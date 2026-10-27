Yeni haftaya girilmesiyle birlikte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sonuçları için de saatler kaldı. Adaylar, ekim ayının son haftasında 2026 KPSS ön lisans sonuçlarını görüntüleyebilecek. Adaylar aldıkları puan doğrultusunda tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki, 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

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KPSS Ön Lisans sınavına katılan adayların sonuç bekleyişi sürüyor. Sonuç ekranının erişime açılmasıyla birlikte adaylar, kamu personeli alımlarında kullanacakları KPSS P93 puanlarını öğrenebilecek. İki yıllık ön lisans mezunlarına yönelik kamu personeli alımlarında kullanılan KPSS P93, adayların başvuru ve tercih süreçlerinde esas alınan puan türleri arasında yer alıyor.

Saatler kaldı! 2026 KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yıllık sınav takvimiyle KPSS 2026 oturumlarının sonuç tarihleri duyurulmuştu. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ön Lisans sonuçları, 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

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