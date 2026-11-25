Mersin elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım (Tarsus, Erdemli, Yenişehir, Toroslar, Mezitli, Çamlıyayla, Silifke, Akdeniz, Bozyazı, Anamur, Mut, Gülnar, Aydıncık)
Mersin elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım programı Toroslar Elektrik tarafından açıklandı. Yapılan duyuruya göre Tarsus, Erdemli, Yenişehir, Toroslar, Mezitli, Çamlıyayla, Silifke, Akdeniz, Bozyazı, Anamur, Mut, Gülnar, Aydıncık ilçelerinde bakım çalışmalarının gerçekleştirileceği bildirildi. İşte, Mersin elektrik kesintisi listesi ve planlı kesinti saatleri...
Mersin elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım programı kapsamında Tarsus, Erdemli, Yenişehir, Toroslar, Mezitli, Çamlıyayla, Silifke, Akdeniz, Bozyazı, Anamur, Mut, Gülnar, Aydıncık ilçelerinde farklı saatlerde arıza ve bakım çalışmaları yapılacağı duyuruldu. Kesintilerin bazı bölgelerde sabah saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, bazı noktalarda daha kısa süreli kesintiler uygulanacak. İşte Toroslar Elektrik kesinti sorgulama ekranı ve planlı kesinti listesi...
MERSİN ELEKTRİK KESİNTİSİ 26-27-28 KASIM
AKDENİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4206, 4218, 4220, ATATÜRK_8, CENGİZ TOPEL, İSMET İNÖNÜ, 4201, 4204, 4222
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEKİN, TOPEL, TOROSLAR-1, AKDENİZ_2, BARÇIN, CUMHURİYET-2, GAZİ-1, GÜL-3, KURADACI, KURTULUŞ-1, LALE-1, MENTEŞOĞLU, PAPATYA-1, ADİL, AVŞAR, DUMLUPINAR_1, LEVENT, NİHAT OĞUZBOR, TORUN, İSTİKLAL_5, PAMUK-1, KOZACIOĞLU, MÜCAHİTLER_1, ZAFER 2, BARBAROS, GAZİOSMANPAŞA, ADALET, HÜRRİYET_1
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOĞAN, GÖÇTÜ, İNCEKELİ, KURTOĞLU, POMPA, ESKİ KULAK, HATAYLILAR, KULAK MERKEZ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLOVA
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALİ UÇAR, HAL İÇİ KÜME EVLER, HALİÇİKÜMEEVLER, İRFAN SEVİM, KEMAL TELLİ, REFİK CANATAN, TURGUT ÖZAL BULVARI
ANAMUR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOCABÜK, ÖTKÜNLER, KARATAŞ, MERKEZ_5, MERKEZ_15
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI, ANAMURYUM, ANAMURYUM (GÜNEYYURT), ATATÜRK, ATATÜRK (GÜNEYYURT), CUMHURİYET_1, DOĞAN KARATAŞ, NASRETTİN
Bakım Çalışması
26.11.2026 11:15 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN TÜRKEŞ BULVARI, AYDINLAR, BALIKLAVI, BOZKURTLAR, BUYNUZ BURNU, ÇETİNKAYA, DUMANLAR, ERGENEKON, FATİH SULTAN MEHMET, GÜVERCİNLİK, HAZNEDARLAR, KARATAŞLAR, NASRETTİN, OĞUZLAR, PİYNARCIK, SALDUZLAR, SARIOĞLU, SUAKANLAR, YILDIZ
Bakım Çalışması
26.11.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARANLAR, KORELİLER, ORTAALAN, SULTAN ÇAYI
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOCABÜK, ÖTKÜNLER, KARATAŞ, MERKEZ_5, MERKEZ_15
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1425, 1431, 1429, 1430, 1427, 1428, RAUF DENKTAŞ, PİRİ REİS
AYDINCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAYA, BUCAK, MERKEZ_3
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUCUM
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAYA, BUCAK, MERKEZ_3
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAMORCA, SAKARCA, ALİBAZLI, DEĞİRMENDERE, GÖKÇUKUR, EKŞİBEY, KUBAŞLI, DONA
BOZYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OKUL, GİRNE1, ERTUĞRUL GAZİ, FATİH, AKDAM, TEKELİ MEHMET PAŞA, LALELİ, MENDERES, GAZİ, KIBRIS, BOĞAZİÇİ, MEVLANA, AVAKADO, SÜLEYMAN DEMİREL, ÇIKMAZ, NERGİZ, EMRE, BELENE
