADIRLI, ÖMER ŞAHSUVAR, SAİT PAKİN, ŞEHİT METİN ŞAHİN
Bakım Çalışması
28.11.2026 11:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 7163., AZGINLI, AZGINLIK 1, 10, 11., 13., 14., 22., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 5., 50., 7., 8, 9, KAZIM KARABEKİR, 7151., 7153., 7162., 7164., 7167., 7169., 7171., 7173., 7174., 7175., 7176., 7177., 7178., 7179., 7182., AŞAĞI, KARASÜLEYMANLI 1, KARASÜLEYMANLI 4, YUKARI
SAMANDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4335., 4336., 66., AK, MALİK YILMAN, SİVAS ŞEHİTLERİ, 4329., 41., 153., 152., 151., 4307., 4320., 4323., 4325., 4326., 4308., 4327., 4329.-, UĞUR MUMCU, UĞUR MUMCU 5
Bakım Çalışması
26.11.2026 13:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3743., 109., ATATÜRK (CUMHURİYET), 101.1, 3710., 107., 3709., 3740., 103., 102., UĞUR MUMCU 1, 3748., 3730., 3741., CUMHURİYET 19, ATATÜRK 12
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HALİM KARAALİ, İNÖNÜ, LİMAN, ARİF HÜZMELİ, İNÖNÜ 4, ASİ, ATATÜRK, 4631., YEŞİLTEPE (TANSU ÇİLLER), UĞUR MUMCU, CUMHURİYET 14, A.TANER KIŞLALI, SÜLEYMAN CABBUROĞLU, AHMET TANER KIŞLALI, MUHTAR NUMAN, NİYAZİ REYHANOĞULLARI, UĞUR MUMCU 5, YEŞİLTEPE
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4334., 4335., 64., 65., 66., AK, ATATÜRK, KİLİSE, MALİK YILMAN, SİVAS ŞEHİTLERİ, İNGİLİZOKULU, 146., 41., AKTAR, CENGİZ TOPEL, KENT, 153., 149., 155., 156., 4332., 4307., 4310., 4311., 4312., 4313., 4314., 4315., 4317., 4318., 4326., 4309., 4316., 4327., CUMHURİYET 3
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BELEDİYE 1, DELİL, ERİK, ULUS 1, NERGİS 2, OKUL 2, SÜMBÜL, TEPE 3, ANTAKYA SAMANDAĞ YOLU, ÇEVLİK, NEHİR 1, PALAMUT, UĞUR 2, ÇAM 1, AY 1, ÇELİK, MEŞE 1, MERCAN 2, ÇOBAN, ZEYTİN 1, ULUS (YENİ), GELİNCİK, KURTULUŞ-, 308/1, 322-, 2559., DELİL 2, DELİL 1
Bakım Çalışması
26.11.2026 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6124., ŞEHİT TEĞMEN ALİ EMRE FIRINCIOĞULLARI, 6153., KIZIL, 186., ÇEVRE YOLU, 6139., 6143., 10., NEFŞİ, 410, 6146., YAŞAR KEMAL, SÜS, 6152., 6158., 197., 6156., 57., 6162., 6142., 6155., MEHMET ASLAN, 6145., 6163., 6150., ZAMBAK 2, PLAJ, 6144., 408, 431, 6154., ULUBATLI HASAN, 6147., 6140., 6157., 6164., 409., 6141., 6355., 18., 206., 6334., 6306., 6364., BAŞKAN, 6324., 6329., 6361., 6317., 6321., 414, 403, BULUT, 6447., 6344., 6320., 6444., 6304., 6327., 6448., 412, 417, 419, 6446., 6354., 6363., 6335., 6343., 6356., ŞHT.BURHAN SEZER RENCÜZOĞULLARI, 6358., 6337., 6336., 413, 415, 318., UĞUR MUMCU, 209., 6313., GANİM CANBOLAT, 6339., 6323., 6445., 6341., 6338., 411, 6322., 6347., GANİM CANBOLAT 1, SAMANDAĞ ANTAKYA ÇEVRE YOLU 1, 6359., 6352., 416, 7410., 7376., 7358., 7370., 7357., 7367., 7381., 7368., 7392., 7384., 7383., 7404., ATATÜRK 13, 7364., 7359., 7352., 7390., 7360., 7415., 7389., 7361., KAPISUYU 2, 7374., 7382., 7412., 7407., 7386., 7371., 7365., CUMHURİYET 12, KAPISUYU 3, 7366., 7369., 7379., 7377., 7375., GÜNEŞ SİTESİ, 7372., 7385., VALİ İSMET GÜRBÜZ CİVELEK, 7411., 7391., GÜL, YILDIRIM, 28., 7187., 6507., 6514., 6510., 6514.-, DERE 1, 6519., YAŞAR KEMAL (KURTDERESİ), 6513., 6511., 6508., 6318., SÖĞÜT, İSTİKLAL 2, 407, SAHİL 1, KUMSAL 1, 409, SAMANDAĞ ANTAKYA ÇEVRE YOLU.1, YENİ 2, BARIŞ 2, SAMANDAĞ ANTAKYA ÇEVRE YOLU, 160., 5826., YASEMİN, DİBEK, OVA, LİMAN-, 6160., 5816.
