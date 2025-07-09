Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuruları ne zaman? Bakan Memişoğlu'ndan 18 bin personel açıklaması

Sağlık sektöründe personel açığını kapatmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan 18 bin kişilik yeni alım için gözler Eylül ayına çevrildi. Bakan Kemal Memişoğlu’nun açıklamalarıyla netlik kazanan ikinci etap atamalar gündem başlıkları arasında yerini aldı. Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuruları ne zaman araştırılmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvurularının geçmiş alımlarda olduğu gibi elektronik ortamda alınması bekleniyor. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercihlerini yapacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı başvuruları ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı personel alımlarında ikinci aşamaya geçmeye hazırlanıyor. İlk etapta 15 bin 342 sözleşmeli personel ile 3 bin 658 sürekli işçinin istihdam edilmesinin ardından, gözler bu kez 18 bin kişilik 2. etap alıma çevrildi.

Konuyla ilgili açıklama Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yapıldı. Bakan Memişoğlu’nun verdiği bilgiye göre 18 bin sağlık personeli alımına ilişkin başvuru süreci için hedeflenen tarih Eylül 2025.

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Eylül ayında yayımlanması beklenen ilanla birlikte, başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından duyurulacak. Kılavuzda tercih süreci, başvuru koşulları, istenen KPSS puan türleri ve yerleştirme esasları net olarak yer alacak.

Başvuruların geçmiş alımlarda olduğu gibi elektronik ortamda alınması bekleniyor. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden tercihlerini yapacak.

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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

BİYOLOG 10

BÜRO PERSONELİ 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75

DESTEK PERSONELİ 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44

DİYETİSYEN 74

EBE 1280

FİZYOTERAPİST 121

GERONTOLOG 6

HEMŞİRE 7.597

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 25

PSİKOLOG 30

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SOSYAL ÇALIŞMACI 67

TEKNİKER 235

TEKNİSYEN 273