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜNEŞLİ, ANKARALILAR, KABAKÇILAR, ŞARLAK, HUZUR, SAFİLER, TÜLEKLER, BADEMLER, BALCILAR, KÖROĞLU, FRENK, EREN, RÜZGARLI, SAYÖNÜ, İNCİRLİ, BAKİLER, ZİYARETTEPE, SAHİL, HÜSEYİN KILINÇ, GÖKTAŞ, AZGANLI, KAVAKLI, KUDUZLAR, YAYPINARI, MENEKŞE, SAZAK, ÇİRİŞBOYNU, YENİCE, KARAMEHMETLER, KARALLI, AKDENİZ, TEFEKLİ, EKİNCİLER, CAMİ, TÜLÜLER, HOCA AHMET YESEVİ, İSTİKLAL, YILDIRIMLAR, ATEŞLER, BAŞARANLAR, LİMAN, ATATÜRK_1, BOZOT, ERENLER
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 319, 321, 322, 323, 324, 325, 325/1, ALPARSLAN TÜRKEŞ, KOMİSER NEBİ BALLI
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 917, 915, 916, 914, 904, 903, ALPARSLAN TÜRKEŞ, EMİR ALİ ÇAVUŞ
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 925, 921, 918, 919, 924, 923, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ŞEHİT MURAT AKKUŞ, 920
ÇAMLIYAYLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İSTEMİHAN TALAY, İZMİR, ŞARLAK, BADEM, BAHTİYAR, ÇAKIR, BANDIRMA TEPESİ, BEYAZEVLER, BOĞAZLAYAN, BÜLBÜL, BÜYÜK, BİLGE, CEVİZLİ, CEYHAN, CUMAYAKASI, CİNCİ OLUĞU, DEMET, DÜZ, ELVAN, ERENLER, ESKİ LİSE, FIRIN, HAN, HEKİM OĞLU, KALEÖNÜ, KAMIŞLI, KANARYA, KATRANLI, ZÜMRÜT, ÇALILI, ÇATAL, ÇATALOLUK, ÇUVALGI, İNCİ, KOCAOLUK/CUMAYAKASI, KÖROĞLU, KİRAZLI, LEVENT, MERCAN, OKUL, ORTA, PELİTLİ, PINAR, POSTA, SARMAŞIK, SAYALI, SEBİL, STAD, SÜMBÜL, SİLİFKE, TALIÇ, TARSUS, TOPAK OLUK, UZUN, VATAN, VOLKAN, ZEVZEK, ALTILAR, DEDETAŞ, DİK, YILMAZ, EĞRİ, GAZİ, HAPKAPAN, KALAYCI, KANUNİ, ÜST, KISA, KÜÇÜK, MADEN, OCAK, PALMİYE, SAKARYA, SAĞLIK, SÜRMELİ, TOPAKLI, YOĞURTCU, ZAFER, ALİ SEKİTMEZ, SALAH GÖKMEN, GAZİ/1, TOPAK OLUK/1, BÜYÜK/1, KATRANLI/3, TOPAKLI/3, OCAK/2, ESKİ LİSE/1, EĞRİ/1, YILMAZ/1, KATRANLI/5, CEYHAN/1, PAZAR, KATRANLI/1, HAPKAPAN/1, OCAK/1, İZMİR/1, SÜMBÜL/2, CUMAYAKASI/1, MADEN/1, DEDETAŞ/1, ERENLER/1, ÇAYIR EKİNLİĞİ, ARDIÇ, KARADENİZ, ATATÜRK_1, SARIKAYA, Ş. J. YZB. HALİL ÖZDEMİR 2, BULADAN, CAMİİ, CUMA, CUMHURİYET, DAR, DERE, GARİPLER, HARAP, HİLAL, KELOLUK, KEPİR, KOZAĞACI, KUYU, KÜÇÜK KALE, LOJMAN, YENİ, ÇADIRGEDİĞİ, ÜTÜK, BENLİ YUSUF SİT., DEĞİRMEN, KEMAL ÇATAK, KÖY İÇİ, MERSİN, SAYBAŞI, ÇAYIR, ÇITAK, SAYBAŞI/1, CAMİİ/1, 142, 398, 110, 116, 355, 238, 244, 250, 252, 59, 60, 51, 67, 11, 43, 53, 66, 223, GÜZLE (TAŞLIEKİNLİK), 302, 303, ATATÜRK (CAMİİ)-, GÜREŞLER, 42, EĞRİCEVİZ, UÇARI, ATATÜRK (TAŞLIEKİNLİK)-, 61, 16, 20, 26, 45, 47, 14, 13, 40, 379-, 228, 15, 33, 37, 70, 72, 76, ATATÜRK, PAMUKLUK, 65, 68, 71, 4, 39, 27, 123 (ORTA)-, 50, 56, 124, 128, 119, 3, 41, 7, 121, 126, 117, 1, 99, 109, GÜZLE, 133, 158, 174, 181, 186, 134, 136, 183, 151, 157, 207, 226, 233, 161, 171, 202, 132, 231, 152, 247, 159, 177, 135, 162, 210, 163, 160, 190, 224, 150, 164, 178, 172, 203, 147, 170, 180, 191, 201, 153, 155, 196, 138, 182, 237, 144, 194, 129 (BOZALİ)-, 263, 294, 266, 276, 254, 258, 261, 253, 264, 257, 267, 281, 255, 299, 265, 259, 248, 291, 256, 290, 292, 275, 287, 262, 314, 335, 311, 307, 329, 341, 317, 313, 315-, 324, 363, 365, 400, 505, 507, 475, 483, 487, 491, 403, 493, 495, 424, 450, 458, 460, 408, 428, 442, 447, 455, 422, 446, 448, 452, 453, 410, 462, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 406, 241, KARA HASAN CAYIRLIĞI, 227, 218, 239, 509, 519, 222, 515, 213, ÇEŞME, HACI YERİ, 521, 523, 129, 139, 123, 187, 481/1, 317/1, 140, SEBİL 3, 317/2
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ELMALI, KATRANLI, ÇATALOLUK, ÇUVALGI, UZUN, ŞEHİT J.KOM.ÇVŞ. AZİZ AKKOCA, ZEVZEK, ARMUTLU, HAPKAPAN, KANUNİ, SÜRMELİ, KIZILOLUK, ÇUVALGI/3, ÇUVALGI/2, DEMİRTAŞ, GÜNEŞLİ, KEMAL EROĞLU, UCARI, EĞRİCE OLUK, TEPENSESİ, ERENLER TEPESİ, TEPENSESİ1, UCARI/1
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMAYAKASI, ELMALI, ESKİ LİSE, KAVAKLI, ÇUVALGI, LİMONLU, UZUN, ŞEHİT J.KOM.ÇVŞ. AZİZ AKKOCA, ARMUTLU, DİK, SÜRMELİ, ELMALI/2, UZUN/1, ÇATALOLUK/1, KAVAKLI/1
