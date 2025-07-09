Hemşire, doktor, diyetisyen... 18 bin sağlık personeli ataması yapılacak! Bakan Memişoğlu tarih verdi

Kaynak: Anadolu Ajansı 9 Temmuz 2025 12:27 - Güncelleme: 9 Temmuz 2025 12:39 - Güncelleme:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, müjdeli bir haber verdi. Sağlık Bakanlığı'na yapılacak atamalarla ilgili konuşan Bakan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Memişoğlu, metan gazından etkilenen askerlerin sağlık durumu ve sağlık personeli atamalarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. İlgili Haber Memur zammıyla hepsi değişti! İşte yeni kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engelli aylıkları... "TEDAVİSİ DEVAM EDEN ASKERLERİN DURUMU İYİ" Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağarada metan gazından etkilenen askerlerden tedavisi devam edenlerin sağlık durumu sorulan Memişoğlu, bu askerlerin durumunun iyi olduğunu söyledi. "EKİM AYINDA 18 BİN ATAMA İÇİN İLANIMIZ OLACAK" Sağlık Bakanlığı'na yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruyu da cevaplayan Memişoğlu, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mesut Şahin