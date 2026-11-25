Adana elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım (Seyhan, Sarıçam, Çukurova, Yüreğir, Kozan, Ceyhan, Karataş, Pozantı, Yumurtalık, Karaisalı, Aladağ, Feke)
Adana elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım programı Toroslar Elektrik tarafından detaylı bir şekilde resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre Adana'nın Seyhan, Sarıçam, Çukurova, Yüreğir, Kozan, Ceyhan, Karataş, Pozantı, Yumurtalık, Karaisalı, Aladağ, Feke ilçelerinde arıza ve bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintileri meydana gelecek. İşte, Toroslar Elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve planlı kesinti saatleri...
Adana elektrik kesintisi 26-27-28 Kasım listesi açıklandı. Gerçekleştirilecek bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Seyhan, Sarıçam, Çukurova, Yüreğir, Kozan, Ceyhan, Karataş, Pozantı, Yumurtalık, Karaisalı, Aladağ, Feke ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerin büyük bölümünün elektrik altyapısının yenilenmesi ve şebekenin daha sağlıklı hizmet vermesi amacıyla gerçekleştirileceği bildirildi. İşte, Toroslar Elektrik kesinti sorgulama ekranı...
ADANA ELEKTRİK KESİNTİSİ 26-27-28 KASIM
ALADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAL ARMUT, KALEDAĞ MERKEZ, ZEYNEPOĞLU, MADENLİ
CEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BURHANLIOĞLU, GÜN SAZAK, HACI MEHMET EFENDİ, ŞEHİT PİLOT TEĞMEN KAYA KÖKER, İSTASYON, 653, 654, 655, 656, 658, MEVLANA, OFİS
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 612, GÜN SAZAK, H.ÖKKEŞ BULUT, İNÖNÜ, M.KOCA DURMUŞ, M.MEHMET EFENDİ, M.ŞERİF YİĞİT, ÖĞRETMEN ABDULKADİR ÜNLÜ, ŞEHİT PİLOT TEĞMEN KAYA KÖKER
Bakım Çalışması
26.11.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak M.SEPETÇİOĞLU
Bakım Çalışması
26.11.2026 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 9900, 9901, 9902, 9903, 9904, 9905, 9909, 9910, AĞAÇLI, 10000, 100000, 10001, 10002, 10003, 10004, 10005, 10008, 10009, 10010, 10012, 10013, 10016, 10017, 10018, 10019, AKDAM, AVCILAR, 11400, 11401, 11402, 11403, 11405, 11406, 11410, 11411, 11412, 11414, YEŞİLDAM_1
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12 (MERKEZ), 14 (MERKEZ), 15, 3901, 3902, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3916, 3918, 3919, 3921, 3922, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959-, ATATÜRK, ATATÜRK BUL., BARIŞ, ÇİFTLİKYER, İNÖNÜ (İSTİKLAL), TEVHİDE ATÇI, TİGEM
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10108, 10109, 10110, 10111, 10112, 10113, 10114, BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10505, 10540, 10542, 10544, 10546, ÇELİKLER, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, AVCILAR, NİĞDELİLER, TEKELİLER, AYDINYURDU, CİHADİYE, OKURLAR AŞAĞI, OKURLAR YUKARI, ÇAMLICA, HASANBEYLİ, KILIÇLI, MEZRA, ÇOŞANLAR, YARIMCA, YARIMCA MERKEZ, YENİYAYLA
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10552, ÇELİKLER, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, GÖKBUKET, YENİYERLEŞİM, HAKKIBEYLİ
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4012, 4013, 4014, 4015, 4017, 4020, 4021, 4023, 4024, 4025, 4026, 4028, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4039, 4040, 4043, 4044, 4045, 4048, 4050, 4052, 4054, 4055, 4057, 4058, 4062, AKASYA (HÜRRİYET), ATATÜRK (HÜRRİYET), CUMHURİYET, D 400 KARAYOLU, ESEN, HASAN TURAN, İBRAHİM ALGAN (HÜRRİYET), RIFATİYE, ÜLKÜ (HÜRRİYET)
ÇUKUROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 84128, 84130, 84131, 84132, 84133, 84135, 84136, 84147, 84148, 84149, 84150, 84152, 84153, ŞEHİT ALİ ÖZTAŞ
Bakım Çalışması
26.11.2026 10:15 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 84148, 84150, 84152, 84154, 84155, ŞEHİT ALİ ÖZTAŞ, TURGUT ÖZAL
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 85265, 85267, 85283, 85285, 85293, 85295, 85297, 85299, 85301, 85329, 85331
Bakım Çalışması
26.11.2026 15:15 - 18:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 85331, 85333, 85335, 85337, 85343
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 77236, 77244, TURGUT ÖZAL, 77237, 77235, SÜLEYMAN DEMİREL, 77245
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADNAN MENDERES, 81090
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 13:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 85303, 85305, 85307, 85309, 85311, 85313, 85315, 85317, 85319, 85321, 85323, 85325, 85327, 85329
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 122012, 122013, 122014, 122015, 122016, 122017, 122018, 122019, 122020, 122021, 122022, 122023, 122024, 122025, 122026, 122027, 122028, 122029, 122030, HASTANE, KARAİSALI, 121009, 121010, 121011, 124001, AYZEK, ÇATALAN, KÜTÜKLÜ, NAİPLER, STADYUM, HACI OSMAN, 121001, 121002, 121003, 121004, 121005, 121006, 121007, 121008