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET 6, ATATÜRK 9, 8351., 8352., 8354., 8355., 8356., ATATÜRK, 8501., 8202., 8203.
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HIDIRBEY, MUAMMER AKSOY, 4105., AKARSU, 4109., 4127., SERÇE 1, ARI, CEMAL GÜRSEL 1, ORMAN YOLU, 522, CEMAL GÜRSEL 2, 96., 99., 4160., 4122., 4144., BAL, ADANA, CEMAL GÜRSEL 5, 4148., CEMAL GÜRSEL 6, ŞENGÜL, 106., ŞHT.ÜMİT SITKI YILDIRIR, 4130., 97., CEMAL GÜRSEL 4, 4140., YAMAÇ, BARBAROS, YEŞİLOVA, 4135., KUYU, 100., 4138., 54., 4150., 101., 4115., 4106., 4116., 95., KİLİSE, 4137., AYDIN, 4136., 98., İNGİLİZ OKULU 1, 4149., 4132., ESKİ ESERLER, ZEYTUNİYE, TURAN DURSUN, OVA, LİMAN-, 5835., 5875.
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEMAL GÜRSEL 5, 4148., 4127., 4140., PİRİNÇ, 4149., CENGİZ TOPEL, MUSTAFA ATEŞ, MUAMMER AKSOY, KİLİSE, AHMET ARİF, 4334.
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6137, 50., 196., ANILAR, 410, 6136, 401, 6139., MEHMET ASLAN, 6138., ZAMBAK 2, GANİM CANBOLAT, 405, 49., 6302., 207., ERENLER, ŞHT.BURHAN SEZER RENCÜZOĞULLARI, 6307., YUNUS EMRE 2, 6315., 6314., 6450., 417
Bakım Çalışması
27.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TUNA, 6124., 83., 50., 196., MEHMET ASLAN, MEVLÜT GÜMÜŞ, ŞEHİT TEĞMEN ALİ EMRE FIRINCIOĞULLARI, SİVAS ŞEHİTLERİ, 6331., 6302., ŞHT.BURHAN SEZER RENCÜZOĞULLARI, 14., 6316., 233., 200., MİTHAT ASLAN, 6312., 6313., ÖZDEMİR, 198., 217.
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FAVVAR, MUAMMER AKSOY, AKDENİZ, 4485., 80., MİMAR SİNAN, 78., 404, 81., 79., İSMET PAŞA
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6951., 6959., 7369., KAPISUYU 3, YASEMİN 3, ATATÜRK 13, 7395., 7387., 7183., SAİT DÖNER, 6489., 6515., KARDELEN-, 28., 30., 6532., 6496., 6508., 217., 461, BEYAZ, 6492.1, 6445., 223., 26., 6456., 6493., KARDELEN(VAKIFLI), 6518., YILDIRIM, 6451., 6492., 226., ÇİÇEK(KURTDERESİ), FIRAT, ŞEHİT TEĞMEN ALİ EMRE FIRINCIOĞULLARI, KANARYA 2, FEVZİ DÜZEL (ATATÜRK) 1, 7153., MAZİ, 7187., ERENLER 1, 7152., NAZİK, ZAMBAK, SAHİL 1, DOĞA, MENEKŞE 1, AY, 7174., İPEK 1, ADİL, MERCAN 1, NEŞE, KASIRGA, DEFNE 1, HAZAN 1, 7172., DERYA 1, HUZUR 1, ZİYARET 1, PİLOT, NAR, MEHTAP, BULUT 1, YAMAN, MAVİ, 7175., FEVZİ DÜZEL, SOĞUKSU, HAZAN, CUMHURİYET (ATATÜRK)-, SÖĞÜT 2., DUT, UĞUR MUMCU, FEVZİ DÜZEL (ATATÜRK) 2, 7162., 7166., YENİ 1, 7176., PAPATYA 1, PINAR 2, 7182., ZEKAT, ÇINAR 1, ÇAMLIBEL, RAMİH SAT, BAHAR 1, BAŞAK 1, 7181., ÜZÜMBAĞI, 7151., FEVZİ DÜZEL (ATATÜRK), 7184., NUR 2, YENİ 2, 7164., CİDDİ, HİDAYET, FULYA, 7161., ELVAN, MİS, HÜR, HÜRRİYET 1, 7178., ABDİ İPEKÇİ 1, SİTELER, 7179., ZEYTİN 2, BAHÇE 1, HUZUR 2, KIR, İSTİKLAL 2, 7159., LALELİ, 7163., 7173., ÇİÇEK, NİLÜFER, SÖĞÜT, ALPER, ONUR, SARAY 1, 7155., KARANFİL, NERGİS, GÜL 1, SERİN, 7180., UĞUR MUMCU 7, CUMHURİYET 12, 7170., BARIŞ 2, 7188., 7165., ATATÜRK 10, 6828., KARDELEN(VAKIFLI)-, 6826., NERGİS(VAKIFLI)