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ/BELÇINAR, ATDAĞI
ERDEMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TİPİ, YILMAZ_1, BAYIR, YAŞAM, KARDELEN, NECİP FAZIL (YENİ), PINAR_1, AKINCILAR, ÖVGÜ, EGEMEN_1, KADER, KARAAHMETLİ, CIRIKLAR, MEHMET AKİF, BALCI, NECDET ÜNÜVAR (MERKEZ), CEYLAN, KUYUGÖZ, HAS, KEKLİK, ÇATIRIK, AVŞAR, ARI, TOPAL, BOSTAN, BOZKIR, OĞUZ, ZEYTİNLİK_1, KURT, ÇAMLITEPE, FİDAN, ATATÜRK, SERA, TARIM, KAZIM KARABEKİR (YENİ), YEŞİLYURT, EMİN, CUMHURİYET, MUHTAR İBRAHİM, NECDET ÜNÜVAR (YENİ), NECDET ÜNÜVAR, YURT, KIRIŞLI, MİMAR SİNAN_3, ÜLKER, CUMHURİYET (YENİ), KAZIM KARABEKİR, BEREKET, BEĞYURDU, KÖŞKERLİ, 33001, 33008, MERKEZ_2
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2. BATI KANAL, AVŞAR, BAYRAMOĞLU, ÇATIRIK, ÇAY, DOKTOR, ESEN, GÜL, GÜLTEPE, HAYRAT-, HİSAR, HÜRRİYET_1, KAMİL CIRIK, KARAAHMETLİ, KERİM KİYA, KIRIŞLI, MEHMET AKİF, MENEKŞE_1, NAZ, OĞUZ, PORTAKAL, RANA, SERİNLER_1, SEVİNDİK, TEPE_2, TİPİ ALİ, TUZLA, ULAK, ÜSTÜL, VADİ, YAMAÇ, YAPISIGÜZEL, YASEMİN, YAYLA_2, YÜCELER, YÜCELER (MERKEZ), BAHÇELİEVLER, ŞAVKLAR, YARENLER
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEMİRÖNEM 1, 1015, DEMİRÖNEM 2, KUĞU, 2.KANAL, HALK EĞİTİM, 1025, NECATİ BEY, BOZKURT 1, MUSTAFA AKSAY, GÜLDEN AĞA, 1026, BAKLA ALİ, ALPARSLAN TÜRKEŞ, 1016, 1004, AHMET REFİK BEY, 1018, SAZBAŞI, MUHAMMED ÇAVUŞ, 1014, ALİ BARUT, 1003, FEVZİ ÇAKMAK_1, 1013, İMAM HATİP, 1006, 1019, ÖĞRETMEN MUSTAFA, SERİNLER, ÇUKUR ALİ, KALLELER, EMİN AYDIN, YUNUS BEY, YUNUS EMRE_1, MUHSİN YAZICIOĞLU, 1007, GÜZELOLUK, ERMENEK, 7001, PELİT, ŞEHİT KEMAL EVDİLEK, KELLER, KILIÇLAR, BOZKURT 2, 7002, KOCAKÖY, KOZALIK, GÖKÇEN, UYGUNLAR_1, CEZAEVİ, KUYUBELENİ, SİVRİLER, 6010, 6003, 6005, 6007, YAYLALAR, 6008, SONER ALİ YILMAZ, 6009, ÖZSEZERLER, 6004, 6006, YAVUZ SULTAN SELİM, 6002, 6001, MEHMET KİYA, OYMALAR, HALİL KİYA_1, KURAN KURSU
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK_3, YUNUS EMRE_1, ALPARSLAN TÜRKEŞ, 1005, SERİNLER, GÜZELOLUK, 1013
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 204_1, 211, 207_1, 205_1, 203 (YENİ), 212_1, 202_2, 213, 208, 206_1, 203, KALE, 212, 203_1, 413_1, 407
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 221, KALE, 404, YAYLA (KALE), YAYLA, 403, 401, ARPAÇBAHŞİŞ, 602, MENDERES_4, MENDERES (MERKEZ)
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 211, 106_1, 314, 302, 225, 118, 107, ARIZLAR, ESKİ ÖREN, DAYAKLI, 809, 34, 610, 232, 229_1, 702, 6, 814, 4, 25, 601, 230, 1, 715, 27, 30, 220, 8, 609, 707, 14_1, 704, 604, 815, 26, 712, 217, 7, 608, 36, 807, 227, 802, 703, 602, 15, 37, 21, 9, KARANFİL, 710, KARAHIDIRLI (MERKEZ), 24, 805, 35, 612, 11_1, 811, 29, 10, 234, MENDERES_4, ATATÜRK_2, 605, 705, 211_1, 28, ALATAŞ, 13, 39, 611, 812, BAHÇE, 3, 19, ŞEHİT BAYRAM DERE, 808, 16, 806, 607, 801, 803, 23, YAYLA (KALE), 5, 810, 201_2, 714, 12, 813, 17, BOZKOYAK, İSTİKLAL_3, 38, 708, CUMHURİYET_3, KÜLTÜR, SARIBEYLİ, 18, ALATAŞ (YEŞİLYURT), MENDERES (MERKEZ), 606, 20, 32, BIYIK, 711, 817, 235, MEHMET ALİ COŞKUN, 231, YAYLA (YEŞİLDERE), 2, MİLLİ EGEMENLİK, 603, YAYLA, 701, KARGI PINARI, SARIBEYLİ (YEŞİLYURT), ELVANLI, 233, ŞEHİT HAYATİ BİLGİN, MEHMET ALİ COŞGUN, 706, ŞEHİT BAYRAM DERE (YEŞİLDERE), GÜNEY, 709, MERSİN BULVARI, 22, 804, KARAHIDIRLI, 713
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN TÜRKEŞ, ERENLER, MARİNA, NEŞE, DORUK, KALE_3, İLKÖĞRETİM, ATATÜRK _7, ATATÜRK, ÖĞRETMENLER, DURMAZ, ÇAKIR, TURGUT ÖZAL, BİZİM, BARBOROS (MERKEZ), YÜCELER, ŞEHİT POLİS BESİM TAŞ, KARACA
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12017, KEŞLİ, 12005, YÖRÜK, 12018, 12020, PİRİ REİS, 12016, AVGANLAR, YEŞİL CAMİ, KÖYPINARI, YENİ_2, BAHÇE_4, BABAKLAR, NALÇALAR, TOPRAK TEPE, İLEMİN, KIZILSEKİ, DAYAKLI, BOYALI ÇEŞME, ESKİ ÖREN, SANCILILAR, TEPELLİ, FETELLİ, DELİ ALİ, SAZAK_1, KÖYPINARI_1, HACI HOCALI, ÇEKOKLU, MERKEZ_14
