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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 31 bin sözleşmeli sağlık personeli kadro dağılımı belli oldu

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Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 31 bin sözleşmeli sağlık personeli kadro dağılımı belli oldu
Başlık ResmiSağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 31 bin sözleşmeli sağlık personeli kadro dağılımı belli oldu

Binlerce sağlık çalışanının bir süredir takip ettiği 2027 yılı sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de paylaşıldı. Kararda 31 bin sözleşmeli sağlık personeli kadro dağılımına yer verildi. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman?

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Sözleşmeli 31 bin 54 sağlık personeli istihdamı kapsamındaki hizmet birimlerinin tespit edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2027'de uygulanmak üzere tespit edilmesine karar verildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 31 bin sözleşmeli sağlık personeli kadro dağılımı belli oldu
Başlık ResmiSağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 31 bin sözleşmeli sağlık personeli kadro dağılımı belli oldu

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU

Karar uyarınca acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 6, yataklı tedavi alanında da 31 bin 40 kişi istihdam edilecek.

Söz konusu kişilerden 5 bin 61'i tabip, 25 bin 955'i uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9 ebe, 2 hemşire ile birer diyetisyen ve sağlık teknikeri alınacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 31 bin sözleşmeli sağlık personeli kadro dağılımı belli oldu
Başlık ResmiSağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? 31 bin sözleşmeli sağlık personeli kadro dağılımı belli oldu

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Karar, bir personel alım ilanı değil. Kararda personel başvurularının başlangıç tarihi, başvuru şartları veya takvime ilişkin ayrıntılar belirtilmedi. Adayların, yapılacak duyurularda açık pozisyonları, başvuru tarihlerini, başvuru yöntemini, istenecek belgeleri ve varsa sınav veya kura koşullarını kontrol etmesi gerekiyor. Duyuruların Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurumların internet sitelerinde yer alması bekleniyor.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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