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KANARYA 1, KARŞIYAKA, 3030., SEDİR, 3031., NERGİS 1, GÜNEŞ 3, CİHAN, YILDIZ 1, ULUS, ZAFER, SALKIM, NİSAN, ESER, 3038., UFUK, UĞUR, 3033., VATAN 1, SÜMBÜL 1, ZÜMRÜT 1, KARDELEN, MENEKŞE 4, KIRLANGIÇ, YASEMİN 2, DEĞİRMEN, YADİGAR, BUKET, ZEYTİN, GÜVEN, ÇINAR, MERVE, YENİ, CUMHURİYET 8, DEFNE 3, MEŞE, KARANFİL 1, 3032., ATLAS, NEHİR, LALE 1, SELVİ, OKUL 1, BARIŞ, ELMAS 1, İNÖNÜ 3, SAĞLIK, KALE 1, ZAMBAK 1, MANASTIR, MEYDAN, VATAN 2, HÜRRİYET 5
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 7000., SAHİL, 5286.
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAHİL, HAYDAR, HASAN EKŞİ, ALİ HALİL, ALİ SİLMEN EKŞİ, 5258., 5288., 5290., 5269., 5270., 5276., 5292., 5294., 5304., 5275., 5291., 5293.
YAYLADAĞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARSLANYAZI, KIZILGÖL MEVKİİ, AYIŞIĞI, HİSARCIK 6, HİSARCIK 3, HİSARCIK 9, HİSARCIK 5, HİSARCIK 7, HİSARCIK, HİSARCIK 2, HİSARCIK 8, HİSARCIK 14, HİSARCIK 1, HİSARCIK 10, KIŞLAK 6, KIŞLAK 10, KIŞLAK 21, KIŞLAK 16, KIŞLAK 3, İNCİ 1, MEZARLIK 11, KIŞLAK 5, YETİŞKİN 1, KIŞLAK 2, ÇERÇİ, GÜLTEPE, İNCİ, YETİŞKİN, KIŞLAK 8, KIŞLAK 14, YENİ CAMİİ 2, YENİ CAMİİ 3, MEZARLIK 3, CUMHURİYET (KURTULUŞ), YENİ CAMİ, ATATÜRK (KURTULUŞ)-, CUMHURİYET 1, AYLİN KAYA, SÜRÜTME MEVKİ, KIŞLAK 1, KIŞLAK 1., PINAR 3, CUMHURİYET 2, ÇUHADAR, ŞEHİT RAMAZAN, KARANFİL, MEHMET AKİF, ATATÜRK 14, KIŞLAK 11, KUYUBAŞI, YAVUZ SELİM, COŞKUN, PINAR 4, ATATÜRK 11, YENİ CAMİİ 1
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖRENTAŞ 8, GÖRENTAŞ 17, GÖRENTAŞ 5, GÖRENTAŞ 15, GÖRENTAŞ 7, GÖRENTAŞ 6, GÖRENTAŞ 13, GÖRENTAŞ, GÖRENTAŞ 110, GÖRENTAŞ 9, GÖRENTAŞ 2, GÖRENTAŞ 4, GÖRENTAŞ 1, GÖRENTAŞ 120, KAYRAK 1, GÜVEÇÇİ 1, KAYRAK, GÜVEÇÇİ 2, GÜVEÇÇİ 3, KAYRAK 2, CEYLAN ÇİFTLİĞİ, GÜVEÇÇİ 5, GÜVEÇÇİ, ERMELES 1, KULAÇ 4, YANIKDAM 3, KULAÇ 1, YANIKDAM, KULAÇ 3, ERMELES, KULAÇ, ULUYOL 2, ULUYOL 7, ULUYOL 4, ULUYOL, ULUYOL 1, ULUYOL 8
Bakım Çalışması
26.11.2026 10:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA, AYVACIK, AYVACIK 1
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak LAGUDA, HIRBI, HIRBİ, ŞENKÖY 8, ŞENKÖY 1, ŞENKÖY 13, ŞENKÖY 3, ŞENKÖY 12