Bakım Çalışması
27.11.2026 15:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 85075, 85077, 85079, 85081, 85083, 85085, 85087, 85095, 85097, 85099, 85101
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 77232, 77233, 77234, 77235, 77236, 77237, 77239, 77242, 77244, 77245, SÜLEYMAN DEMİREL, TURGUT ÖZAL
Bakım Çalışması
28.11.2026 13:15 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 85023, 85035, 85075, 85095, 85123, 85127, 85133, 85135, 85137, 85139, 85141, 85183, 85207
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 85075, 85103, 85105, 85107, 85109, 85111, 85113, 85115, 85117, 85119, 85123, 85125, 85127, 85129, 85229, 85287
FEKE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MECİT, KIY
KARAİSALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇATAL ARMUT, KALEDAĞ MERKEZ, ZEYNEPOĞLU, MADENLİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KESTEK, NANELİ, ATAKLI, FETTAHLI, KUŞCUSOFULU MERKEZ, AĞDANLI, ÖMERLİ, TATIK, HALCALAR ÖRENİ, KAHYALAR, LEYLİ DERESİ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİÇEKLİ, SADIKALİ MERKEZ, KARALAR
KARATAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 408, ADANA TUZLA, ADANA TUZLA 1, ADANA UĞURKAYA TARAFI, ADNAN MENDERES, AKAR, AKAR UĞURKAYA TARAFI, AKDENİZ, ALİ KÖSE, ALPASLAN, ASIM, AŞIKLAR, ATATÜRK TUZLA, BARBAROS HAYRETTİN, CAMİ, CENGİZ TOPEL, CENGİZ TOPEL/1, CUMHURİYET TUZLA, CUMHURİYET TUZLA 1, ÇAKMAK, ÇÖLKESEN, DALYAN, DAR, DEĞİRMEN, FATİH, FATİH TERİM, HAKKIBEY, HİLAL, ILIKKANLI, İSMET İNÖNÜ TUZLA, KARALAR, KARANFİL, KARTAL, KAZIM KARABEKİR, KEMALİYE YENİYOL6, KENAN EVREN, KENAN EVREN(UĞURKAYA TARAFI)-, KIBRIS, MAHMUT ÖZEN, MAREŞAL FEYZİ ÇAKMAK, MEHMET AKİF, MEHMET AKİF 1, MİMAR SİNAN, MUSTAFA KEMAL, OKUL, PINAR, PINAR UĞURKAYA TARAFI, PİRİ REİS, PREVİZE, SUNA, SÜRMELİ, TALİP EKİCİ, TURGUT REİS, TUZLA YENI YOL1, YALÇIN DONMA, YENİ YOL, YILDIZ, ZAMBAK
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 24., 30., ÜNİVERSİTE, ÇAKIRÖREN, ÇİMELİ, ÇUKURKAMIŞ, GÖLKAYA, HACIHASAN, KİREMİTLİ, HELVACI, İSAHACILI, 450, 455, KARATAŞ, 225, 230, 231, 233, 234, 253, 254, 255, 258, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 315, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 342, 348, 350, 351, 352, 354, 355, 356, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 368, 372, 373, 430, 447, 448, 463, AV. YUSUF ERENKARA, EYÜP ESİN, KARSIYAKA YENIYOL, KARŞIYAKA 2, KARŞIYAKA 6, KARŞIYAKA 7, KARŞIYAKA 8, MUTLU DEDE, NACİ BALIKÇI, SAHİL, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 156, 157, 158, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 185, 186, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 198, 199, 200, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 226, 227, 228, 229, 369, 370, 374, 376, 378, 379, 385, 386, 387, 392, 393, 394, 396, 398, 402, 403, 406, 407, 409, 410, 413, 416, 418, 419-, 425, 427, 432, 434, 435, 441, 442, 443, 470, 482, 484, ATA, ATATÜRK, BAĞLAR, CUMHURİYET, HASAN ŞAŞ, KEMALIYE YENIYOL3, MEHMET AKİF ERSOY, ŞEHİT CEMİL AKBAŞ, KIRHASAN, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, OYMAKLI, SİRKENLİ, TERLİKSİZ, TOPRAKLI, YEMİŞLİ, 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21 YENİ, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 371, 38, 380, 381, 382, 383, 384, 388, 39, 390, 395, 399, 4, 40, 401, 405, 41, 42, 420, 422, 43, 44, 444, 449, 45, 46, 464, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 63, 67, 69, 7, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 8, 85, 86, 87, 89, 89/1, 9, 90, 91, 92, 99, CENGİZHAN, HASAN ARPAK, KARATAŞYENİYENİYOL1, ORMAN, YÜZBAŞI, 5069, 5070, 5075, 5076, 5078, GÜNGÖR, NECATİ KURMEL, 5121, 5125, 5688, 5698, 5700, 5705, 97-, FİKRET GÖKÇE, 5712, 5091, 5093, 5096, 5100, 74_1, 75_1, 102-, KAZIM KARABEKİR
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADALI, 019, ÜNİVERSİTE, BAHÇE 13, BAHCE YENI YOL3, BAHÇE YENİYOL5, 018, DAĞINIK EVLER, 22, 01, BAHCE YENI YOL, 445, 015, BAHÇE 1, 06, 08, 09, BAHÇE 8, 04, BAHCE YENI YOL2, 012, YENİYOL1, 02, BAHÇE 5, BAHÇE 6, 011, 446, 07, 017, AKDENİZ BAHÇE, 21, BAHÇE 16, ATATÜRK BAHÇE, İSMET İNÖNÜ, BAHÇE, İSTİKLAL, 013, 016, 05, BAHÇE YENİYOL6, AKDENİZ BAHÇE 1, BEBELİ, KARATAŞ, KESİK
KOZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEŞÇINAR, BOEMAKLAR, KIBRISLAR MERKEZ, KOCABAĞ, KÜÇÜKARAP, MURATLI, YANIKYURT, ZİVREK, SAVRUK, ÇAMALAĞI, KARAHANLI, KUŞDERESİ, VELİCANLI MERKEZ, TESBİCEK
