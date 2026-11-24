Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım listesi Başkent EDAŞ tarafından paylaşıldı. Yapılan duyuruya göre Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ, Haymana, Güdül, Kızılcahamam, Ayaş, Kalecik, Polatlı, Pursaklar ilçelerinde planlı kesinti ve bakım çalışmaları meydana gelecek.

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Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım Başkent EDAŞ programına göre Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ, Haymana, Güdül, Kızılcahamam, Ayaş, Kalecik, Polatlı, Pursaklar ilçelerinde çalışmalar gerçekleştirilecek. Kesintilerin bazı bölgelerde birkaç saat, bazı noktalarda ise gün içerisinde daha uzun süre devam etmesi planlanıyor. İşte, Başkent Elektrik kesinti programı...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 26-27 KASIM

Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)

AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

26.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 387, 388, 391, 389, 394, 393, 390, S.S.YURT YAYLA K.Y.K., KAYMAKAM A.GALİP KAYA

Bakım Çalışması

27.11.2026 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, 1578, KÖYİÇİ 1.KISIM, GAZZE, 1575

Bakım Çalışması

27.11.2026 09:15 - 15:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖZÜNDERE, SAMUT, KARAGÜNEY, KIZIK KÜME, KARACALAR

Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)



ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

26.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1600/1-, 1602, 1642/2-, 1603, 1604, SU, 1607, BOSTANCIK, GEVAŞ, 1646, 1629, 1624

Bakım Çalışması

26.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1642/9, ÖZALP, 1596/3, 1642/4, 1649, 1624, 1651, BOSTANCIK, 1645, 1644, GEVAŞ, 1650, 1648, 1646

Bakım Çalışması

27.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 180., 178., 2202, 6., 1844, 1842, 1825, ANAYURT., 177_1, BUHARA, ŞEHIT SALIH EROĞLU., 176., POLATLAR, 174, 175_1, 1840, YAŞAMA SEVİNCİ, SARAYCIK., ÇİMŞİT., 1802, 1855, 1848, 3412, 1780, 4., ÇİMŞİT, 2., 1795, 1847, 1856, 1796, 1850, KESİKTAŞ, 1808, ZAFER İÇYER, 1756, 1803, 1782

Bakım Çalışması

27.11.2026 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, 1578, KÖYİÇİ 1.KISIM, GAZZE, 1575

Bakım Çalışması

27.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1414, YENİ KARAKÖY, YEŞİLYURT, KARACAÖREN TOKİ, KARACAÖRENMAH, HACI BAYRAM VELİ

Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)

AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

26.11.2026 14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2034, 614

Bakım Çalışması

27.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU, 4571, YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, 4405, PİYALE PAŞA, 4396, 4407, 4394, 4397, 4403, 4404, 4556, ATABEY, 4566, 4572, 4406, 4399, 4574, 4569, İMAM GAZALİ, AŞAĞI YURTÇU, 4576, 4567, 4393, YUKARI YURTÇU, 4398, ALİ SEMERKANDİ, 4413, ADA, ÇİÇEKTEPE

Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)



BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

26.11.2026 10:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OYMAAĞAÇ, TACETTİN, TAHİR

Bakım Çalışması

26.11.2026 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİ ÇAKMAK, KUMRU, SÜMBÜL, HOŞEBE, AYDIN, HASTAHANE, NERGİS, 100.YIL, GÜL_1, LEYLAK, KEKİK, ZAMBAK

Bakım Çalışması

26.11.2026 10:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL, ANK.-İST. DEVLET YOLU, AKDERE

Bakım Çalışması

26.11.2026 22:00 - 23:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALPARSLAN TÜRKEŞ, BOSTANCILAR ÇARŞISI, KUYUMCUTEKKE, ACISU, ŞADIRVAN, BEYTEPE, POSTAHANE ÇIKMAZI, ORTAKOL, BOZTEPE DİNARBEY KOOP, ÇAMLIK 4, HIDIRLIK, İRFAN GÜMÜŞEL, AHMET LEVENT ÖZTOP, KEMAL MİLASLI, NAMAZGAH, AVLU BOSTANLARI, MİLLİ EGEMENLİK

