Sağanak yağış uyarısı hangi illeri etkileyecek? Üç gün sürecek

Meteoroloji hava sıcaklığının mevsim normallerinin üstünde seyredeceğini açıkladı. Bazı iller için ise sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sağanak yağış uyarısı yapılan iller belli oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerine göre sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kuzeydoğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde mevsim normallerinin üstünde seyredecek.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI HANGİ İLLERİ ETKİLEYECEK?

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. 21-23 Haziran tarihlerinde Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Trabzon'da sıcaklık 18°C ile 24°C arasında değişirken iç kesimlerde Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri yerel olmak üzere sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Rize'de ise sıcaklık 17°C ile 27°C arasında değişirken yine Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri iç kesimlerde gün yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçebilir.

HAVA SICAKLIKLARI ARTACAK MI?

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, 19-25 Haziran arası, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi bekleniyor. Pazar günü itibarıyla kuzey kesimlerde yağışla birlikte sıcaklıklar azalırken yer yer mevsim normallerinin üstüne düşmesi bekleniyor.