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12024, 12033, 12042, 12047, 12048, 12049, 12053, 12057, 12059, 12062, 12065, 12071, 12073, 12074, 12076, 12078, 12082, 12083, 12085, 12103, 12104, 12113, 12120, 12181, 12182, 12184, 12185, 12187, 12188, 12193, 12204, 12205, 12206, 12207, 12209, 12210, 12215, 12217, 12220, 12222, 12224, 12225, 12226, 12233, 12244, 12268, 12298, AĞLI1, AĞLIBOĞAZ KÜME EVLERİ, ALTAN, ALTUN, AŞİYAN, BESTAMİ, CEZMİ TÜRK, DAĞ, DOST, DÖNMEZ, DÜZEN, ESENTÜRK, EVREN, FEKE, FEYZA, GAZİ BAHÇELİ, GAZİ KEREM BEYATLI, GAZİ SÜLEYMAN DIRAĞAN, GÜLSÜM HATUN, HAFIZ, HAYAL, İLAYDA, KAMELYA, KANDİL, KARACA, KARADUMAN, KARBEYAZ, KARÇİÇEĞİ, KARDEŞ, KARLI, KIRAÇ, KOZA, KÖPRÜBAŞI, KUVVET, KUZEY, LEYLA, MÜCAHİT, NADİR, NAZAR, NURSER, OLCAY, ÖZBEKİSTAN, ÖZGÜ, PETEK, RAMAZANOĞLU, SAYGICAK, SİPAHİ, ŞAZİMET, ŞEHİT BİNALİ YILDIRIMCI, ŞEHİT DURMUŞ ALİ ÖZASLAN, ŞEHİT ER FİKRET YÜKSELER, ŞEHİT HAMİT BİLİCİ, ŞEHİT MURAT ÖZKOZANOĞLU, ŞEHİT SEYFETTİN ORKUN ÇİL, YEŞİL, 13010, 13084, 13086, GÖÇER, GÖKKIZ, GÜR, İLBEY, İRFAN, KURŞUN, MELİS, MERVE, NEVRUZ, NEZAKET, ÖZDOĞAN, SARAY, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ METİN CAN, ŞERİF, TURNA
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANIL, CEMRE, DERİN, EGE, EGESOY, GÖNÜL, GÜNERİ, KARACAOĞLAN, MELİK ŞAH, REMZİ OĞUZ ARIK, ŞAFAK, ŞEVKİ PAŞA
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MEYDAN, TİKENSEKİ, DÖLEKBAĞ, ZİYARAT, TOPALLAR, YAPRAK BOYNU, GÖRBİYES, KALINCA, MARANKEÇİLİ MERKEZ, ÇAYIRLI, KAYABAŞI, İNCİ/1, KARAHAN/1
Bakım Çalışması
27.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞÖZÜ MERKEZ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞÖZÜ MERKEZ, KAYAUŞAĞI, ALİFAKILAR, KARAPINAR, TUTLUSEKİ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADANA, BAHAR, CAMİ, CANDAN, ÇAĞDAŞ, ÇAY, ÇELENK, ERDAL PAŞA, GÖRGÜN, GÜNERİ, HAKVERDİ, İŞLETME, KÖREKEN, MARMARA, MAVİ, MELTEM, MERİÇ, SELCAN, SIRKINTI, SONBAHAR, VALİDE, VEFA, ZÜHRE
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1098, ABİDE, ADİL, CERİT, CUMALİ, CUMALİ-, ÇANAKLI YOLU, EGESOY, GEÇİT, GÖKSU, GÜNERİ, MELTEM, SEÇEN, ŞAFAK, TAŞKENT, TUFANBEYLİ
Bakım Çalışması
28.11.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇANDIK, GÖĞBEKİRLER, HAYIRKARŞI, KADILAR, KIZILLAR CAMİ, OKUL/17, VAHAPKAHALAR, CEMİL YILDIZ, KARAAHMETLİ, YENİKÖY MERKEZ
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1034, ADANA, ALİZE, BAHADIR, ÇAĞLAR, EGEMEN, EZGİ, FIRAT, HALAMAN, HARMAN, İŞLETME, KIZILIRMAK, MARMARA, MARMARA ÇIKMAZI, MERİH, RÜZGARLI, SIRKINTI, YEŞİLIRMAK
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12024, 12033, 12042, 12047, 12048, 12049, 12053, 12057, 12059, 12062, 12065, 12071, 12073, 12074, 12076, 12078, 12082, 12083, 12085, 12103, 12104, 12113, 12120, 12181, 12182, 12184, 12185, 12187, 12188, 12193, 12204, 12205, 12206, 12207, 12209, 12210, 12215, 12217, 12220, 12222, 12224, 12225, 12226, 12233, 12244, 12268, 12298, AĞLI1, AĞLIBOĞAZ KÜME EVLERİ, ALTAN, ALTUN, AŞİYAN, BESTAMİ, CEZMİ TÜRK, DAĞ, DOST, DÖNMEZ, DÜZEN, ESENTÜRK, EVREN, FEKE, FEYZA, GAZİ BAHÇELİ, GAZİ KEREM BEYATLI, GAZİ SÜLEYMAN DIRAĞAN, GÜLSÜM HATUN, HAFIZ, HAYAL, İLAYDA, KAMELYA, KANDİL, KARACA, KARADUMAN, KARBEYAZ, KARÇİÇEĞİ, KARDEŞ, KARLI, KIRAÇ, KOZA, KÖPRÜBAŞI, KUVVET, KUZEY, LEYLA, MÜCAHİT, NADİR, NAZAR, NURSER, OLCAY, ÖZBEKİSTAN, ÖZGÜ, PETEK, RAMAZANOĞLU, SAYGICAK, SİPAHİ, ŞAZİMET, ŞEHİT BİNALİ YILDIRIMCI, ŞEHİT DURMUŞ ALİ ÖZASLAN, ŞEHİT ER FİKRET YÜKSELER, ŞEHİT HAMİT BİLİCİ, ŞEHİT MURAT ÖZKOZANOĞLU, ŞEHİT SEYFETTİN ORKUN ÇİL, YEŞİL, 13010, 13084, 13086, GÖÇER, GÖKKIZ, GÜR, İLBEY, İRFAN, KURŞUN, MELİS, MERVE, NEVRUZ, NEZAKET, ÖZDOĞAN, SARAY, ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ METİN CAN, ŞERİF, TURNA
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CEZMİ TÜRK, FEKE, GAZİ BAHÇELİ, HAYAL, ŞEHİT HAMİT BİLİCİ, HACIMİRZALI, ACAR, AKAR, BİLGE, DEVELİ, ESEN, GÜRBÜZ/2, HUZUR/1, ŞEHİT SONER YILMAZ, TURGUT ÖZAL, ZAFER/1, İRFAN, KANDİL, NARLICA, NUR, ZİRVE
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4137, ARISOY, ÇALIŞKAN/1, FEHMİ ÖZEL TÜRKAY, KOCA TÜRK, KUTLU, MEHMETCİK, MİNE, SERİN, TALİH, YADİGAR, ALİ SIRRI, ARSLAN, ASMA, CANOĞLU, COŞKUN, GÜL, KARAOĞLU, LALE, ORÇAN HÜSEYİN, ÖZEN, PİYADE ER İBRAHİM TÜFEKLİ, PİYADE ER İBRAHİM TÜFEKLİ-, SAİMBEYLİ, YUNUS, YÜCE, ZERAFET
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DERVİŞLER1, ARAP İSA, DERVİŞLER, AYVALI KOYAK, ÇANAKLI BİLİNMEYEN 12, HACIMİRZALI
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4126, BALIM, BATUHAN, FEHMİ ÖZEL TÜRKAY, KANAl/2, OYLUM, SERİN, 3150, 3150-, İSKENDER, MARAL, ÖMER BAYRAM, SOMAY, ŞEHİT POLİS İBRAHİM YÜCE-, BAĞLAR, KANAL ÜSTÜ, ŞEHİT METE YAVUZ
Bakım Çalışması
28.11.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOSNA, ER, ERİŞİM, ERMİŞ, ERTÜRK, EYŞAN, FEHMİ ÖZEL TÜRKAY, İDİL, MESUT, SEHER, SERHAN, ŞEHİT ARDA CAN, ŞEHİT ATİLLA EKŞİ, ŞEHİT KENAN TOKLU, ŞEHİT POLİS HAKKI BULDUK, ŞEHİT SEYFETTİN ORKUN ÇİL, ŞEHİT ZİYA ÖZKOZANOĞLU, TOPAL