Bakım Çalışması
27.11.2026 11:00 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak METEHAN, ATATÜRK_6, SAĞLIK_2, OKUL_2
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİRİŞ, ÇİÇEK YURDU
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖYLÜ, 11002, 11019, 11013, 11004, 11012, 11007, 11017, 11011, 11020, BAĞRIAÇIK, GAZİ MUSTAFA, İPEK, AKBIYIK, 11010, 11005, BOZTEPE, 11015, 11006, 11008, ESKİKÖY, 11014, 11003, PİRİ REİS, KASIMKÖY, SAPMAZLAR, 11009, ÖMER TAY, 10002, 10007, HASAN ÇAVUŞ, 10006, KORE, 10005, ŞEHİT ALİ KUZ, 10004, BAĞYOLU, 9002, 9015, 9014, VADİ_2, AYYILDIZ, NERGİZ_1, 9001, 9028, 9016, 9019, YILDIRIM, HÜRRİYET
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MÜHLÜ
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2. BATI KANAL, AVŞAR, BAYRAMOĞLU, ÇATIRIK, ÇAY, DOKTOR, ESEN, GÜL, GÜLTEPE, HAYRAT-, HİSAR, HÜRRİYET_1, KAMİL CIRIK, KARAAHMETLİ, KERİM KİYA, KIRIŞLI, MEHMET AKİF, MENEKŞE_1, NAZ, OĞUZ, PORTAKAL, RANA, SERİNLER_1, SEVİNDİK, TEPE_2, TİPİ ALİ, TUZLA, ULAK, ÜSTÜL, VADİ, YAMAÇ, YAPISIGÜZEL, YASEMİN, YAYLA_2, YÜCELER, YÜCELER (MERKEZ), BAHÇELİEVLER, ŞAVKLAR, YARENLER
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak NURİ KANTER, PELİTPINARI, NURİ KATER, MERKEZ_12
Bakım Çalışması
28.11.2026 14:00 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABDULLAH SARIBACAK
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 11:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAVUZ SULTAN SELİM, 1007, SOLMAZLAR, 6002, 6001
Bakım Çalışması
28.11.2026 13:15 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ERGENEKON
GÜLNAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 11:00 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKDENİZ, KANDERESİ, HÜCRE/1, ORTAOKUL/2, HÜCRE, ZEYTİNLİK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK/2, ORTAOKUL, AKDENİZ (HÜRRİYET)
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GEREĞİTAŞ, AKDENİZ, ÇAĞLAYAN
Bakım Çalışması
26.11.2026 13:30 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORTAOKUL
Bakım Çalışması
26.11.2026 15:15 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKDENİZ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUZULU, ERMENEK, GÜNEL
Bakım Çalışması
27.11.2026 13:30 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEHMET USTA, BULGARA, CUMHURİYET İLKOKULU, TOKA ÇIKMAZI, ERMENEK, HÜSEYİN KAHYA/1, SAKALLI, SAKALLI/1, HÜSEYİN KAHYA
Bakım Çalışması
27.11.2026 15:15 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PROF.DR.HALİL CİN/17, TAVŞAN TEPESİ, PROF.DR.HALİL CİN
Bakım Çalışması
27.11.2026 11:00 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞDEMİR/3, BAĞDEMİR/4, BAĞDEMİR/2, BULGARA, BAĞDEMİR/6, KONUTLAR YOLU, ÇAVDAR/2
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ARDIÇPINARI
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 23 NİSAN, KAYISI, UĞURLU, KUZÖNÜ, ANAMURLU, AKGEDİK, MUT/2, MUT
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇATALOLUK
Bakım Çalışması
28.11.2026 11:00 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ/10, KOCAPELİT
Bakım Çalışması
28.11.2026 15:15 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUTLUBEY
Bakım Çalışması
28.11.2026 13:30 - 14:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇATALOLUK
MEZİTLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 30019, 30024, 30026, 30028, 30030, 30034, 30036, 30042, ADNAN MENDERES, BABİL, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI, 30021, 30029, 30032, CENGİZ TOPEL, 30013, 30044, 30040, 34323, 34327, 34308, 34312, 34315, 34319, 34325, 34310, 34313, 34352, YONCA, 33154, 33155, 33161, GÜNEŞ, 33150, 33153, 33157