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖSRELİK 3, KÖSRELİK 1, KÖSRELİK, KÖSRELİK 2, OLGUNLAR 4, YAKA 4, YAKA 2, OLGUNLAR 3, OLGUNLAR 1, YAKA, OLGUNLAR 2, AĞLICA, OLGUNLAR, SUNGUR 1, SUNGUR 2, SUNGUR 4, SUNGUR, SÜRÜTME, KÖKEN, ŞAKŞAK 5, ŞAKŞAK 14., ŞAKŞAK 6, ŞAKŞAK 4, ŞAKŞAK 7, ŞAKŞAK 2, ŞAKŞAK 1, ÇAKRAK, ŞAKŞAK, ŞAKŞAK 9, YENİCE 14, YENİCE 11, YENİCE 3, YENİCE 2, YENİCE 10, YENİCE 4, YAKA 1, YENİCE 8, HAMAM, YENİCE 6, GÜRLEN, YENİCE 1, YENİCE, YENİCE 12, YENİCE 5, YENİCE 9
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:15 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇATBAŞI, ÇATBAŞI 1, ÇATBAŞI 4, ÇATBAŞI 7, ÇATBAŞI 3, ÇATBAŞI 6, ÇATBAŞI 2, ÇATBAŞI 5, ÇAYIR, ÇAYIR 1, ÇAYIR 2, ÇAYIR 5, ÇAYIR 4, DOKUZDAL, DOKUZDAL 1, DOKUZDAL 11, DOKUZDAL 3, DOKUZDAL 2, DOKUZDAL 6, MERKEZ, HANYOLU, ÇİFTLİK, HANYOLU 5, HANYOLU 2, HANYOLU 17, HANYOLU 38, HANYOLU 34, HANYOLU 40, HANYOLU 42, HANYOLU 37, HANYOLU 7, HANYOLU 9, HANYOLU 14, HANYOLU 36, HANYOLU 32, HANYOLU 12, HANYOLU 1, HANYOLU 33, HANYOLU 21, HANYOLU 41, HANYOLU 39, HANYOLU 43, LAGUDA, AKGEDİK, KARANFİL 6, TURFANDA, TURFANDA 11, TURFANDA 13, TURFANDA 22, TURFANDA 20, TURFANDA 1, TURFANDA 23, TURFANDA 3, TURFANDA 6, TURFANDA 14, TURFANDA 15, TURFANDA 8, TURFANDA 4, TURFANDA 9, TURFANDA 7, TURFANDA 5, TURFANDA 10, TURFANDA 21, TURFANDA 26, TURFANDA 2, TURFANDA 28, TURFANDA 27, YANIKPINAR, BAHÇELER, ESKİ DEĞİRMEN, KAPTAN, OKUL, NAR, YONCA, ŞEYH SADIK, ZEYTİN, ESEN, BATI, DERE, TANDIR, TAHİR AĞA, MAĞARA, ÜST, DAR, CAMİ, CEVHER, CENİYE, ANTAKYA, ZİYARET, GÜZEL, DERNEK, OKUL 1, ANTAKYA 4, DERNEK 1, YUKARIOKÇULAR, YUKARIOKÇULAR 20
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA, AYVACIK, AYVACIK 1
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÖRENTAŞ 8, GÖRENTAŞ 17, GÖRENTAŞ 5, GÖRENTAŞ 15, GÖRENTAŞ 7, GÖRENTAŞ 6, GÖRENTAŞ 13, GÖRENTAŞ, GÖRENTAŞ 110, GÖRENTAŞ 9, GÖRENTAŞ 2, GÖRENTAŞ 4, GÖRENTAŞ 1, GÖRENTAŞ 120, KAYRAK 1, GÜVEÇÇİ 1, KAYRAK, GÜVEÇÇİ 2, GÜVEÇÇİ 3, KAYRAK 2, CEYLAN ÇİFTLİĞİ, GÜVEÇÇİ 5, GÜVEÇÇİ, ERMELES 1, KULAÇ 4, YANIKDAM 3, KULAÇ 1, YANIKDAM, KULAÇ 3, ERMELES, KULAÇ, ULUYOL 2, ULUYOL 7, ULUYOL 4, ULUYOL, ULUYOL 1, ULUYOL 8
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak LAGUDA, YONCA KAYA
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAHASANLI 3, MERKEZ 19, MERKEZ 17, OVACIK 1, MERKEZ 6, MERKEZ 4, MERKEZ 7, PINAR 5, MERKEZ 1, KOCAOVA, ESENYURT, MERKEZ 2, OVACIK, ELEFENK 1, MERKEZ, ELEFENK, ARVEN, İSKAN EVLER, PINAR, YUKARIOKÇULAR 4, YUKARIOKÇULAR 2, YUKARIOKÇULAR
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAMAÇ, HIRBI, BAYIR, KARANFİL 2, KARANFİL 6, KARANFİL 8, KARANFİL 3, YONCA KAYA, CENİ