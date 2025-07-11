Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş kimdir?

Sağlık Bakan Yardımcılığı görevine Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş atandı. Bu gelişmenin ardından yeni Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. İşte, Nurullah Okumuş hakkında bilgiler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, Sağlık Bakan Yardımcılığı’na Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş’u atadı.

SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI NURULLAH OKUMUŞ KİMDİR?

Prof. Dr. Nurullah Okumuş, 1972‘de Aydın, Çine’de doğdu.

1995 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden mezun oldu ve 2000 yılında Ankara Dr. Sami Ulus Kadın-Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu.

2005 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde neonatoloji uzmanı olan Okumuş, 2006 yılında Teksas Çocuk Hastanesi (Houston-ABD), neonatoloji bölümünde gözlemci doktor olarak çalıştı. Dr. Okumuş, 2010 yılında Doçent ve 2015 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Profesör unvanı aldı.

2016-2017 yıllarında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Prematüre Bebek Koalisyonunun (PremaTürk) kurucusu ve başkanı olan Prof. Dr. Okumuş, 2014 yılından itibaren Türkiye Milli Pediatri Derneği yönetim ve danışma kurulu üyelikleri ve 2016 yılından itibaren de Türk Neonatoloji Derneği yönetim kurulu üyeliği yaptı.

2015-2018 yılları arasında Yüksek Sağlık Şurası Üyeliği ve 2016-2018 yılları arasında da Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nda Sağlık Bakanlığı temsilcisi olarak görev aldı.

2018 yılında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ndeki Rektörlük görevine atandı.