Bakım Çalışması

27.11.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKSU, SOLAKLAR, ALAN, ALİEFE, AŞAĞIBAĞDERE, AŞAĞIBAĞLICA, AŞAĞIKAVACIK, KARAKAYA, SAÇAK, BELENALAN, BEYDİLİ, CENDERE, AŞAĞI ÇİVE, KARAAĞAÇ, ÇİVE, DEMİRKÖY, DİBEKÖREN, EPÇELER, MÜRKÜT, ERİCEK, İSLAMALAN, KARAHİSAR, KARAHİSARGÖLCÜK, KIRŞEYHLER, KULU, KURUCA, MEYİLDERE, MEYİLHACILAR, ÖŞÜRLER, SOĞUKKUYU, SUBAŞI, TEKKE, AŞAĞI TEPE, YUKARI TEPE, TEPE, OYMA AĞAÇ, YUKARIBAĞDERE, YUKARIBAĞLICA, YUKARIKAVACIK

Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)



ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAYLA ÇAMKÖY

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY

Bakım Çalışması

27.11.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇELTİKÇİ BAŞÖREN, ÇAVUŞLAR, ABACI, PEYİKLER, BEZCİKUZÖREN, DEĞİRMENÖNÜ, BİNKOZ, KOCALAR, DEMİRCİÖREN, MAHKEMEAĞCİN

Bakım Çalışması

27.11.2026 18:00 - 21:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERİÇ, 1 NOLU, AKÇAÖREN, 100. YIL, 1033, MÜSELLİM, BEKİR ADIBELLİ, ATOM, AKSOY, 197, 1501, 607, 649, 657, 683, DAĞYAKA, 1502, 1052, 2002-, GIDACILAR, 1525, 652, 644, 600, CEMİL MERİÇ, 653, 1500, 646, SEZAİ KARAKOÇ, 660, 614, 1042, 1523, FATİH SULTAN MEHMET, 666, 658, 655, 1054, 1038, SARAY, SARAY MAH., ÇANİÇİ, 642

Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)



ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SÜLEYMANBEY, NİGAR, BİTİŞTİREN, KIRAĞI, KIZILCIK, AKDENİZ, İLK, GÜZALTAN, ÖMER SEYFETTİN, GENÇLİK, ŞEHİT ÇETİN GÖRGÜ, TURGUT REİS

Bakım Çalışması

26.11.2026 15:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ANIT, TUNCER, GAZİ MUSTAFA KEMAL, GENÇLİK, IŞIK, KÜLTÜR, TURGUT REİS, KUBİLAY

Bakım Çalışması

26.11.2026 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BİTİŞTİREN, GAZİ MUSTAFA KEMAL, IŞIK, ONUR, ALİ SUAVİ, GENÇLİK, GÜLSEREN, KUBİLAY, TUNCER, TURGUT REİS

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1642/4, 1277, SİNAN, YAVUZ, 1642/9, ESENTEPE, 1625/2, 1624/4-, ÇATAK, 1638, 1633, 1644, 1623/2, 1648, 1642/1, 1635, SU, 1626, 1625, 1634, 1630, 1631, 1628, 1623, 1624, 1642

Bakım Çalışması

27.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 180., 178., 2202, 6., 1844, 1842, 1825, ANAYURT., 177_1, BUHARA, ŞEHIT SALIH EROĞLU., 176., POLATLAR, 174, 175_1, 1840, YAŞAMA SEVİNCİ, SARAYCIK., ÇİMŞİT., 1802, 1855, 1848, 3412, 1780, 4., ÇİMŞİT, 2., 1795, 1847, 1856, 1796, 1850, KESİKTAŞ, 1808, ZAFER İÇYER, 1756, 1803, 1782

Bakım Çalışması

27.11.2026 14:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DİKMEN, ŞEHİT PİLOT MUSTAFA ATAKAN DUT, GÖKDERE, ELÇİ, TEZEL, TİREBOLU, ÖMÜR

Bakım Çalışması

27.11.2026 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MESNEVİ, ŞAİR BAKİ, HOŞDERE, REŞAT NURİ