POZANTI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 100, 15, 169, 18, 2, 207, 208, 25, 28, 286, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 407, 41, 42, 44, 47, 48, 5, 50, 51, 53, 562, 60, 62, 64, 697, 705, 707, 710, 725, 727, 736, 740, 751, 753, 755, 762, 764, 767, 772, 775, 775/1, 777, 778, 781, 782, 783, 785, 787, 788, 789, 790, 790/1, 791, 793, 795, 797, 799-, 8, 800, 805, 806, 808, 809, 809/1, 810, 812, 814, 815, 816, 818, 819, 831, 836, 839, 842, 842/1, 845, 845/1, 846, 850, 852, 854, 860, ATATÜRK, GAFFAR OKAN, HALİL ÇOŞKUN TUNCEL, MÜCAHİTLER, MÜCAHİTLER -, MÜCAHİTLER/4, TOROS, TOROS BÜYÜKTEKİR/3
Bakım Çalışması
26.11.2026 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HANCILAR
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1, 1002, 1003, 1005, 1007, 1009, 101, 1010, 1011, 1014, 1026, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 11, 110, 113, 115, 116, 117, 119, 123, 125, 129, 131, 134, 136, 14, 144, 15, 151, 152, 153, 156, 157, 159, 16, 161, 163, 165, 167, 168, 169, 171, 18, 180, 183, 19, 195, 2, 20, 206, 207, 208, 209, 21, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 220, 229, 23, 234, 239, 243, 245, 246, 247, 248, 25, 250, 26, 260, 261, 269, 27, 271, 272, 272/1, 273, 276, 276/1, 278, 28, 280, 282, 284, 286, 29, 290, 293, 294, 295, 298, 298/1, 299, 3, 30, 303, 305, 307, 308, 309, 31, 313, 314, 315, 317, 319, 32, 323, 325, 327, 329, 33, 337, 339, 341, 343, 349, 351, 353, 355, 357, 359-, 362-, 363, 368, 369, 37, 370, 373, 375, 376, 377, 378, 38, 380, 384, 386, 388, 39, 392, 396, 40, 400, 402, 403, 406, 41, 410, 411, 412, 413, 415, 419, 42, 420, 421, 424, 426, 429, 43, 432, 435, 437, 438, 439, 442, 443, 448, 449, 449/11, 449/4, 449/6, 451, 454, 456, 456/1, 457, 459, 460, 460/1, 460/2, 461, 465, 466, 467, 468, 469, 47, 470, 471, 473, 476, 478, 479, 48, 480, 481, 482, 486, 487, 488, 489, 49, 491, 492, 494-, 496, 5, 50, 501, 501/1, 503, 504, 507, 51, 511-, 513, 516, 517, 518, 519, 52, 521, 521/1, 521/2, 522, 523, 524, 526, 527, 528, 53, 531, 532, 536, 537, 538, 540, 541, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 557, 559, 561, 563, 564, 565, 566, 566/3, 566/4, 566/5, 570, 572, 573, 574, 576, 577, 579, 585, 587, 60, 605, 61, 612, 64, 646, 65, 67, 68, 69, 7, 700/1, 703, 71, 72, 74, 76, 764, 767, 775, 777, 78, 781, 783, 8, 806, 81, 815, 819, 82, 83, 831, 836, 84, 85, 851, 855, 857, 86, 863, 867, 869, 87, 870, 872, 874, 877, 878, 879, 88, 884, 886, 889, 891, 899, 9, 900, 903, 905, 907, 909, 919, 923, 929, 93, 931, 935, 943, 945, 948, 950, 953, 954, 955, 963, 974, 977, 981, 985, 988, 99, 997, 999, ATATÜRK, BÜRÜCEK, ÇOBAN YURTÇU, GAFFAR OKAN, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK/3, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK/4, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK/6, MÜCAHİTLER/5, ŞEHİT VOLKAN YÜKSEL, ŞEHİT VOLKAN YÜKSEL/1, ŞEHİT VOLKAN YÜKSEL/2, ŞIHLI, ŞIHLI BÜYÜKTEKİR, ŞIHLI BÜYÜKTEKİR/1, ŞIHLI/1, ŞIHLI/2, TOROS, TOROS BÜYÜKTEKİR, TOROS KÜÇÜKTEKİR, YÜZBAŞI İSA BÜLBÜL
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞÇIBEKİRLİ ÇAY, HANCILAR, ŞAHİNTEPE, ŞEHİT ZAFER SABANCI
Bakım Çalışması
28.11.2026 11:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ANAHŞA, BAYINDIRLIK, KÖRMENLİK, YENİKONACIK MERKEZ
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BOZKIRLI KÜME EVLERİ, KIRÇİÇEĞİ, YALÇINKAYA-, YENİKONACIK MERKEZ
SARIÇAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 10:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 18025, 18026, 2023, 8189, AKKUYU KONUTLARI 2-, AKKUYU KONUTLARI-, 1932, 1933, 1934, 1936, 1937
Bakım Çalışması
26.11.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 18002
Bakım Çalışması
26.11.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 18031, 18002
Bakım Çalışması
26.11.2026 10:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 18002
Bakım Çalışması
26.11.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKKUYU, 18001, 18002, 18003, 18012, 18013, 18077, TOKİ KONUTLARI 2.ETAP-
Bakım Çalışması
26.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 8084, 8077, AKKUYU, 8075, 8076
Bakım Çalışması
26.11.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 8075, AKKUYU, 18002, 2062, 2069, 2071
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3755, 4105, 4110, 4111, 4113, 4115, 4117, 4119, 4120, 4123, 4124, 4125, 4127, 4128, 4129, 4130, 4132, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4151, 4153, 4156, 4157, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4168, 4169, 4170, 4171, 4173, 4175, 4176, 4177, 4178, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4189, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4217, 4218, 4221, BİRİK, BURUK, FATİH, 3701, 3702, 3705, 3706, 3707, 3708, 3749, 3750, 3751, 3753, 3763, FATİH SULTAN MEHMET, KOZAN
