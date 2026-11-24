Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)
Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım listesi Başkent EDAŞ tarafından paylaşıldı. Yapılan duyuruya göre Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ, Haymana, Güdül, Kızılcahamam, Ayaş, Kalecik, Polatlı, Pursaklar ilçelerinde planlı kesinti ve bakım çalışmaları meydana gelecek.
Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım Başkent EDAŞ programına göre Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ, Haymana, Güdül, Kızılcahamam, Ayaş, Kalecik, Polatlı, Pursaklar ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirilecek. Kesintilerin bazı bölgelerde birkaç saat, bazı noktalarda ise gün içerisinde daha uzun süre devam etmesi planlanıyor. İşte, Başkent Elektrik kesinti programı...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 26-27 KASIM
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 387, 388, 391, 389, 394, 393, 390, S.S.YURT YAYLA K.Y.K., KAYMAKAM A.GALİP KAYA
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, 1578, KÖYİÇİ 1.KISIM, GAZZE, 1575
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:15 - 15:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖZÜNDERE, SAMUT, KARAGÜNEY, KIZIK KÜME, KARACALAR
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1600/1-, 1602, 1642/2-, 1603, 1604, SU, 1607, BOSTANCIK, GEVAŞ, 1646, 1629, 1624
Bakım Çalışması
26.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1642/9, ÖZALP, 1596/3, 1642/4, 1649, 1624, 1651, BOSTANCIK, 1645, 1644, GEVAŞ, 1650, 1648, 1646
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 180., 178., 2202, 6., 1844, 1842, 1825, ANAYURT., 177_1, BUHARA, ŞEHIT SALIH EROĞLU., 176., POLATLAR, 174, 175_1, 1840, YAŞAMA SEVİNCİ, SARAYCIK., ÇİMŞİT., 1802, 1855, 1848, 3412, 1780, 4., ÇİMŞİT, 2., 1795, 1847, 1856, 1796, 1850, KESİKTAŞ, 1808, ZAFER İÇYER, 1756, 1803, 1782
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, 1578, KÖYİÇİ 1.KISIM, GAZZE, 1575
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1414, YENİ KARAKÖY, YEŞİLYURT, KARACAÖREN TOKİ, KARACAÖRENMAH, HACI BAYRAM VELİ
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2034, 614
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU, 4571, YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, 4405, PİYALE PAŞA, 4396, 4407, 4394, 4397, 4403, 4404, 4556, ATABEY, 4566, 4572, 4406, 4399, 4574, 4569, İMAM GAZALİ, AŞAĞI YURTÇU, 4576, 4567, 4393, YUKARI YURTÇU, 4398, ALİ SEMERKANDİ, 4413, ADA, ÇİÇEKTEPE
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 10:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OYMAAĞAÇ, TACETTİN, TAHİR
Bakım Çalışması
26.11.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİ ÇAKMAK, KUMRU, SÜMBÜL, HOŞEBE, AYDIN, HASTAHANE, NERGİS, 100.YIL, GÜL_1, LEYLAK, KEKİK, ZAMBAK
Bakım Çalışması
26.11.2026 10:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL, ANK.-İST. DEVLET YOLU, AKDERE
Bakım Çalışması
26.11.2026 22:00 - 23:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN TÜRKEŞ, BOSTANCILAR ÇARŞISI, KUYUMCUTEKKE, ACISU, ŞADIRVAN, BEYTEPE, POSTAHANE ÇIKMAZI, ORTAKOL, BOZTEPE DİNARBEY KOOP, ÇAMLIK 4, HIDIRLIK, İRFAN GÜMÜŞEL, AHMET LEVENT ÖZTOP, KEMAL MİLASLI, NAMAZGAH, AVLU BOSTANLARI, MİLLİ EGEMENLİK
