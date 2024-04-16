Saçını boyatan Özgür Özel yeni hali ile dikkat çekti

Art arda 3 operasyon geçiren Özgür Özel’in yeni hali dikkatlerden kaçmadı. Ses telleri ve gözlerinden operasyon geçiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yeni imajı gündem oldu. Özgür Özel’i görenler saçını mı boyattı, yüzüne ne oldu sorularını araştırmaya başladı. İşte Özgür Özel’in yeni hali!

Özgür Özel saçını mı boyattı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’daki seçimlere itirazına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel’in yeni imajı dikkat çekti.

ÖZGÜR ÖZEL’İN YENİ HALİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Özel'in gözlüklerini çıkarttığı ve saçlarını boyattığı gözlemlendi. CHP lideri geçtiğimiz hafta da art arda ses telleri ve gözlerinden operasyon geçirmişti.

Geçtiğimiz hafta art arda 3 operasyon geçiren Özel'in; önceden planlandığı üzere 5 Nisan'da ses tellerinden bir operasyon geçirdiği, ertesi gün ise gözlerinden mercek ameliyatı olduğu bildirilmişti. Açıklamada, ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği kaydedilmişti.

ÖZGÜR ÖZEL SAÇLARINI BOYATTI MI?

Özel'in operasyonların ardından kameralar karşısına geçtiğinde ise bir değişiklik daha göze çarptı. Gözlüklerini çıkaran CHP liderinin saçlarını da boyattığı görüldü.