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1868, 1521, 1696, 1708, 18050., 1713, HEKİMKÖY, 1709, 1718, 18050, 18066, 18054, 18046, 18056, 18044, 18045
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİÇEKLİ, SADIKALİ MERKEZ, KARALAR
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 639, 651, 635, 652, 653, 636, 654, 650, 659, 637, 630, 648, 649
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6551, 6552, 6555, 6716, BİRLEŞİK SANAYİ, D-400 KARAYOLU, MAHMUT AYTEKİN, SULUCA, 5890, 5904, 5905, 5908, 5909, 5910, 6301, 6511, 6518, DELİKTAŞ, 100., 101_1, 102_1, 103 ., 104., 78., 79., 81., 82., 83., 84., 85 ., 86., 87., 88., 90 ., 91., 92 ., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., ÇARŞI, FUAT CEBESOY, GENÇ OSMAN, HÜYÜK, İPEK YOLU, KAPUAĞASI, LOKMAN HEKİM, MİSİS_1, NARLI DEDE, SAHİL YOLU, BUCAK YOLU, MİSİS YOLU, 1., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 26., 28., 29., 30 ., 5913, ABDİOĞLU_1, BARBAROS, D 400, FATİH_1, FEYZİ ÇAKMAK, GAZİ PAŞA, İSMET PAŞA, KANUNİ_1, KARANFİL_1, KAZIM KARABEKİR_1, MEHMET AKİF ERSOY, MEHMET ÇELEBİ, MISIS, MİMAR SİNAN, NAMIK KEMAL, NERGİZ_1, OSMAN TUFAN PAŞA, SANAYİ-, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYA GÖKALP
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5911, D-400 KARAYOLU, 6515
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 620, 622, 637, 641, 642, 646, 647, 652, 653, 654, 655, 656, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 666, ELİF SU ULUDAĞ, M.FEVZİ ÇAKMAK, 2819, 2821, 2825, 2871, 2874, 2883, 2903, AHMET SARIKAYA, HATİCE YAVUZ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10108, 10109, 10110, 10111, 10112, 10113, 10114, BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10505, 10540, 10542, 10544, 10546, ÇELİKLER, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, AVCILAR, NİĞDELİLER, TEKELİLER, AYDINYURDU, CİHADİYE, OKURLAR AŞAĞI, OKURLAR YUKARI, ÇAMLICA, HASANBEYLİ, KILIÇLI, MEZRA, ÇOŞANLAR, YARIMCA, YARIMCA MERKEZ, YENİYAYLA
Bakım Çalışması
27.11.2026 16:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6551, 6552, 6555, 6716, BİRLEŞİK SANAYİ, D-400 KARAYOLU, MAHMUT AYTEKİN, SULUCA, 5890, 5904, 5905, 5908, 5909, 5910, 6301, 6511, 6518, DELİKTAŞ, 100., 101_1, 102_1, 103 ., 104., 78., 79., 81., 82., 83., 84., 85 ., 86., 87., 88., 90 ., 91., 92 ., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., ÇARŞI, FUAT CEBESOY, GENÇ OSMAN, HÜYÜK, İPEK YOLU, KAPUAĞASI, LOKMAN HEKİM, MİSİS_1, NARLI DEDE, SAHİL YOLU, BUCAK YOLU, MİSİS YOLU, 1., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 26., 28., 29., 30 ., 5913, ABDİOĞLU_1, BARBAROS, D 400, FATİH_1, FEYZİ ÇAKMAK, GAZİ PAŞA, İSMET PAŞA, KANUNİ_1, KARANFİL_1, KAZIM KARABEKİR_1, MEHMET AKİF ERSOY, MEHMET ÇELEBİ, MISIS, MİMAR SİNAN, NAMIK KEMAL, NERGİZ_1, OSMAN TUFAN PAŞA, SANAYİ-, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYA GÖKALP
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAYUSUFLU, ŞARIKLI
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 8172, 8173, ÇİRİŞGEDİĞİ, DUTLUCA, FIRIN YIKIĞI, HOCALLI, TURUNCLU
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BASÖREN, BAŞÖREN KÖYÜ MEVKİİ, SAKIZDERESİ MEVKİ, 10552, ÇELİKLER, GÜMÜRDÜLÜ, GÜMÜŞDERE, GÖKBUKET, YENİYERLEŞİM, HAKKIBEYLİ
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 5900, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4717, 4718, 4719, 4720, 4721, 4722, 4723, 4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739, 4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4747, 4749, 4750, 4753, 4756, 4758, 4759, 4760, 4761, 4762, 4764, 4765, 4766, 4768, 4769, 4773, 4775, 4779, 4782, 4783, 4784, 4789, 4790, 4791, 4793, 4795, 4802, 4806, 4811, 4816, 4817, 4823, 4831, 4832, 4834, 4836, 4838, 4844, 4847, 4851, 4853, 4854, 4855, 4856, 4872, 4875, 4883, 4884, 4885, 4887, 4888, 4889, 4890, 4891, 4893, 4894, 4895, 4896, 4898, 4908, 4911, AYTAÇ DURAK, M.KEMALPAŞA, MOLLA OMAR, 5158, 5162, 5165, 5166, 5167, 5170, 5172, 5173, 5176, 5178, 5181, 5184, 5186, 5187, 5188, 5189, 5190, 5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196, 5198, 5200, 5202, 5214, 5216, 5220, 5221, 5228, 5233, 5237, 5239, 5240, 5242, 5243, 5245, 5246, 5248, 5249, 5250, 5251, 5253, 5254, 5255, 5257, 5259, 5260, 5261, 5262, 5263, 5265, 5266, 5269, 5278, 5280, 5281, 5283, 5286, 5290, 5291, 5292, 5293, 5295, 5296, 5297, 5300, 5301, 5306, 5308, 5309, MUSTAFA KEMAL PAŞA, 5501, 5502, 5503, 5504, 5505, 5506, 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5515, 5516, 5519, 5520, 5522, 5523, 5525, 5527, 5529, 5530, 5531, 5532, 5533, 5534, 5535, 5536, 5537, 5542, 5543, 5544, 5545, 5546, 5547, 5548, 5549, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5555, 5556, 5558, 5559, 5560, 5561, 5562, 5563, 5564, 5565, 5571, 5572, 5573, 5574, 5575, 5577, 5578, 5579, 5587, 5593, 5594, 5613, 5618, 5625, 5626, 5627, 5896, ŞEHİT ALİ ÇAVUŞ
SEYHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 70519, 70523, 70521, 70527, 70023, 70135, KARAAFAT, 70155
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 56001, 56005, 56011, 56017, 56019, 56021, 56023, 56025, 56027, 56029, 56031, 56033, 56035, 56037, 56039, 56041, 56043, 56045, 56061, 56063, 56065, 56069, 56071, 56073, 56083, 56085, 56101, 56103, 56105, 56113, 56115, 56117, 56119, 56123, 56133, 56137, 56139, 56141, 56143, ŞEHİT MEHMET ÖZEL, ŞEHİT NASIF NAMLU
Bakım Çalışması
26.11.2026 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 93011, 93007, 93001, 93002
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 93001, 93002, 93003, 93004, 93005, 93010, 93011, 93012, 93013, 93021, 93024, BATI OTOYOL
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 70082, 70112, 70122, 70148, 70200
Bakım Çalışması
26.11.2026 10:15 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 70150, 70152, 70154, ALTIN
Bakım Çalışması
26.11.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 46012, 46046, 46094, 46114, 46116, 46118, 46120, 46424, ÖĞRETMENLER
Bakım Çalışması
26.11.2026 11:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 12004, 12006, 12010, 12033, 12039, 12041, 12043, 12045, 12435, AKKAPI, ŞIH CEMİL
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 86012, 86014, 86020, 86023, 86024, 86025, 86026, 86027, 86028, 86029, 86030, 86031, 86034, 86036, 86037, 86038, 86039, 86040, 86041, 86042, 86043, 86044, 86045, 86049, 86050, 86051, 86052, 86053, 86054, 86055, 86056, 86057, 86058, 86059, 86061, 86062, 86063, 86064, 86065, 86066, 86067, 86068, 86069, 86070, 86071, 86072, 86073, 86074, 86075, 86076, 86077, 86078, 86079, 86080, 86081, 86084, 86098, ALİ ÇÖĞÜR, MEHMET FUAT DIBLAN, 87010, 87026, 87030, 87034, 87036, 87038, 87040, 87042, 87044, 87046, 87048, 87066, 87068, 87071, 87078, 87080
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 73134, 73136, 73138, 73140, 73144, 73146, 73150, 73152, 73154, 73156, 73158, 73168, 73206, 73208, 73210, 73220, 73222, 73224, 73226, 73228
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 86057, 86077, 86084, 86086, 86088, 86092, 86094, 86096, 86100, 86102, 86108-, 86112, 86114, 86116, 86118, 86120, ALİ ÇÖĞÜR, MEHMET FUAT DIBLAN
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:15 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAKIMYURDU, FERİT CELAL GÜVEN, 39022, 39024, 39034, 39060
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 40031, 40033, 40035, 40037, FERİT CELAL GÜVEN
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:45 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 50008, 50011, 50014, 50015, 50016, 50019, 50020, 50022, 50023, ŞEHİT JANDARMA FETTAH ÇEVİKOĞLU, VEFA, 48006, 48008, 48010, 48012, 48014, 48016, 48018, 48019, 48020, 48022, 48024, 48042, ŞEHİT NASIF NAMLU
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:15 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 50010, 50022, 50023, 50025, 50027, 50028, 50032, 50033, 50034, 50035, 50036, 50037, 50039, 50053, 50058, 50059, VEFA, 48024, 48026, 48028, 48030, 48032, 48034, 48036, 48046, 48054, 48072
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 48034, 48040, 48046, 48047, 48048, 48050, ŞEHİT NASIF NAMLU
Bakım Çalışması
27.11.2026 11:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURHAN CEMAL BERİKER, 42147, 42121, 42143
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 42075, 42076, 42080, 42081, 42082, 42083, 42084, 42085, 42086, 42087, 42094, 42095, 42096, 42099, 42109, 42111, 42112, 42113, 42114, 42115, 42116, 42121, 42122, 42123, 42124, 42128, 42129, 42130, 42131, 42132, 42133, 42134, 42135, 42136, 42137, 42138, 42143, 42146, 42152, 42153, 42154, 42155, 42156, 42162, 42163, 42164, 42165, 42166, 42168, 42169, TURHAN CEMAL BERİKER
Bakım Çalışması
27.11.2026 10:15 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 45088, 45101, 45112, 45114, 45116, 45118, 45120, 45122, 45124, 45150, 45152, ONUR, 42124, 42129, 42130, 42131, 42143, 42148, 42149, 42150, 42151, 42156, 42160, 42161, TURHAN CEMAL BERİKER
Bakım Çalışması
28.11.2026 10:15 - 18:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 10001, 10002, 10003, 10004, 10006, 10008, 10010, 10012, 10013, 10014, 10015, 10017, 10056, 10101, HADIRLI, SINIR HADIRLI-MIDIK, 11012, 11014, 11016, 11018, 11024, 11026, 11028, 11032, 11038, 11040, 11042, 11044, 11050, 11054, 11056, 11058, 11060, 11062, 11063, 11064, 11099, 11111, 11118, 11123, 11125, 11127, 11129, 11139, 11171, 11173, 11175, 11177, 11179, 11181, 11183, 11185, 11187, 11189, 11191, 11193, 11195, 11197, 11199, 11201, 11203, 11209, 11211, 11213, 11215, 11217, 11219, 11221, 11223, 11225, 11227, 11229, 11231, 11237, MANİSALI ALİ BEY, SINIR, ŞEHİT ASTEĞMEN KEMAL YÜZGEÇ