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKSU, SOLAKLAR, ALAN, ALİEFE, AŞAĞIBAĞDERE, AŞAĞIBAĞLICA, AŞAĞIKAVACIK, KARAKAYA, SAÇAK, BELENALAN, BEYDİLİ, CENDERE, AŞAĞI ÇİVE, KARAAĞAÇ, ÇİVE, DEMİRKÖY, DİBEKÖREN, EPÇELER, MÜRKÜT, ERİCEK, İSLAMALAN, KARAHİSAR, KARAHİSARGÖLCÜK, KIRŞEYHLER, KULU, KURUCA, MEYİLDERE, MEYİLHACILAR, ÖŞÜRLER, SOĞUKKUYU, SUBAŞI, TEKKE, AŞAĞI TEPE, YUKARI TEPE, TEPE, OYMA AĞAÇ, YUKARIBAĞDERE, YUKARIBAĞLICA, YUKARIKAVACIK
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA ÇAMKÖY
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇELTİKÇİ BAŞÖREN, ÇAVUŞLAR, ABACI, PEYİKLER, BEZCİKUZÖREN, DEĞİRMENÖNÜ, BİNKOZ, KOCALAR, DEMİRCİÖREN, MAHKEMEAĞCİN
Bakım Çalışması
27.11.2026 18:00 - 21:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERİÇ, 1 NOLU, AKÇAÖREN, 100. YIL, 1033, MÜSELLİM, BEKİR ADIBELLİ, ATOM, AKSOY, 197, 1501, 607, 649, 657, 683, DAĞYAKA, 1502, 1052, 2002-, GIDACILAR, 1525, 652, 644, 600, CEMİL MERİÇ, 653, 1500, 646, SEZAİ KARAKOÇ, 660, 614, 1042, 1523, FATİH SULTAN MEHMET, 666, 658, 655, 1054, 1038, SARAY, SARAY MAH., ÇANİÇİ, 642
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SÜLEYMANBEY, NİGAR, BİTİŞTİREN, KIRAĞI, KIZILCIK, AKDENİZ, İLK, GÜZALTAN, ÖMER SEYFETTİN, GENÇLİK, ŞEHİT ÇETİN GÖRGÜ, TURGUT REİS
Bakım Çalışması
26.11.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANIT, TUNCER, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GENÇLİK, IŞIK, KÜLTÜR, TURGUT REİS, KUBİLAY
Bakım Çalışması
26.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BİTİŞTİREN, GAZİ MUSTAFA KEMAL, IŞIK, ONUR, ALİ SUAVİ, GENÇLİK, GÜLSEREN, KUBİLAY, TUNCER, TURGUT REİS
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1642/4, 1277, SİNAN, YAVUZ, 1642/9, ESENTEPE, 1625/2, 1624/4-, ÇATAK, 1638, 1633, 1644, 1623/2, 1648, 1642/1, 1635, SU, 1626, 1625, 1634, 1630, 1631, 1628, 1623, 1624, 1642
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 180., 178., 2202, 6., 1844, 1842, 1825, ANAYURT., 177_1, BUHARA, ŞEHIT SALIH EROĞLU., 176., POLATLAR, 174, 175_1, 1840, YAŞAMA SEVİNCİ, SARAYCIK., ÇİMŞİT., 1802, 1855, 1848, 3412, 1780, 4., ÇİMŞİT, 2., 1795, 1847, 1856, 1796, 1850, KESİKTAŞ, 1808, ZAFER İÇYER, 1756, 1803, 1782
Bakım Çalışması
27.11.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİKMEN, ŞEHİT PİLOT MUSTAFA ATAKAN DUT, GÖKDERE, ELÇİ, TEZEL, TİREBOLU, ÖMÜR
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MESNEVİ, ŞAİR BAKİ, HOŞDERE, REŞAT NURİ
Bakım Çalışması
27.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 549, 544, 548, 547, 545, 546, 543
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEŞEVLER, MELİKŞAH
Bakım Çalışması
26.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 387, 388, 391, 389, 394, 393, 390, S.S.YURT YAYLA K.Y.K., KAYMAKAM A.GALİP KAYA
Bakım Çalışması
26.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUTUÖREN
Bakım Çalışması
26.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 270, KÜME, KIZILCA, BATUBEY 1, ESEN., 1, DÜŞLER, BATUBEY, MELİKŞAH., YUNUS EMRE_1, HAZAN., ESENBOĞA HAVAALANI, TALAT PAŞA, MERKEZ KÜME, ÜNİVERSİTE, 273
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:20 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEŞİK, KARATAY, EFENDİ, ELİBOL, DERUNİ, YÜCE 2, BERAT, DEMET, KURBAN, CANSU, DARICA, YÜCE 3, EMİRHAN YALÇIN, CUMA, RAVZA, KÖKLÜ, ÇEÇENİSTAN, ŞEHİT GAZİ ALERDEK, DURMAZ
Bakım Çalışması