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1_1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16_1, 17, 18_1, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3_1, 4, 5, 6, 7, 8_1, 9_1, ÇAĞILPINAR ÇATAK, ÇINARLI, GÖLPINAR, OKULYOLU, SİVRİTAŞ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 44002, MEHMET AKİF ERSOY, NAMIK KEMAL, 44001, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI, OSMAN GAZİ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUZUCU, KUZUCUBELEN
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:45 - 15:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 52085, 52087, FINDIK PINARI, 52050, 52089, 52044, 52097
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 36102, 36107, FINDIK PINARI, 36115, 36109, İSMET İNÖNÜ, 36112, 36118, 36103, 36135, 36130
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 38453, 38456, 38428, FINDIK PINARI, DADALOĞLU, 38472, 38418, 38414, 38470, 38415, 38438, 38436, 38430, 38441, 38443, 38442, 38306, 38454, 38469, ZEYTİNLİ BAHÇE, 38473, 38444, TEST2, 38445, VATAN, 38431, 38437, 37557, 37537, 37545, 37549, 37555, KUYULUK, 37514, 37541, 37551, 37575, 37650, 37546, 37578, 37544, 37543, YAĞMUR, 37574, 37594, 37520, 37584, 37528, 37576, 37524, 37580, 37553, 37647
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 44002, MEHMET AKİF ERSOY, NAMIK KEMAL, 44001, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI, OSMAN GAZİ
Bakım Çalışması
28.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEHMET AKİF ERSOY, KANAL, DAVULTEPE, 45168, DOĞU KANAL, DOĞLU, 45165, GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI, ÇALTANA, ÇAMLIK, 45132, 45195, 45196, 45202, 45204, 45197, 45102, 45130, 45133, 45127, SEYMENLİ, FEVZİ ÇAKMAK, BATI KANAL
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOZÖN MERKEZ, KALFE BUCAĞI, 36001, 3601, 3603, 3604, 3606, 3607, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3619, 3620, 3621, 3625, 3626, 3702, 3707, 3709, 3710, 3711, 3714, 3718, 3719, 3723, 3726, 3734, 3736, 3740, 3742
MUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIŞLAKÖY, KURTSUYU
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak IŞIKLAR MERKEZ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak IŞIKLAR MERKEZ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜRKÇÜ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEZRA, BALLI, ÇİVİ, GEVNE, TİKENLİK, YENİ MEVKİİ, DAĞPAZARI, BURUNUCU, TEPE MEVKİİ, DEMİRKAPI, ELMAPINARI, GÜME, SÖĞÜTÖZÜ (HACINUHLU), SÖĞÜTÖZÜ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BARAJ YOLU
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak IŞIKLAR MERKEZ
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KATIRARDIÇ, KÜKÜR, SERTAVUL MEVKİ/5, AKÇEŞME MEVKİ/11, YAĞLI MEVKİİ/11, YAĞLI MEVKİİ/5, SERTAVUL MEVKİ/27, AKÇEŞME MEVKİ/4, AKÇEŞME MEVKİ/6, YAĞLI MEVKİİ/6, YAĞLI MEVKİİ/2, AKÇEŞME MEVKİ/3, YAĞLI MEVKİİ/8, AKÇEŞME MEVKİ/2, SERTAVUL MEVKİ/26, AKÇEŞME MEVKİ/13, SERTAVUL MEVKİ/24, HANBOĞAZI MEVKİ/6, SERTAVUL MEVKİ/15, ARMUT ALANI MEVKİİ, SERTAVUL MEVKİ/17, GÜLDÜR MEVKİİ/1, AKÇEŞME MEVKİ/26, AKÇEŞME MEVKII/31, SERTAVUL MEVKİ/18, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/1, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/2, AKÇEŞME MEVKİ/7, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/10, SERTAVUL MEVKİ/23, AKÇEŞME MEVKİ/27, ARMUT ALANI MEVKİ/6, YAĞLI MEVKİİ, YAĞLI MEVKİİ/1, AKÇEŞME MEVKİ/14, NARLIDERE, SERTAVUL MEVKİ/30, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/13, AKÇEŞME MEVKİ/16, SERTAVUL MEVKİ/3, GÜLDÜR MEVKİİ/2, YAĞLI MEVKİİ/3, AKÇEŞME MEVKİ/24, GÜLDÜR MEVKİİ, HANBOĞAZI