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 73104, 73246, 73242, 73114, 73240, 73244, 73252, 73116, 73118, 73238, 73112
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 69051, 69053, ALTIN, İBO OSMAN, NURSULTAN NAZARBAYEV, 70154
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 57036, 57064, 57068, 57216, 57218, 57220, 57222, 57224, 57226, 57228, ŞEHİT MEHMET ÖZEL, 27 MAYIS, 56002, 56004, 56006, 56008, 56011, 56012, 56014, 56016, 56018, 56020, 56021, 56022, 56024, 56026, 56028, 56038, 56039, 56044, 56054, 56055, 56056, 56058, 56060, 56070, 56072, 56092, 56094, 56101, 56103, 56107, 56109, 56112, 56114, 56117, 56119, 56121, 56125, 56127, 56129, 56133, 56137, 56139, ŞEHİT JANDARMA ONBAŞI FAHRİ ÖZŞEN
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 11003, 11006, 11008, 11010, 11012, 11014, 11101, 11103, 11105, 11111, MANİSALI ALİ BEY, ŞEHİT ASTEĞMEN KEMAL YÜZGEÇ
Bakım Çalışması
28.11.2026 12:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 17027, 17033, 17043, 17049, 17051, 17053, 17055, 17057, EMİNAĞA, ÜMMÜGÜLSÜM CAMİİ, 18027, 18028, 18029, 18030, 18031, 18032, 18033, 18034, 18035, 18037, 18038, 18040, 18045, 18047, 18048, 18049, 18050, 18051, 18052, 18053, ŞEHİT UZM. ÇVŞ.SAMET ÖZKAN
YUMURTALIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 10:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6066, ALPARSLAN TÜRKEŞ, DENİZ, HÜKÜMET, ON BAŞI MEHMET
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK YUMURTALIK, FATİH SULTAN MEHMET AYAS, HÜSEYİN BAYKARA, LİMAN, OSMAN GAZİ AYAS, SAHİL YOLU, YAVUZ SULTAN SELİM AYAS
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4005, 4016, 4017, 4020, 4021, 4022, 4023, 4027, AHMET HAŞİM, ALEMDAR MUSTAFA PAŞA, BABÜR ŞAH, BAYBARS, BOSNALI FATİH, DENİZ YILDIZI, DEVLET BAHÇELİ, EVLİYA ÇELEBİ, GİRNE, HAKAN, HALİDE EDİP ADIVAR, KADI BURHANETTİN, KAFKAS, KAYI BOYU, MİMAR SİNAN AKDENİZ, MUZAFFER ÖZDAĞ, ŞEYH EDEBALİ, 5003, 5008, 5010, 5013, 5016, 5017, 5022, 5041, 5042, 5050, 5052, 5053, 5054, 5055, 5059, 5062, 5063, 5064, 5069, 5071, 5075, ADANA, AKDENİZ SİTESİ, ALADAĞ, AŞKAR SİTESİ, ATEŞOĞLU, AYGAYE, CEYHAN, FEKE, İMAMOĞLU, İSKEN LOJMANLARI, KADİRLİ, KARATAŞ, KARSANTI, KOZAN, SAİMBEYLİ, SEYHAN, TUFANBEYLİ, YÜZEVLER
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4023, 4031, ALEMDAR MUSTAFA PAŞA, ATATÜRK YUMURTALIK, CENGİZ HAN, DEVLET BAHÇELİ, EKBER ŞAH, EMİR SULTAN, GİRNE, HALİDE EDİP ADIVAR, HOCA İSHAK, MİMAR SİNAN AKDENİZ, OĞUZ HAN, ÖMER SEYFETTİN, SALTUK BUĞRA HAN, SELAHATTİN EYYUBİ, TUĞRUL BEY, 5007, KADİRLİ
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4002, 4003, 4007, 4008, 4051, AHMET HAŞİM, ALEMDAR MUSTAFA PAŞA, ATATÜRK YUMURTALIK, EMİR SULTAN, GİRNE, KARAHACILI, KILIÇARSLAN, MELİK ŞAH, MİMAR SİNAN AKDENİZ, SELAHATTİN EYYUBİ, TUĞRUL BEY, 3009, 3013, ANAFARTALAR, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, HIZIR REİS, MOHAÇ, ORUÇ REİS, PİRİ REİS, SAKARYA, TURGUT REİS
YÜREĞİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 158, 163-, 170-, 5832, 5848, 5849, 5850, 5851, 5852, 5853, 5855, 5858, 5862, 5865, 5869, 5873, 5876, 5878, 5879, 5881, 5885, ŞEYH MURAT_1
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6023, 6024, 6026, 6028, 6029, 6030, 6031, 6032, 6033, 6034, 6039, 6040, 6041, 6057, 6058, 6059, 6060, 6063, 6064, 6066, 6068, 6069, 6070, 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6082, 6086, 6088, 6089, 6105, 5970, 6001, 6002_1, 6012_1, 6015-, 6018-, 6103., 6106, 6107, 6108, 6110, 6111, 6113, 6115, 6115., 6116, 6118, 6119, 6120, 6121, 6124, 6126, 6128, 6133, 6136, 6140, 6141, CUMHURIYET_1, 5998, 6002, 6003, 6009, 6014, 6018, 6020, 6021, 6022, 6025, 6027, 6345, İNCİRLİK, 6050, 6226
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1620, 1617, 1622, 1618, GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ, 1621
Bakım Çalışması
26.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1047, 1050, 1053, 1057, 1060, 1062, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1083, 1084, 1086, 1087, 1090, 1092, 1094, 1095, 1096, 1098, 1099, 1100, 1106, 1119, 962, ÇUKUROVA, 852, 853, 855, 856, 858, 859, 860, 861, 880, 882, 883, 884, 892, 905, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 919, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 975, 976, 977, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 997, 998, 802, 814, 819, 820, 821, 822, 832, 833, 834, 835, 836, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 936, 958, ŞEHİT POLİS AHMET ORUÇ VE MEHMET ORUÇ
Bakım Çalışması