26.11.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak RAUF DENKTAŞ, ELİF 1, ELİF 4, ARIKAN 5, İSKAN, ARIKAN 7, FERAH 1, FERAH 10, KAR, ELİF, KAŞGARLI MAHMUT, FERAH 7, ARIKAN 4, FERAH, FERAH 2, BOZKIR, ARIKAN 8, HAKYOL, ACAR, BOZKIR 1, ELİF 3, ARIKAN 2, FERAH 3, ELİF 2, FERAH 6, SALUR, EVLİYA ÇELEBİ, ALİM, ARIKAN 3, ARIKAN 1, ARIKAN, ELVAN, VOLKAN, FERAH 5, FERAH 4, YEŞERTİ, HAKTAN, FERAH 8, ENDER, FERAH 9
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUTLU, MUTLUKÖY
Bakım Çalışması
27.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARGIN, KARGIN KÜME
Bakım Çalışması
27.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILÖZ
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1414, YENİ KARAKÖY, YEŞİLYURT, KARACAÖREN TOKİ, KARACAÖRENMAH, HACI BAYRAM VELİ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILÖZ
ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTINBAŞ, ARİF ÇALIŞ, CUMHURİYET., SEYİT AHMET KAPLAN, ÖMER KURT, YAHYA KEMAL, ALİ SEYMEN, ÜNAL, ATATÜRK, BÜYÜKKILIÇ, AHMET ÇALIŞ, ATATÜRK 1-
Bakım Çalışması
26.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HÜNER, SAĞLIK, ARİF ÇALIŞ, ALTINBAŞ, ÖZBEK, CUMHURİYET., SEYİT AHMET KAPLAN, ALİ EYSEN, ATATÜRK, BİLECEN
Bakım Çalışması
26.11.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAĞDIÇ, SAKSAĞAN, PÜRLÜ DEDE, ARAZ, VARLIK, ARİF ÇALIŞ, CAMİ, KALE, SELEN, SERÇE, GÜN, ATMACA, AHMET ÇALIŞ, DERYA, KICIR, TAŞEL, MEZBAHA, BÜYÜKKILIÇ, TEPE, İPEK, ÇAKIR ALİ, ÖMER KURT, EMNİYET, KONUR
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SUNGUR, ADİL YALMAN, SUNGUR ORMAN, FARABİ, MERT, ÇOBANLI, İBNİ SİNA, KÖKSAL, KARACAHASAN, KARGALI, CİHAN, KUŞBURNU, CANSEVER, ARDACIK, ASKİ POMPA İSTASYONU TATLICA, AKÇA, KAYALI_1, PANCAR, DUMAN, DESEN, ORMAN, SOĞULÇAK ORMAN, ÖLMEZ, YUNUS EMRE, ATLIYOL, KOZA, TURAN
Bakım Çalışması
27.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLDERE, YENİMAHALLE, YENİŞIH MEVKİ, ÜÇEVLER, KOVACA, GENSIRTI KARADERE-, TAŞPINAR
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖNDER, ŞAHİNKOÇ, MAVİLİ, SUNGUR, TAŞÇILAR, SAKİN, ÖZGÜR, YORGUNOĞLU, İNCEOĞLU, ŞEHİT MİRAÇ YILDIRIM, YASEMİN, AHMET DİKEÇ, DAĞ, KARABAYIR, KABADAYI, VEFALI, AYDOĞAN, NAR, EKİLİ, ŞAHİN
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 603, 606, 12, 607, BOZHÖYÜK, 13, 605
Bakım Çalışması
26.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 171, 169, 170, 172, 151
Bakım Çalışması
26.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 144, AYAŞ ANKARA YOLU, TINAZTEPE, 142, 145, 150, 1.TBMM, 143
Bakım Çalışması
26.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 160, 163, 164, 166, 168, 167, 165
Bakım Çalışması
26.11.2026 12:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ZİRVE, 1890, 1891, 1907, 1904, 1776
Bakım Çalışması
26.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5350, İHLAS
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak LOZAN BARIŞI, 398, 403, 394, ŞEHİT EMRE ALBAYRAK, 408, ŞEHİT JAN.TEĞ. SEDAT NEZİH ÖZOK, DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS, ŞEHİT YUSUF ÇELİK
Bakım Çalışması
26.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5349
Bakım Çalışması
26.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKINCILAR, BOZHÖYÜK, 2.İNÖNÜ, 3512
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİÇEKTEPE, AŞAĞI YURTÇU
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TINAZTEPE, 149, 151, 147, 150, 148
Bakım Çalışması