Bakım Çalışması

27.11.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 549, 544, 548, 547, 545, 546, 543

Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)



ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEŞEVLER, MELİKŞAH

Bakım Çalışması

26.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 387, 388, 391, 389, 394, 393, 390, S.S.YURT YAYLA K.Y.K., KAYMAKAM A.GALİP KAYA

Bakım Çalışması

26.11.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUTUÖREN

Bakım Çalışması

26.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 270, KÜME, KIZILCA, BATUBEY 1, ESEN., 1, DÜŞLER, BATUBEY, MELİKŞAH., YUNUS EMRE_1, HAZAN., ESENBOĞA HAVAALANI, TALAT PAŞA, MERKEZ KÜME, ÜNİVERSİTE, 273

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:20 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEŞİK, KARATAY, EFENDİ, ELİBOL, DERUNİ, YÜCE 2, BERAT, DEMET, KURBAN, CANSU, DARICA, YÜCE 3, EMİRHAN YALÇIN, CUMA, RAVZA, KÖKLÜ, ÇEÇENİSTAN, ŞEHİT GAZİ ALERDEK, DURMAZ

Bakım Çalışması

26.11.2026 13:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak RAUF DENKTAŞ, ELİF 1, ELİF 4, ARIKAN 5, İSKAN, ARIKAN 7, FERAH 1, FERAH 10, KAR, ELİF, KAŞGARLI MAHMUT, FERAH 7, ARIKAN 4, FERAH, FERAH 2, BOZKIR, ARIKAN 8, HAKYOL, ACAR, BOZKIR 1, ELİF 3, ARIKAN 2, FERAH 3, ELİF 2, FERAH 6, SALUR, EVLİYA ÇELEBİ, ALİM, ARIKAN 3, ARIKAN 1, ARIKAN, ELVAN, VOLKAN, FERAH 5, FERAH 4, YEŞERTİ, HAKTAN, FERAH 8, ENDER, FERAH 9

Bakım Çalışması

27.11.2026 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUTLU, MUTLUKÖY

Bakım Çalışması

27.11.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARGIN, KARGIN KÜME

Bakım Çalışması

27.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIZILÖZ

Bakım Çalışması

27.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1414, YENİ KARAKÖY, YEŞİLYURT, KARACAÖREN TOKİ, KARACAÖRENMAH, HACI BAYRAM VELİ

Bakım Çalışması

27.11.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIZILÖZ

Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)



ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALTINBAŞ, ARİF ÇALIŞ, CUMHURİYET., SEYİT AHMET KAPLAN, ÖMER KURT, YAHYA KEMAL, ALİ SEYMEN, ÜNAL, ATATÜRK, BÜYÜKKILIÇ, AHMET ÇALIŞ, ATATÜRK 1-

Bakım Çalışması

26.11.2026 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HÜNER, SAĞLIK, ARİF ÇALIŞ, ALTINBAŞ, ÖZBEK, CUMHURİYET., SEYİT AHMET KAPLAN, ALİ EYSEN, ATATÜRK, BİLECEN

Bakım Çalışması

26.11.2026 15:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SAĞDIÇ, SAKSAĞAN, PÜRLÜ DEDE, ARAZ, VARLIK, ARİF ÇALIŞ, CAMİ, KALE, SELEN, SERÇE, GÜN, ATMACA, AHMET ÇALIŞ, DERYA, KICIR, TAŞEL, MEZBAHA, BÜYÜKKILIÇ, TEPE, İPEK, ÇAKIR ALİ, ÖMER KURT, EMNİYET, KONUR

Bakım Çalışması

27.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SUNGUR, ADİL YALMAN, SUNGUR ORMAN, FARABİ, MERT, ÇOBANLI, İBNİ SİNA, KÖKSAL, KARACAHASAN, KARGALI, CİHAN, KUŞBURNU, CANSEVER, ARDACIK, ASKİ POMPA İSTASYONU TATLICA, AKÇA, KAYALI_1, PANCAR, DUMAN, DESEN, ORMAN, SOĞULÇAK ORMAN, ÖLMEZ, YUNUS EMRE, ATLIYOL, KOZA, TURAN