27.11.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2191, 2225, 2227, 2228
Bakım Çalışması
27.11.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2172, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2201, 2215, 2216, 2223, 2225, 2226, 2227, ŞEHİT EMRE MÜCAHİT TOPAL
Bakım Çalışması
27.11.2026 14:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2197, 2198, 2203, 2207, 2212, 2213, 2214, 2215, 2217, 2218, 2219, 2220, 2222
Bakım Çalışması
27.11.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2206, 2207, 2212, 2213, SEZAİ KARAKOÇ
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2227, ŞEHİT EMRE MÜCAHİT TOPAL, YAŞAR DOĞU
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 158, 163-, 170-, 5832, 5848, 5849, 5850, 5851, 5852, 5853, 5855, 5858, 5862, 5865, 5869, 5873, 5876, 5878, 5879, 5881, 5885, ŞEYH MURAT_1
Bakım Çalışması
27.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6551, 6552, 6555, 6716, BİRLEŞİK SANAYİ, D-400 KARAYOLU, MAHMUT AYTEKİN, SULUCA, 5890, 5904, 5905, 5908, 5909, 5910, 6301, 6511, 6518, DELİKTAŞ, 100., 101_1, 102_1, 103 ., 104., 78., 79., 81., 82., 83., 84., 85 ., 86., 87., 88., 90 ., 91., 92 ., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., ÇARŞI, FUAT CEBESOY, GENÇ OSMAN, HÜYÜK, İPEK YOLU, KAPUAĞASI, LOKMAN HEKİM, MİSİS_1, NARLI DEDE, SAHİL YOLU, BUCAK YOLU, MİSİS YOLU, 1., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 26., 28., 29., 30 ., 5913, ABDİOĞLU_1, BARBAROS, D 400, FATİH_1, FEYZİ ÇAKMAK, GAZİ PAŞA, İSMET PAŞA, KANUNİ_1, KARANFİL_1, KAZIM KARABEKİR_1, MEHMET AKİF ERSOY, MEHMET ÇELEBİ, MISIS, MİMAR SİNAN, NAMIK KEMAL, NERGİZ_1, OSMAN TUFAN PAŞA, SANAYİ-, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYA GÖKALP
Bakım Çalışması
27.11.2026 16:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6551, 6552, 6555, 6716, BİRLEŞİK SANAYİ, D-400 KARAYOLU, MAHMUT AYTEKİN, SULUCA, 5890, 5904, 5905, 5908, 5909, 5910, 6301, 6511, 6518, DELİKTAŞ, 100., 101_1, 102_1, 103 ., 104., 78., 79., 81., 82., 83., 84., 85 ., 86., 87., 88., 90 ., 91., 92 ., 93., 94., 95., 96., 97., 98., 99., ÇARŞI, FUAT CEBESOY, GENÇ OSMAN, HÜYÜK, İPEK YOLU, KAPUAĞASI, LOKMAN HEKİM, MİSİS_1, NARLI DEDE, SAHİL YOLU, BUCAK YOLU, MİSİS YOLU, 1., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 26., 28., 29., 30 ., 5913, ABDİOĞLU_1, BARBAROS, D 400, FATİH_1, FEYZİ ÇAKMAK, GAZİ PAŞA, İSMET PAŞA, KANUNİ_1, KARANFİL_1, KAZIM KARABEKİR_1, MEHMET AKİF ERSOY, MEHMET ÇELEBİ, MISIS, MİMAR SİNAN, NAMIK KEMAL, NERGİZ_1, OSMAN TUFAN PAŞA, SANAYİ-, YILDIRIM BEYAZIT, ZİYA GÖKALP
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HASAN TUĞAL, 17, 23, 55, 57, 58, 59, 66, 68, 75, 78
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARATAŞ
Bakım Çalışması
28.11.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 24., 30., ÜNİVERSİTE, ÇAKIRÖREN, ÇİMELİ, ÇUKURKAMIŞ, GÖLKAYA, HACIHASAN, KİREMİTLİ, HELVACI, İSAHACILI, 450, 455, KARATAŞ, 225, 230, 231, 233, 234, 253, 254, 255, 258, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 281, 282, 283, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 315, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 329, 330, 331, 332, 333, 335, 336, 337, 338, 342, 348, 350, 351, 352, 354, 355, 356, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 368, 372, 373, 430, 447, 448, 463, AV. YUSUF ERENKARA, EYÜP ESİN, KARSIYAKA YENIYOL, KARŞIYAKA 2, KARŞIYAKA 6, KARŞIYAKA 7, KARŞIYAKA 8, MUTLU DEDE, NACİ BALIKÇI, SAHİL, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 156, 157, 158, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 185, 186, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 198, 199, 200, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 226, 227, 228, 229, 369, 370, 374, 376, 378, 379, 385, 386, 387, 392, 393, 394, 396, 398, 402, 403, 406, 407, 409, 410, 413, 416, 418, 419-, 425, 427, 432, 434, 435, 441, 442, 443, 470, 482, 484, ATA, ATATÜRK, BAĞLAR, CUMHURİYET, HASAN ŞAŞ, KEMALIYE YENIYOL3, MEHMET AKİF ERSOY, ŞEHİT CEMİL AKBAŞ, KIRHASAN, 232, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, OYMAKLI, SİRKENLİ, TERLİKSİZ, TOPRAKLI, YEMİŞLİ, 1, 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21 YENİ, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 371, 38, 380, 381, 382, 383, 384, 388, 39, 390, 395, 399, 4, 40, 401, 405, 41, 42, 420, 422, 43, 44, 444, 449, 45, 46, 464, 47, 49, 5, 50, 51, 52, 57, 58, 59, 60, 63, 67, 69, 7, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 8, 85, 86, 87, 89, 89/1, 9, 90, 91, 92, 99, CENGİZHAN, HASAN ARPAK, KARATAŞYENİYENİYOL1, ORMAN, YÜZBAŞI, 5069, 5070, 5075, 5076, 5078, GÜNGÖR, NECATİ KURMEL, 5121, 5125, 5688, 5698, 5700, 5705, 97-, FİKRET GÖKÇE, 5712, 5091, 5093, 5096, 5100, 74_1, 75_1, 102-, KAZIM KARABEKİR