27.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAKARYA ZAFERİ, 159, 160, 162, 173, 161
Bakım Çalışması
27.11.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOZHÖYÜK, 13, 598, 603
Bakım Çalışması
27.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2.İNÖNÜ, 5331, 5322, 5321
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5352, 1.TBMM
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU, 4571, YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, 4405, PİYALE PAŞA, 4396, 4407, 4394, 4397, 4403, 4404, 4556, ATABEY, 4566, 4572, 4406, 4399, 4574, 4569, İMAM GAZALİ, AŞAĞI YURTÇU, 4576, 4567, 4393, YUKARI YURTÇU, 4398, ALİ SEMERKANDİ, 4413, ADA, ÇİÇEKTEPE
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOYALIK, KAVURMACI, KIZILKOYUNLU, CULUK KÜME, MERKEZ
Bakım Çalışması
26.11.2026 13:00 - 15:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOLEJ, MEŞALE
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:15 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAŞPINAR, 4211, TURKENT 2184 PARSEL, AHİBOZ, TÜRKAN ŞORAY, TURKENT 2053 PARSEL, ANDAÇ, TURKENT 2052 PARSEL, TAŞPINAR TURKENT 2050 PARSEL
Bakım Çalışması
26.11.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2739, 2696, TEKYAPI_SİLİNECEK, MELEKLİ, 23 NİSAN, 2728, 2735, 2729, 2737, 2733, IĞDIR, POSOF, 2730, 2731, 2732, 2720, 2736, 2734, 2738
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak S.S ANADOLU BAHÇEŞEHİR 82 ADA
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:00 - 12:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TAŞPINAR
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HİSAR, AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKŞEMSEDDİN, ÇAĞABEY, SALİHLER
Bakım Çalışması
26.11.2026 10:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.BOYALI, AFŞAR KÜME EVLERİ., SAPANLI
Bakım Çalışması
27.11.2026 08:45 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ULAŞ
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOYALIK, KAVURMACI, KIZILKOYUNLU, CULUK KÜME, MERKEZ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAÖMERLİ, ESKİ ANKARA YOLU, KUTLUHAN, DEREKÖY, ÇAYRAZ, YENİKÖY
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2034, 614
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 11020, GANİZADE ÇEŞME, KUZYAKA 1, TOPSAKAL, 10564, 11022, 11013, 11014, ACIKAVAK, YAZIÇAM ARKI, 11016, 11025, 11038, 11017
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KILIÇLAR KÜME, ALPAGUT
Bakım Çalışması
27.11.2026 18:00 - 21:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERİÇ, 1 NOLU, AKÇAÖREN, 100. YIL, 1033, MÜSELLİM, BEKİR ADIBELLİ, ATOM, AKSOY, 197, 1501, 607, 649, 657, 683, DAĞYAKA, 1502, 1052, 2002-, GIDACILAR, 1525, 652, 644, 600, CEMİL MERİÇ, 653, 1500, 646, SEZAİ KARAKOÇ, 660, 614, 1042, 1523, FATİH SULTAN MEHMET, 666, 658, 655, 1054, 1038, SARAY, SARAY MAH., ÇANİÇİ, 642
KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HİSARCIK, KÖY İÇİ, BEŞEVLER
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:20 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEŞİK, KARATAY, EFENDİ, ELİBOL, DERUNİ, YÜCE 2, BERAT, DEMET, KURBAN, CANSU, DARICA, YÜCE 3, EMİRHAN YALÇIN, CUMA, RAVZA, KÖKLÜ, ÇEÇENİSTAN, ŞEHİT GAZİ ALERDEK, DURMAZ
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 10:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İNCİR, 970, 956, 976, GÜZELYURT, KARAÇAM
Bakım Çalışması