Bakım Çalışması

27.11.2026 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLDERE, YENİMAHALLE, YENİŞIH MEVKİ, ÜÇEVLER, KOVACA, GENSIRTI KARADERE-, TAŞPINAR

Bakım Çalışması

27.11.2026 09:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖNDER, ŞAHİNKOÇ, MAVİLİ, SUNGUR, TAŞÇILAR, SAKİN, ÖZGÜR, YORGUNOĞLU, İNCEOĞLU, ŞEHİT MİRAÇ YILDIRIM, YASEMİN, AHMET DİKEÇ, DAĞ, KARABAYIR, KABADAYI, VEFALI, AYDOĞAN, NAR, EKİLİ, ŞAHİN

Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)



ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 603, 606, 12, 607, BOZHÖYÜK, 13, 605

Bakım Çalışması

26.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 171, 169, 170, 172, 151

Bakım Çalışması

26.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 144, AYAŞ ANKARA YOLU, TINAZTEPE, 142, 145, 150, 1.TBMM, 143

Bakım Çalışması

26.11.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 160, 163, 164, 166, 168, 167, 165

Bakım Çalışması

26.11.2026 12:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ZİRVE, 1890, 1891, 1907, 1904, 1776

Bakım Çalışması

26.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5350, İHLAS

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak LOZAN BARIŞI, 398, 403, 394, ŞEHİT EMRE ALBAYRAK, 408, ŞEHİT JAN.TEĞ. SEDAT NEZİH ÖZOK, DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS, ŞEHİT YUSUF ÇELİK

Bakım Çalışması

26.11.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5349

Bakım Çalışması

26.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKINCILAR, BOZHÖYÜK, 2.İNÖNÜ, 3512

Bakım Çalışması

27.11.2026 09:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇİÇEKTEPE, AŞAĞI YURTÇU

Bakım Çalışması

27.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TINAZTEPE, 149, 151, 147, 150, 148

Bakım Çalışması

27.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SAKARYA ZAFERİ, 159, 160, 162, 173, 161

Bakım Çalışması

27.11.2026 14:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOZHÖYÜK, 13, 598, 603

Bakım Çalışması

27.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2.İNÖNÜ, 5331, 5322, 5321

Bakım Çalışması

27.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5352, 1.TBMM

Bakım Çalışması

27.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU, 4571, YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, 4405, PİYALE PAŞA, 4396, 4407, 4394, 4397, 4403, 4404, 4556, ATABEY, 4566, 4572, 4406, 4399, 4574, 4569, İMAM GAZALİ, AŞAĞI YURTÇU, 4576, 4567, 4393, YUKARI YURTÇU, 4398, ALİ SEMERKANDİ, 4413, ADA, ÇİÇEKTEPE

Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)



GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:30 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOYALIK, KAVURMACI, KIZILKOYUNLU, CULUK KÜME, MERKEZ

Bakım Çalışması

26.11.2026 13:00 - 15:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KOLEJ, MEŞALE

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:15 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TAŞPINAR, 4211, TURKENT 2184 PARSEL, AHİBOZ, TÜRKAN ŞORAY, TURKENT 2053 PARSEL, ANDAÇ, TURKENT 2052 PARSEL, TAŞPINAR TURKENT 2050 PARSEL

Bakım Çalışması

26.11.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2739, 2696, TEKYAPI_SİLİNECEK, MELEKLİ, 23 NİSAN, 2728, 2735, 2729, 2737, 2733, IĞDIR, POSOF, 2730, 2731, 2732, 2720, 2736, 2734, 2738

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak S.S ANADOLU BAHÇEŞEHİR 82 ADA

Bakım Çalışması

27.11.2026 10:00 - 12:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TAŞPINAR

Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)



GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

26.11.2026 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HİSAR, AŞAĞI MAHALLE KÜME EVLERİ, AKŞEMSEDDİN, ÇAĞABEY, SALİHLER

Bakım Çalışması

26.11.2026 10:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1.BOYALI, AFŞAR KÜME EVLERİ., SAPANLI

