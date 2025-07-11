Erdoğan'dan yeni atama kararı! Sağlık Bakanlığında yeni görevlendirme, 4 üniversitenin rektörü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de, yeni atama kararları yayımlandı. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş atanırken, 4 üniversitenin de rektörü değişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 11 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yeni atama kararları yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlana karar ile 4 üniversitenin rektörü değişti, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş ise Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı.
SAĞLIK BAKANI YARDIMCILIĞINA YENİ İSİM
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş atandı.
4 ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜĞÜNE YENİ ATAMA
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3 üncü ve 7'nci maddeleri gereğince;
- Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cengiz Yılmaz
- Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Akçakaya
- İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Atilla Arkan
- İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Bahadır Kürşat Güntürk atandı.