26.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1460, 1461, 1453, 1412, 1481, 1462, PORSUK, 1487, YOZGAT, SEYİTLER, ARKADAŞ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1422, 1429, 1411, 1410, 1406, 1430, 1412, 1398, 1408, 1409
Bakım Çalışması
26.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1470, 1512, 1511, 1514, 1510, 1504, 1508, 1519, 1515, ŞEHİT BÜLENT CENGİZ
Bakım Çalışması
26.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1486, 1485, 1480, 1483, 1479, 1478, 1477, 1489, 1448, 1463, 1464, 1525, YOZGAT, 1484, 1425, 1481, 1487, 1522
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1642/4, 1277, SİNAN, YAVUZ, 1642/9, ESENTEPE, 1625/2, 1624/4-, ÇATAK, 1638, 1633, 1644, 1623/2, 1648, 1642/1, 1635, SU, 1626, 1625, 1634, 1630, 1631, 1628, 1623, 1624, 1642
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 11020, GANİZADE ÇEŞME, KUZYAKA 1, TOPSAKAL, 10564, 11022, 11013, 11014, ACIKAVAK, YAZIÇAM ARKI, 11016, 11025, 11038, 11017
Bakım Çalışması
27.11.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORTANCA, PAŞAKILICI, 1215, SİNANPAŞA, ERDİNÇ, KAHVECİLER, SİZİN
Bakım Çalışması
27.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1187, 1190, BÖLÜK, ZEYTİNBELİ, BOZKIR, 1186, BALKAN, 1188, ERDİNÇ, KENT, 777, BİZİM
Bakım Çalışması
27.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1086, BALMUMU, KIZLAR PINARI, 1088, 1113, AŞIKPAŞA, ŞEHİT NURSİL BEKTAŞOĞLU, ATLILAR, ANIŞ, GÜLBABA
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIRKÖY, YILDIRIMYAĞLICA, YILDIRIMDEMİRCİLER, PAZAR BAŞÖREN, MUŞAMAHA, KOÇAKLAR, YILDIRIMEVEGİREN, YAZI, OLUCAK, BAYIR KÜME, AKÇAKESE_1, AŞAĞIÇANLI, AŞAĞIBAYIR, YILDIRIMHACILAR, YILDIRIMÖREN
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇELTİKÇİ BAŞÖREN, ÇAVUŞLAR, ABACI, PEYİKLER, BEZCİKUZÖREN, DEĞİRMENÖNÜ, BİNKOZ, KOCALAR, DEMİRCİÖREN, MAHKEMEAĞCİN
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1642/4, 1277, SİNAN, YAVUZ, 1642/9, ESENTEPE, 1625/2, 1624/4-, ÇATAK, 1638, 1633, 1644, 1623/2, 1648, 1642/1, 1635, SU, 1626, 1625, 1634, 1630, 1631, 1628, 1623, 1624, 1642
Bakım Çalışması
26.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1600/1-, 1602, 1642/2-, 1603, 1604, SU, 1607, BOSTANCIK, GEVAŞ, 1646, 1629, 1624
Bakım Çalışması
26.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1646, 1644, 1653, GEVAŞ, AVŞAR, BOSTANCIK, 1656, 1651, 1652, 1655, 1624, 1649, 1650, ÖZALP
Bakım Çalışması
26.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1642/9, ÖZALP, 1596/3, 1642/4, 1649, 1624, 1651, BOSTANCIK, 1645, 1644, GEVAŞ, 1650, 1648, 1646
Bakım Çalışması
27.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 493, 516/2-, 496, 524, 498, 488, 491, 495, 522, MUTLU, 518, 492, 489, 520, 508, 494, 490
Bakım Çalışması
27.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 549, 544, 548, 547, 545, 546, 543
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İMAM ALİM SULTAN
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAYAŞ, 84, 1539/5
NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKSU
Bakım Çalışması
26.11.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİ ÇAKMAK, KUMRU, SÜMBÜL, HOŞEBE, AYDIN, HASTAHANE, NERGİS, 100.YIL, GÜL_1, LEYLAK, KEKİK, ZAMBAK
Bakım Çalışması
26.11.2026 10:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL, ANK.-İST. DEVLET YOLU, AKDERE