MEVKİ/1, SERTAVUL MEVKİ/20, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/5, YAĞLI MEVKİİ/7, NARLIDERE CAD., AKÇEŞME MEVKİ/10, SERTAVUL MEVKİ/4, AKÇEŞME MEVKİ/22, YAĞLI MEVKİİ/9, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/9, AKÇEŞME MEVKİ/25, SERTAVUL MEVKİİ, AKÇEŞME MEVKİ/19, SERTAVUL MEVKİ/9, AKÇEŞME MEVKİ/23, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/8, SERTAVUL MEVKİ/25, AKÇEŞME MEVKİ/18, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİİ, SERTAVUL MEVKİ/7, YAĞLI MEVKİİ/10, AKÇEŞME MEVKİ/30, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKII/14, KÜÇÜK SERTAVUL MEVKİ/6, SERTAVUL MEVKİ/6, HANBOĞAZI MEVKİ/4, AKÇEŞME MEVKİİ, HANBOĞAZI MEVKİİ, AKÇEŞME MEVKİ/29, SERTAVUL MEVKİ/8, AKÇEŞME MEVKİ/12
Bakım Çalışması
28.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GEÇİMLİ
SİLİFKE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SİNA, YENİÇIKTI, DEREKÖY, YENİÇIKTI1, YENİÇIKTI 2, 2014, 2007/1, 1002/1, TOPBAŞI, EĞRİKUYU
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARGI/3, DEVEDAMI-, KARGI/6, KARGICAK-, MERKEZ_13, KARGI/8, KARGI/14, KARGI/13, NITAŞIR, YOKUŞBAŞI, MERKEZ/2, KARGI/9, AKDAM, KARGI/10, KARGI/12, KARGI/2, KARGI/11, KARGI, KARGI/5, KIRÇİÇEĞİ, AKDENİZ-, AKDENİZ (SELÇUKLAR)-, AKDENİZ (OVACIK)
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖZ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BERKE, BUCAKLI, BUCAKLI/1, BUCAKLI/2, BUCAKLI/3, BUCAKLI/5, BUĞRA, ÇAMLIDERE, ÇAMLIDERE/1, EYCELİ, EYCELİ/1, GÜNÖZ, HİSAR, KALE_1, KIVRIM, MEHTAP, MEŞALE, NERGİZLİK, NİMET, OKUR, POYRAZ, SAMYELİ, SAMYELİ/1, SEFA, ANKARA, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417_1, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 423/1, 424, 425, 426, 427, 428, 428/2, 429, 430, 432, AKDENİZ/2, ŞEFKAT, TAYFUN, YALDIZ, YÜKSELEN, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 401/1, 401/3, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, ASARKAYA, KAPLAN, KARACA, ÜRESİN, 394, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 388/1, 389, 390, 391, 392, 393, ERTAN, KAHRAMANLAR, ŞAHİNLER, ERSAN, ERENLER, 458, 462, 463, 490, 498, AKASYALI, ARDIÇ, BOZKURT, HURMA, İLHAN AKGÜN, MEHMET AKİF, MEHMET AKİF/1, MERT, NERGİS-, ÖZEL, ÖZMEN, ŞEHİT ASTSUBAY VEYSEL BALCI/2, ŞEHİT ASTSUBAY VEYSEL BALCI/3, ŞEHİT ASTSUBAY VEYSEL BALCI/5, ŞHT.AST.SBY.VEYSEL BALCI, TEPEPARK, TEPEPARK/1, ÜNÜVAR, YAHŞİ/1, 457, 437, 438, 438/1, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 449, 450, 451_1, 452, 452/2, 453, 454, 455, 456_1, YEMEN, YONCA, YÜKSEL, ZAKKUM_1, 5050/2, 5052, 5053, 5054, 5054/2, 5055, 5058, 5059, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068, 5069, 5070, 5071, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ALPARSLAN TÜRKEŞ_40, ALPARSLAN TÜRKEŞ_43, KÖY SK, 5050/1, 5036, 5036/1, 5037, 5037/1, 5037/4, 5037/5, 5037/6, 5038, 5038/1, 5038/2, 5039, 5040, 5042, 5042/1, 5042/2, 5044, 5044/1, 5046-, 5047, 5048, 5050
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EKŞİLER
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN TÜRKEŞ, AŞAĞI, YUKARI, 1_4, 2_4, 3_5, 4_5, 5_5, 6_5, ADA, AHMET TANER KIŞLALI, AHMET TANER KIŞLALI/2, AKYAR, ALADAM, ASTIM-DİLEK MAĞRASI, ATATÜRK (CUMHURİYET), ATATÜRK (HASANALİLER), ATATÜRK (KIZILİSALI), ATATÜRK_11, ATATÜRK_14, ATATÜRK_17, ATATÜRK_19, ATATÜRK_25, ATATÜRK_28, ATATÜRK_29, ATATÜRK_4, ATATÜRK/11, ATLAS, AYDIN_1, BAHÇE_2, BALCI, BELEDİYE_1, BOYNUİNCELİ-, BURÇ, BURUN, ÇAĞDAŞ_1, ÇAĞDAŞ/1, ÇAĞLAYAN, ÇAMLI, ÇAY_1, ÇERKEZ, ÇOKU, ÇOPUR, DAR, DÖŞEME, ELLİİKİEVLER, ERDEN, ESENTEPE, EŞEN, EŞEN/1, EŞEN/2, GÖZTEPESİ, GURBET, GÜNEY_1, GÜRSOY, HACI HALİL, HARNUPLU_1, HARNUPLU/1, HÜRRİYET (NARLIKUYU)-, HÜRRİYET(BOYNUİNCELİ), HÜRRİYET/1, İSTİKLAL_2, KALE_2, KALE/1, KARA DEVE, KARA DEVE/2, KAVLAKLI, KAYIK KÖY, KAYRAÇ, KENAR, KEŞLİK, KEŞLİK/1, KOYUN OBRUĞU, KOYUN OBRUĞU/1, KURTULUŞ, KURU ÇAY, MANCINIK, NARLI, NARLICA, NARLICA/1, NAZAR, NAZAR/1, NAZIM HİKMET, ORHAN VELİ KANIK, ÖREN, ÖREN/1, ÖREN/2, ÖZBAĞ, ÖZGÜR, SAKIZLI, SAKIZLI/1, SULUCA, ŞAHİN TEPESİ_1, ŞAHPA, TEBELLEŞ, TELEMECİ, TEPE_1, TERELİ, TERELİ/1, TERELİ/3, TOROS_2, UYSALLAR, ÜÇTEPE, ÜÇTEPE/1, ÜNLÜ_1, VELİ CANATAN, YALI, YAMAÇ_1, YILDIZ, ZEYİNLİ, ZORLU