Bakım Çalışması

27.11.2026 08:45 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ULAŞ

Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)



HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOYALIK, KAVURMACI, KIZILKOYUNLU, CULUK KÜME, MERKEZ

Bakım Çalışması

27.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAÖMERLİ, ESKİ ANKARA YOLU, KUTLUHAN, DEREKÖY, ÇAYRAZ, YENİKÖY

Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)

KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

26.11.2026 14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2034, 614

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 11020, GANİZADE ÇEŞME, KUZYAKA 1, TOPSAKAL, 10564, 11022, 11013, 11014, ACIKAVAK, YAZIÇAM ARKI, 11016, 11025, 11038, 11017

Bakım Çalışması

27.11.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KILIÇLAR KÜME, ALPAGUT

Bakım Çalışması

27.11.2026 18:00 - 21:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERİÇ, 1 NOLU, AKÇAÖREN, 100. YIL, 1033, MÜSELLİM, BEKİR ADIBELLİ, ATOM, AKSOY, 197, 1501, 607, 649, 657, 683, DAĞYAKA, 1502, 1052, 2002-, GIDACILAR, 1525, 652, 644, 600, CEMİL MERİÇ, 653, 1500, 646, SEZAİ KARAKOÇ, 660, 614, 1042, 1523, FATİH SULTAN MEHMET, 666, 658, 655, 1054, 1038, SARAY, SARAY MAH., ÇANİÇİ, 642

Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)



KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HİSARCIK, KÖY İÇİ, BEŞEVLER

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:20 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEŞİK, KARATAY, EFENDİ, ELİBOL, DERUNİ, YÜCE 2, BERAT, DEMET, KURBAN, CANSU, DARICA, YÜCE 3, EMİRHAN YALÇIN, CUMA, RAVZA, KÖKLÜ, ÇEÇENİSTAN, ŞEHİT GAZİ ALERDEK, DURMAZ

Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

26.11.2026 10:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İNCİR, 970, 956, 976, GÜZELYURT, KARAÇAM

Bakım Çalışması

26.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1460, 1461, 1453, 1412, 1481, 1462, PORSUK, 1487, YOZGAT, SEYİTLER, ARKADAŞ

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1422, 1429, 1411, 1410, 1406, 1430, 1412, 1398, 1408, 1409

Bakım Çalışması

26.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1470, 1512, 1511, 1514, 1510, 1504, 1508, 1519, 1515, ŞEHİT BÜLENT CENGİZ

Bakım Çalışması

26.11.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1486, 1485, 1480, 1483, 1479, 1478, 1477, 1489, 1448, 1463, 1464, 1525, YOZGAT, 1484, 1425, 1481, 1487, 1522

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1642/4, 1277, SİNAN, YAVUZ, 1642/9, ESENTEPE, 1625/2, 1624/4-, ÇATAK, 1638, 1633, 1644, 1623/2, 1648, 1642/1, 1635, SU, 1626, 1625, 1634, 1630, 1631, 1628, 1623, 1624, 1642

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 11020, GANİZADE ÇEŞME, KUZYAKA 1, TOPSAKAL, 10564, 11022, 11013, 11014, ACIKAVAK, YAZIÇAM ARKI, 11016, 11025, 11038, 11017

Bakım Çalışması

27.11.2026 14:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ORTANCA, PAŞAKILICI, 1215, SİNANPAŞA, ERDİNÇ, KAHVECİLER, SİZİN

Bakım Çalışması

27.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1187, 1190, BÖLÜK, ZEYTİNBELİ, BOZKIR, 1186, BALKAN, 1188, ERDİNÇ, KENT, 777, BİZİM

Bakım Çalışması

27.11.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1086, BALMUMU, KIZLAR PINARI, 1088, 1113, AŞIKPAŞA, ŞEHİT NURSİL BEKTAŞOĞLU, ATLILAR, ANIŞ, GÜLBABA

Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)

KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIRKÖY, YILDIRIMYAĞLICA, YILDIRIMDEMİRCİLER, PAZAR BAŞÖREN, MUŞAMAHA, KOÇAKLAR, YILDIRIMEVEGİREN, YAZI, OLUCAK, BAYIR KÜME, AKÇAKESE_1, AŞAĞIÇANLI, AŞAĞIBAYIR, YILDIRIMHACILAR, YILDIRIMÖREN

Bakım Çalışması

27.11.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇELTİKÇİ BAŞÖREN, ÇAVUŞLAR, ABACI, PEYİKLER, BEZCİKUZÖREN, DEĞİRMENÖNÜ, BİNKOZ, KOCALAR, DEMİRCİÖREN, MAHKEMEAĞCİN

Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)



MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1642/4, 1277, SİNAN, YAVUZ, 1642/9, ESENTEPE, 1625/2, 1624/4-, ÇATAK, 1638, 1633, 1644, 1623/2, 1648, 1642/1, 1635, SU, 1626, 1625, 1634, 1630, 1631, 1628, 1623, 1624, 1642

Bakım Çalışması

26.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1600/1-, 1602, 1642/2-, 1603, 1604, SU, 1607, BOSTANCIK, GEVAŞ, 1646, 1629, 1624

Bakım Çalışması

26.11.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1646, 1644, 1653, GEVAŞ, AVŞAR, BOSTANCIK, 1656, 1651, 1652, 1655, 1624, 1649, 1650, ÖZALP

Bakım Çalışması

26.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1642/9, ÖZALP, 1596/3, 1642/4, 1649, 1624, 1651, BOSTANCIK, 1645, 1644, GEVAŞ, 1650, 1648, 1646

Bakım Çalışması

27.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 493, 516/2-, 496, 524, 498, 488, 491, 495, 522, MUTLU, 518, 492, 489, 520, 508, 494, 490

Bakım Çalışması

27.11.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 549, 544, 548, 547, 545, 546, 543

Bakım Çalışması

27.11.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İMAM ALİM SULTAN

Bakım Çalışması

27.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAYAŞ, 84, 1539/5

Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)

NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

26.11.2026 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKSU

Bakım Çalışması

26.11.2026 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİ ÇAKMAK, KUMRU, SÜMBÜL, HOŞEBE, AYDIN, HASTAHANE, NERGİS, 100.YIL, GÜL_1, LEYLAK, KEKİK, ZAMBAK

Bakım Çalışması

26.11.2026 10:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL, ANK.-İST. DEVLET YOLU, AKDERE

Bakım Çalışması

27.11.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKSU, SOLAKLAR, ALAN, ALİEFE, AŞAĞIBAĞDERE, AŞAĞIBAĞLICA, AŞAĞIKAVACIK, KARAKAYA, SAÇAK, BELENALAN, BEYDİLİ, CENDERE, AŞAĞI ÇİVE, KARAAĞAÇ, ÇİVE, DEMİRKÖY, DİBEKÖREN, EPÇELER, MÜRKÜT, ERİCEK, İSLAMALAN, KARAHİSAR, KARAHİSARGÖLCÜK, KIRŞEYHLER, KULU, KURUCA, MEYİLDERE, MEYİLHACILAR, ÖŞÜRLER, SOĞUKKUYU, SUBAŞI, TEKKE, AŞAĞI TEPE, YUKARI TEPE, TEPE, OYMA AĞAÇ, YUKARIBAĞDERE, YUKARIBAĞLICA, YUKARIKAVACIK

Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)

POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BOYALIK, KAVURMACI, KIZILKOYUNLU, CULUK KÜME, MERKEZ

Bakım Çalışması

27.11.2026 09:00 - 10:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DURU, RIHTIM, ROZET, OVA, 713

Bakım Çalışması

27.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak A, KARAİLYAS, AŞAĞI KOCAHACILI, BEŞKÖPRÜ, YUKARI KOCAHACILI

Bakım Çalışması

27.11.2026 18:00 - 21:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERİÇ, 1 NOLU, AKÇAÖREN, 100. YIL, 1033, MÜSELLİM, BEKİR ADIBELLİ, ATOM, AKSOY, 197, 1501, 607, 649, 657, 683, DAĞYAKA, 1502, 1052, 2002-, GIDACILAR, 1525, 652, 644, 600, CEMİL MERİÇ, 653, 1500, 646, SEZAİ KARAKOÇ, 660, 614, 1042, 1523, FATİH SULTAN MEHMET, 666, 658, 655, 1054, 1038, SARAY, SARAY MAH., ÇANİÇİ, 642

Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)



PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

27.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1414, YENİ KARAKÖY, YEŞİLYURT, KARACAÖREN TOKİ, KARACAÖRENMAH, HACI BAYRAM VELİ

Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)

SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İSTİKLAL, CUMHURİYET, 127

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUAMMER AKSOY, YAYLA ÇAMKÖY, MEŞELER, AVŞARLAR, ÇAMKÖY

Bakım Çalışması

27.11.2026 09:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇİÇEKTEPE, AŞAĞI YURTÇU

Bakım Çalışması

27.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 180., 178., 2202, 6., 1844, 1842, 1825, ANAYURT., 177_1, BUHARA, ŞEHIT SALIH EROĞLU., 176., POLATLAR, 174, 175_1, 1840, YAŞAMA SEVİNCİ, SARAYCIK., ÇİMŞİT., 1802, 1855, 1848, 3412, 1780, 4., ÇİMŞİT, 2., 1795, 1847, 1856, 1796, 1850, KESİKTAŞ, 1808, ZAFER İÇYER, 1756, 1803, 1782

Bakım Çalışması

27.11.2026 10:30 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KILIÇ.

Bakım Çalışması

27.11.2026 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU, 4571, YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, DUMLUPINAR, 4405, PİYALE PAŞA, 4396, 4407, 4394, 4397, 4403, 4404, 4556, ATABEY, 4566, 4572, 4406, 4399, 4574, 4569, İMAM GAZALİ, AŞAĞI YURTÇU, 4576, 4567, 4393, YUKARI YURTÇU, 4398, ALİ SEMERKANDİ, 4413, ADA, ÇİÇEKTEPE

Ankara elektrik kesintisi 26-27 Kasım (Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Yenimahalle, Mamak, Keçiören, Beypazarı, Sincan, Elmadağ, Nallıhan, Kahramankazan, Çamlıdere, Akyurt, Altındağ)



YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 183

Bakım Çalışması

26.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1460, 1461, 1453, 1412, 1481, 1462, PORSUK, 1487, YOZGAT, SEYİTLER, ARKADAŞ

Bakım Çalışması

26.11.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKINCILAR, BOZHÖYÜK, 2.İNÖNÜ, 3512

Bakım Çalışması

26.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2012, ÇENGEL, 1983 SOKAK ARI KOVANI 5 SİTESİ, 1984 OLEY-İS 2 SİTESİ, 2103, PROF.DR.ENGİN ARIK, 1940, 2108, 2095, 1901, KILIÇARSLAN, 2110, 2101, 2136, 2005, 2123, 1904, 2002, 2102, 1949, 2137/1, 2125, 2097, 2008, 1987, 1983, ŞEHİT BURAK ABİKEBAHŞİ, 2104, 2105, 2100

Bakım Çalışması

27.11.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 180., 178., 2202, 6., 1844, 1842, 1825, ANAYURT., 177_1, BUHARA, ŞEHIT SALIH EROĞLU., 176., POLATLAR, 174, 175_1, 1840, YAŞAMA SEVİNCİ, SARAYCIK., ÇİMŞİT., 1802, 1855, 1848, 3412, 1780, 4., ÇİMŞİT, 2., 1795, 1847, 1856, 1796, 1850, KESİKTAŞ, 1808, ZAFER İÇYER, 1756, 1803, 1782

Bakım Çalışması

27.11.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2.İNÖNÜ, 5331, 5322, 5321

Bakım Çalışması

27.11.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 411, PROF.DR.HAYDAR BAŞ, 407, BAĞDAT, ŞEHİT CEM ERSEVER, 406

Bakım Çalışması

27.11.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 5, KARABÜK, EVKADI, MERKEZ

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