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKSU, SOLAKLAR, ALAN, ALİEFE, AŞAĞIBAĞDERE, AŞAĞIBAĞLICA, AŞAĞIKAVACIK, KARAKAYA, SAÇAK, BELENALAN, BEYDİLİ, CENDERE, AŞAĞI ÇİVE, KARAAĞAÇ, ÇİVE, DEMİRKÖY, DİBEKÖREN, EPÇELER, MÜRKÜT, ERİCEK, İSLAMALAN, KARAHİSAR, KARAHİSARGÖLCÜK, KIRŞEYHLER, KULU, KURUCA, MEYİLDERE, MEYİLHACILAR, ÖŞÜRLER, SOĞUKKUYU, SUBAŞI, TEKKE, AŞAĞI TEPE, YUKARI TEPE, TEPE, OYMA AĞAÇ, YUKARIBAĞDERE, YUKARIBAĞLICA, YUKARIKAVACIK
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOYALIK, KAVURMACI, KIZILKOYUNLU, CULUK KÜME, MERKEZ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 10:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DURU, RIHTIM, ROZET, OVA, 713
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A, KARAİLYAS, AŞAĞI KOCAHACILI, BEŞKÖPRÜ, YUKARI KOCAHACILI
Bakım Çalışması
27.11.2026 18:00 - 21:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERİÇ, 1 NOLU, AKÇAÖREN, 100. YIL, 1033, MÜSELLİM, BEKİR ADIBELLİ, ATOM, AKSOY, 197, 1501, 607, 649, 657, 683, DAĞYAKA, 1502, 1052, 2002-, GIDACILAR, 1525, 652, 644, 600, CEMİL MERİÇ, 653, 1500, 646, SEZAİ KARAKOÇ, 660, 614, 1042, 1523, FATİH SULTAN MEHMET, 666, 658, 655, 1054, 1038, SARAY, SARAY MAH., ÇANİÇİ, 642
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1414, YENİ KARAKÖY, YEŞİLYURT, KARACAÖREN TOKİ, KARACAÖRENMAH, HACI BAYRAM VELİ
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İSTİKLAL, CUMHURİYET, 127
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİÇEKTEPE, AŞAĞI YURTÇU
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 180., 178., 2202, 6., 1844, 1842, 1825, ANAYURT., 177_1, BUHARA, ŞEHIT SALIH EROĞLU., 176., POLATLAR, 174, 175_1, 1840, YAŞAMA SEVİNCİ, SARAYCIK., ÇİMŞİT., 1802, 1855, 1848, 3412, 1780, 4., ÇİMŞİT, 2., 1795, 1847, 1856, 1796, 1850, KESİKTAŞ, 1808, ZAFER İÇYER, 1756, 1803, 1782
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KILIÇ.
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU, 4571, YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, 4405, PİYALE PAŞA, 4396, 4407, 4394, 4397, 4403, 4404, 4556, ATABEY, 4566, 4572, 4406, 4399, 4574, 4569, İMAM GAZALİ, AŞAĞI YURTÇU, 4576, 4567, 4393, YUKARI YURTÇU, 4398, ALİ SEMERKANDİ, 4413, ADA, ÇİÇEKTEPE
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 183
Bakım Çalışması
26.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1460, 1461, 1453, 1412, 1481, 1462, PORSUK, 1487, YOZGAT, SEYİTLER, ARKADAŞ
Bakım Çalışması
26.11.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKINCILAR, BOZHÖYÜK, 2.İNÖNÜ, 3512
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2012, ÇENGEL, 1983 SOKAK ARI KOVANI 5 SİTESİ, 1984 OLEY-İS 2 SİTESİ, 2103, PROF.DR.ENGİN ARIK, 1940, 2108, 2095, 1901, KILIÇARSLAN, 2110, 2101, 2136, 2005, 2123, 1904, 2002, 2102, 1949, 2137/1, 2125, 2097, 2008, 1987, 1983, ŞEHİT BURAK ABİKEBAHŞİ, 2104, 2105, 2100
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 180., 178., 2202, 6., 1844, 1842, 1825, ANAYURT., 177_1, BUHARA, ŞEHIT SALIH EROĞLU., 176., POLATLAR, 174, 175_1, 1840, YAŞAMA SEVİNCİ, SARAYCIK., ÇİMŞİT., 1802, 1855, 1848, 3412, 1780, 4., ÇİMŞİT, 2., 1795, 1847, 1856, 1796, 1850, KESİKTAŞ, 1808, ZAFER İÇYER, 1756, 1803, 1782
Bakım Çalışması
27.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2.İNÖNÜ, 5331, 5322, 5321
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 411, PROF.DR.HAYDAR BAŞ, 407, BAĞDAT, ŞEHİT CEM ERSEVER, 406
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5, KARABÜK, EVKADI, MERKEZ