TARSUS ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKGEDİK, BOLATLI, DADALI, 1453, 1467.1, 1467
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, FATİH SULTAN MEHMET, 1202., 1204., 1206., 1873, 1821., 1828., 1833., 1844., 1846., 1875, 1850., 1813., ŞHT.PİY.AST.BŞÇ FARUK KAYA(1814), 1809., 1852., PROF.DR.AHMET ZEKİ VELİDİ TOGAN (1864), 1842., 1848., 18124, KASIM EKENLER BLV., MÜCAHİTLER, 3604., 3602., 3606., 36101, DR.DEVLET BAHÇELİ, ŞHT.MESUT ÇİFTCİ (4035), 40112, 40114, 4004., 4006., 4007., 4009., 4010., 40100., 40102., 40103., 40104., 40106., 4029., 4031., 4032., 4033., 4036., 4042., 4044., 4045., 4046., 4048., 4049., ŞHT.J.ER YURDAKUL ALCAN(4050), 4052., 4053., 4055., 4056., 4057., 4059., 4060., 40107., 40109., 40111., 40113., 4012., 4013., 4015., 4016., 4018., 4019., 4020., 4022., 4023., 4025., 4026., 4027., 4061., 4062., 4066., 4068., 4069., 4070., 4072., 4073., 4075., 4076., 4078., 4079., 4080., 4083., 4085., 4086., 4087., 4089., 4091., ŞHT.J.BŞÇVŞ.TAHSİN KURT(4093), 4096., 4097., 4098., 40101., 40105., 4034., 4040., 4047., 4051., 4054., 4058., 4021., 4024., 4028., 4064., 4067., 4071., 4074., 4077., 4081., 4084., 4095., 4099., 4011., 40115., 40121, 4017.
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALİAĞA, ATATÜRK_1, CUMHURİYET_1, GAZİ DURAN, GAZİ HALİL, ATATÜRK (FATİH), CUMHURİYET (FATİH), GAZİ OSMAN, 32, 26_1, 13, 28, 30_1, 34, BATI ÇEVRE YOLU (FATİH), 22_1, 93, 59, CUMHURİYET (YEŞİLOVA), 55, GAZİ DURAN (YEŞİLOVA), 90, 76, 29, 41., GAZİ HALİL (FATİH), 63, 57, 74, 96_1, 23, 54, 43., 37_1, 27, 58_1, 48, 50, 42, 25, 31, 17, 87, 75, 89, 77, 126 (YEŞİLOVA), 126, 91, 98, 72, 66, BATI ÇEVRE YOLU (YEŞİLOVA), 80, 86, 84, 102_1, 68, 81, 70, DOĞU ÇEVRE YOLU, 19, 104-, 116-, 97, 78, 51-, HASAN AĞA KÖY YOLU, MALAZ YOLU, HASANAĞA, KÖSELERLİ, YENİÇAY, ULUBATLI HASAN., 12, 9, UĞUR MUMCU_1, OKUL, KUYU, 52., 53, 3, 83-, 92, KARABUCAK, 8, YEŞİL YOL, AHMET NECDET SEZER, CUMHURİYET, 7, 16, 4, 69, 13_1, 14, 11, MERKEZ, İSMET İNÖNÜ, 19_1, 26, 24, 41, 50., 30, 38, 28_1, 32-, 37, 40, ATATÜRK_4, 22, 39, 21, 51, 49, 18, 20., 43, 54., 56, 59_1, .17, 55_1, 57_1, ATATÜRK (YEŞİLKUYU), 105, 107, 108, 117, 96, 101, 102, 103, 104, 106, 110, ÇADIR KÜME EVLER, 4503, 4502, 4501., 4505., 4506., 4507., 4510., 4512., 4514., 4516., 4518., 4520., 4522., 4526., 4528., 4530., KARABUCAK., ULUBATLI HASAN, 4504., 4508., 4524., 4532., SAİT POLAT, 4509, KUTALMIŞOĞLU SÜLEYMAN ŞAH
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞZIDELİK, AKARSU, BAHARLI, ÇATALCA, ÇAYBOYU, HALİTAĞA, KELAHMET
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DOĞAN, GÖÇTÜ, İNCEKELİ, KURTOĞLU, POMPA, ESKİ KULAK, HATAYLILAR, KULAK MERKEZ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 22., 23., 24., 27., 28., TAŞEVLER, 13., 14., 17., KÜÇÜK AYLIK, 26., ATATÜRK., İBRAHİM GÜNAY, 12., 21., AZİME GÜNAY, ARACA, GÖMMECE, ELİYEŞİL, SEPETÇİ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SİMİTHACILI, KARSAVRAN, VERİMLİ, KARAÇERÇİLİ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BELEN
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 0327., 0329., 0331., 0334., MEHMET AKİF ERSOY, TATARİSTAN, BEKİR-EMİNE BORO, 0328., KALE BURCU, ZAFER, 2818., 2824., 2841., 2843.
