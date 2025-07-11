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Erdoğan'dan yeni atama kararı! Sağlık Bakanlığında yeni görevlendirme, 4 üniversitenin rektörü değişti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Erdoğan&#039;dan yeni atama kararı! Sağlık Bakanlığında yeni görevlendirme, 4 üniversitenin rektörü değişti
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, yeni atama kararları yayımlandı. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş atanırken, 4 üniversitenin de rektörü değişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlana karar ile 4 üniversitenin rektörü değişti, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ise Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.

SAĞLIK BAKANI YARDIMCILIĞINA YENİ İSİM

Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş atandı.

Erdoğan'dan yeni atama kararı! Sağlık Bakanlığında yeni görevlendirme, 4 üniversitenin rektörü değişti - 1. Resim

4 ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜĞÜNE YENİ ATAMA

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3 üncü ve 7'nci maddeleri gereğince;

  • Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cengiz Yılmaz 
  • Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Akçakaya
  • İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan 
  • İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk atandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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