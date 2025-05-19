Ronaldo Beşiktaş'a gelecek mi? Transfer iddiaları gündeme bomba gibi düştü

Cristiano Ronaldo'nun adı bu kez Beşiktaş ile anılıyor. 19 Mayıs 2025 itibarıyla sosyal medyadan spor programlarına, Avrupa basınından Türk spor kamuoyuna kadar geniş bir yankı uyandıran transfer söylentisi, sezonun en çok konuşulan gelişmelerinden biri haline geldi. Siyah-beyazlı taraftarların "ComeToBeşiktaş" etiketiyle başlattığı sosyal medya hareketi, iddiaları daha da alevlendirdi. Ronaldo Beşiktaş'a gelecek mi sorusu ise cevap bekliyor.

RONALDO BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'da kariyerini sürdüren Cristiano Ronaldo’nun, sezon sonunda takımıyla olan sözleşmesinin sonuna yaklaşması, Avrupa kulüplerinin dikkatini yeniden yıldız isme çevirmesine neden oldu.

İngiliz basını başta olmak üzere birçok uluslararası kaynak, Portekizli yıldızın Avrupa'ya geri dönme ihtimalinin masada olduğunu öne sürüyor. Belirtilen ihtimal doğrultusunda adı geçen kulüpler arasında Beşiktaş da yer alıyor.

İngiltere merkezli Mirror gazetesi Ronaldo'nun muhtemel rotaları arasında Beşiktaş'ı açıkça işaret ederken, Portekizli süper yıldızın Avrupa’da bir “veda sezonu” için geri dönmek istediğini iddia etti. Haberde, Beşiktaş'ın yanı sıra bazı dünya devlerinin de sürece dahil olduğu vurgulandı.

AL NASSR'DAN DEV TEKLİF: AVRUPA DÖNÜŞÜ ZORA MI GİRİYOR?

Ronaldo’nun mevcut kulübü Al Nassr’ın yıldız futbolcuyu bırakmaya pek de niyetli olmadığı konuşuluyor. Kulübe yakın kaynaklara göre Suudi Arabistan temsilcisi, Cristiano Ronaldo'ya yıllık 200 milyon Euro’yu aşan bir teklif sundu. Devasa miktarın, futbolcunun Avrupa’ya dönüş kararını yeniden gözden geçirmesine neden olabileceği belirtiliyor.

Sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatılmak istenen Ronaldo’nun Suudi Arabistan'daki yaşamdan memnun olduğu iddiaları da medyada yer bulmuş durumda.

RONALDO NEREYE TRANSFER OLACAK?

Beşiktaş dışında Cristiano Ronaldo ile ilgilendiği konuşulan kulüpler arasında eski takımı Sporting CP, Suudi Arabistan’dan El-Ahli, ABD’den Los Angeles FC ve İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea de bulunuyor.

Chelsea’nin Avrupa arenasındaki yerinin ve finansal gücünün Ronaldo’yu cezbedebileceği belirtiliyor. Sporting CP ise yıldız ismin kariyerine başladığı kulüp olması nedeniyle duygusal bir dönüş noktası olarak görülüyor. Ronaldo'nun transfer sürecine dair net bir açıklama ise henüz resmi olarak yapılmadı.

RONALDO HALA ZİRVEDE!

40 yaşına gelmesine rağmen etkileyici performansını sürdüren Cristiano Ronaldo, Al Nassr formasıyla bu sezon çıktığı 39 maçta tam 33 gol atmayı başardı. 4 asistle de takımına katkı sağlayan Portekizli süper yıldız için transfer süreci de gündemde.

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Cristiano Ronaldo, profesyonel kariyeri boyunca da 1271 maçta görev aldı ve 928 kez fileleri havalandırdı. 5 Ballon d'Or, 4 UEFA Yılın Futbolcusu, 4 Altın Ayakkabı, 13 farklı ligde yılın oyuncusu, 5 Şampiyonlar Ligi kupası ve 1 Avrupa Şampiyonluğu da dahil olmak üzere sayısız bireysel ve takım başarısı kazandı.