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEKELİÖREN, YUNUSOĞLU
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYLİCE
Bakım Çalışması
27.11.2026 13:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALİFAKI, REŞADİYE
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3., 5., 6., 8., 9., HACI FERİZOĞLU, 10., 13., 7., ATATÜRK (ÇELİKLİ), FEVZİ ÇAKMAK, AZİME GÜNAY, 2., 1., ELİYEŞİL
Bakım Çalışması
28.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6., 9., HACI FERİZOĞLU, 13., 14., 16., ATATÜRK (YENİ CAMİİ), GELGEZ, 28 MAYIS KURTULUŞ, ATATÜRK., ATATÜRK (ÇELİKLİ), FEVZİ ÇAKMAK, 12., 15., 18., 2., 1.
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:15 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEŞELİK MERKEZ
TOROSLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 13:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10455, 1482, 453, 454, 474_1, 477, 478, 479_1, 487, 493, 501, 502, 512, 517, 520, 525, 526, 534, 540, 544, 549, 553, 554, 558, 560, 561, 571, 583, BELEN, KARDELEN, KİBAR ALİ, KURTULUŞ_1, KÜPELİ, MEZARLIK, SAVAŞ ŞAHİN, ŞIH BAĞI
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:15 - 10:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 126002, 126009, 126011, 126012, 126030, 126032, 126077, MERKEZ_2
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 128052, 128056, 128058, 128076, 128085, 128087, 128091, 128093, 128095, 128097, 128099, ÇAĞLAYAN, KARAÇOBAN
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:15 - 10:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 242_1, 96117, 96119, 96176
Bakım Çalışması
26.11.2026 11:15 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 85197, 85234, 85137, AKBELEN, 85242, 230, 223, 85252
Bakım Çalışması
26.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 93134, 93131, 93127, 93125, 93130, 93129
Bakım Çalışması
26.11.2026 15:45 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 93067, 232_1, 229_1, 93013, 93073, 93069, 93071, 93011, 93065, 234, 93137
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 109001, 109002, 109005, 109007, DÜĞDÜÖREN, İNÖNÜ, KAŞLI, 108005, 108006, 108007, 108009, 108014, 108020, 108021, 108023, 108024, 108025, 108026, 108027, 108029, 108033, 108037, 108038, 108039, 108045, 108049, 108050, 108054, 108070, 108074, 108082, 108100, 3 OCAK, AKGEDİK, CUMHURİYET_1, FEVZİ ÇAKMAK_1, GÖZNE_1, KORKUT ATA, MEHMET AKİF ERSOY_1
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 108001, 108002, 108003, 108004, 108005, 108007, 108008, 108011, 108012, 108014, 108015, 108018, 108022, 108030, 108031, 108032, 108034, 108035, 108036, 108037, 108040, 108060, 108061, 108090, 3 OCAK, DUMAN DERE, FEVZİ ÇAKMAK_1, KAŞLI, MEHMET AKİF ERSOY_1
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEYHAN, GÖKSU, PROF.DR.SADİ IRMAK, YAVUZ SULTAN SELİM, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, 102324, 102335
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 112001, 112004, 112005, 112006, 112009, 112011, 112014, 112018, 112019, HAMZABEYLİ, ŞELALE, 113001, 113006, 113008, 113009, 113014, 113020
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 133001, 133006, 133009, ÇANDIR.
Bakım Çalışması
28.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 133007, 133009, 133013, ŞAHİNPINARI
YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADNAN MENDERES, 1225, İSMET İNÖNÜ, 1111, 1103, 1101, 1109, 1105, 1104, 1106, 1119, 1102, 1123, 1125, 1108, SİLİFKE
Bakım Çalışması
26.11.2026 11:15 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4202, 4226, 4231, 4242
Bakım Çalışması
26.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4201/1, 4205, 4207, 4209, 4211, 4213, 4215, 4218, 4225, ATATÜRK_7
Bakım Çalışması
26.11.2026 15:45 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4201/1, 4202, 4203, 4205, 4206, 4207, 4215, 4220, ATATÜRK_7
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 16., 1801, 1803, 1804, 1805, 1807, 1808, 1809, 1812, 1868, GAZİ MUSTAFA KEMAL
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 10:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1325, 1323, 4., GAZİ MUSTAFA KEMAL, 1326, 1407
Bakım Çalışması
27.11.2026 11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1321, 1323, 1324, ADNAN MENDERES
Bakım Çalışması
27.11.2026 15:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 18., 1812, GAZİ MUSTAFA KEMAL
Bakım Çalışması
27.11.2026 13:45 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1330, 1323, 1318, 1324, 1317, 1325, 1316, 1321, 1326, 4., 1320
Bakım Çalışması
27.11.2026 13:45 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1641, 1647, 1649, 1650, 1651
Bakım Çalışması
27.11.2026 15:45 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1629, 1636, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1648, 1650, 1671, İSMET İNÖNÜ
Bakım Çalışması
27.11.2026 11:00 - 12:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1318, 1324, 1327, 1330, GAZİ MUSTAFA KEMAL
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOZÖN MERKEZ, KALFE BUCAĞI, 36001, 3601, 3603, 3604, 3606, 3607, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3619, 3620, 3621, 3625, 3626, 3702, 3707, 3709, 3710, 3711, 3714, 3718, 3719, 3723, 3726, 3734, 3736, 3740, 3742