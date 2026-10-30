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Sağlık Bakanlığı 3.Dönem atama kura takvimi açıklandı! Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılır?

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Sağlık Bakanlığı 3.Dönem atama kura takvimi açıklandı! Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılır?
Başlık ResmiSağlık Bakanlığı 3.Dönem atama kura takvimi açıklandı! Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3.dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ilan metni paylaşıldı. Kura başvuruları, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılır?

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Sağlık Bakanlığı 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası ilanını Resmî Gazete'de yayımladı. Sağlık Bakanlığının yayımladığı ilana göre 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası başvuruları 30 Ekim 2026 tarihinde başladı. Adaylar, elektronik başvurularını 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 18.00'e kadar tamamlayabilece

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

Sağlık Bakanlığı 3.Dönem atama kura takvimi açıklandı! Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılır?
Başlık ResmiSağlık Bakanlığı 3.Dönem atama kura takvimi açıklandı! Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılır?

KURA BAŞVURUSUNU İPTAL ETMEK İSTEYEN ADAYLAR

Kura başvurusunu iptal etmek isteyen adaylar, 06.11.2026 – 24.11.2026 (saat 18.00’e kadar) tarihleri arasında EKİP üzerinden elektronik ortamda başvurusunu iptal edebilirler. Kura başvurusunu iptal eden adaylar, bu kuraya yeniden başvuruda bulunamazlar. Başvuru değerlendirme sonuçları, tebligat yerine geçmek üzere EKİP üzerinden açıklanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası, 26 Kasım 2026 tarihinde noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Yerleştirmeler kura yöntemiyle yapılırken eczacı kadrolarında iki ayrı yerleştirme uygulanacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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