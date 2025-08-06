Saliha Akkaş kimdir, olayı ne? Ölüm nedeni ortaya çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görev yapan 40 yaşındaki Saliha Akkaş, boşanma sürecindeki eşi tarafından öldürüldü. Gündemde, Saliha Akkaş kimdir, olayı ne? Eşi de öldü mü? konuları yer alıyor.

SALİHA AKKAŞ KİMDİR?

Saliha Akkaş, 40 yaşında, iki çocuk annesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) memur olarak görev yapan bir kamu çalışanıydı.

Çorum’un Mecitözü İlçesi Elvançelebi Köyü nüfusuna kayıtlı olan Akkaş, TBMM’de CHP çalışma grubunda görev yapıyordu.

Ankara’da yaşayan Akkaş, uzun süredir boşanma sürecinde olduğu eşi Salih Akkaş'tan kaynaklanan sorunlarla uzun süredir mücadele ediyordu.

SALİHA AKKAŞ OLAYI NE, NEDEN ÖLDÜ?

Saliha Akkaş, 4 Ağustos 2025 gecesi, Ankara’nın Çankaya ilçesi Güvenlik Caddesi’nde bulunan evinde, boşanma aşamasındaki eşi Salih Akkaş tarafından 40’tan fazla bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

İddiaya göre çift arasında boşanma süreci nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede şiddete dönüştü.

Salih Akkaş, eşinin boğazını kesip vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri indirdi. Olayın ardından kendisini iple asarak intihar eden Salih Akkaş’ın, daha önce “eşe karşı tehdit ve hakaret” ile “uzaklaştırma ihlali” suçlarından polis kaydı olduğu ve Saliha Akkaş'ın koruma kararı aldığı ortaya çıktı.

Saliha Akkaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yoğun bakımda 6 Ağustos sabahı hayatını kaybetti.