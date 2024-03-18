Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı CANLI KURA TARİHLERİ 3-4 Nisan 2024'te Ankara'da saat 09.00 - 18.00 arasında yapılacak

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden geçtiğimiz günlerde alınmıştı. Ardından Sağlık Bakanlığı işçi alımı canlı kura çekimi tarihleri netleşti. Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte, işçi alımı kura sonuçları sorgulama ve canlı izle ekranı...

Sağlık Bakanlığı, İŞKUR üzerinden başvuru yapan adaylar arasından çekilecek kura ile 8 bin personeli bünyesine katacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi için geri sayım başladı. Peki Sağlık Bakanlığı İŞKUR 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? Kura sonuçları nereden öğrenilecek? Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI CANLI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İŞKUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız." dedi. İŞKUR üzerinden 8 bin personel alımı yapılacağı duyurulurken Koca, kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme olacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 8 bin işçi alımı yapılacak. İşçi alımı için başvurular İŞKUR aracılığı ile alındı. Başvuru ardından kura çekimi yapılacak ve adaylar mülakatsız olarak çalışma hayatına adım atacak. Yapılan açıklamaya göre, taşra teşkilatı 8 bin işçi alımı kura çekimi nisan ayında gerçekleştirilecek.

İŞKUR üzerinden Şubat ayı üzerinden başvuruları yapılan Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımında kura çekim tarihi 3-4 Nisan 2024 tarihleri olacak. Ankara'da yapılacak 8 bin işçi alımı kurası 09.00 ile 18.00 saatleri arasında yapılacak.

Kura çekimi Youtube hesabından canlı aktarılacak. İşçi alımı için mülakat yapılmayacak. Alım ise 2 günde tamamlanacak. Taşra teşkilatlarında istihdam edilecek asıl ve yedek adaylar kura çekiminin ardından duyurulacak.

8 BİN İŞÇİ ALIMI CANLI KURA ÇEKİMİ SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları, kura çekimi tamamlandıktan sonra resmi site üzerinden paylaşılacak. Kura çekimi tamamlandıktan sonra asıl ve yede adaylar ilişkin listeler, yhgm.saglik.gov.tr adresinden paylaşılacak.