Rusya depreminde ölü var mı, yıkılan bina oldu mu? Son dakika Rusya’da 7.4 büyüklüğünde deprem!

Rusya'nın doğu ucunda bulunan Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen art arda depremler, bölgede büyük bir paniğe yol açtı. Yer bilimcilerin açıklamalarına göre, biri 7.4 büyüklüğünde olmak üzere üç büyük sarsıntı kaydedildi. Rusya'da deprem mi oldu, Rusya depreminde ölü var mı, yıkılan bina oldu mu sorularının cevapları kamuoyunca araştırılmaya başlandı.

Rusya yakınlarında meydana gelen depremlerin ardından, özellikle Pasifik kıyılarındaki yerleşim yerleri için tsunami uyarısı yapılırken, halkın dikkatli olması istendi. Peki, Rusya'da deprem mi oldu, Rusya depreminde ölü var mı, yıkılan bina oldu mu?

RUSYA DEPREMİNDE ÖLÜ VAR MI?

20 Temmuz 2025 tarihinde Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen art arda depremler sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirimi yapılmadı.

Yetkililer, bölgede muhtemel can kayıpları ya da yaralanmalara ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmazken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (MChS) ekipleri sahada tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

RUSYA DEPREMİNDE YIKILAN BİNA OLDU MU?

Kamçatka kıyılarına yakın bölgelerde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından bazı yapısal hasarların meydana gelmiş olabileceği ifade ediliyor. Fakat henüz yıkılan bina ya da ağır hasar gören yapılarla ilgili resmi kaynaklar tarafından teyit edilmiş bir açıklama yapılmadı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın yerel birimleri, kıyı hattına yakın yerleşimlerde incelemelerini sürdürürken, özellikle de eski ve dayanıksız yapıların gözden geçirildiği bildiriliyor.

RUSYA'DA DEPREM OLDU MU?

Rusya’nın doğusunda Pasifik Okyanusu’na kıyısı olan Kamçatka Yarımadası açıklarında bugün şiddetli depremler meydana geldi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) bölgede art arda üç büyük depremin kaydedildiğini açıkladı.

İlk olarak 5.3 büyüklüğünde hissedilen depremin ardından 6.7 ve en son 7.4 büyüklüğünde güçlü sarsıntılar yaşandı. Depremler yalnızca 32 dakika arayla meydana geldi. Sarsıntılar Kamçatka bölgesindeki Petropavlovsk-Kamchatsky kenti açıklarında etkili oldu.