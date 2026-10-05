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Samsun'da hızlı tren var mı? Ankara-Samsun hızlı tren güzergahı haritası

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Samsun'da hızlı tren var mı? Ankara-Samsun hızlı tren güzergahı haritası
Başlık ResmiSamsunda hızlı tren var mı? Ankara-Samsun hızlı tren güzergahı haritası

Samsun'da hızlı tren olup olmadığı merak edildi. Samsun hızlı tren projesinde çalışmalar sürerken Ankara-Samsun hızlı tren hattının güzergahı, mevcut proje aşaması ve seyahat süresinin ne kadar olacağı araştırılıyor. Kırıkkale, Çorum, Merzifon ve Havza üzerinden Karadeniz'e ulaşması planlanan demiryolu projesinde yeni etaplar için hazırlıklar devam ediyor.

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Ankara-Samsun hızlı tren hattı, İç Anadolu ile Karadeniz arasında hızlı demiryolu bağlantısı kurulmasını amaçlayan önemli ulaşım projeleri arasında yer alıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Delice-Çorum kesiminde yapım çalışmaları devam ederken hattın Çorum'dan Havza'ya uzanan bölümleri için de ihale süreci tamamlandı. Projenin tamamlanmasıyla yolcu taşımacılığının yanı sıra Samsun Limanı üzerinden yük taşımacılığında yeni bir koridor oluşturulması hedefleniyor.

SAMSUN'DA HIZLI TREN VAR MI?

Samsun'da şu anda Ankara'ya doğrudan çalışan bir hızlı tren hattı bulunmuyor. Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı henüz yapım ve ihale aşamalarında ilerliyor. Projenin Delice'den başlayıp Çorum, Merzifon ve Havza üzerinden Samsun'a ulaşacak yeni bölümünün toplam uzunluğu 293 kilometre olarak açıklandı. Hattın 120 kilometrelik Delice-Çorum kesiminde çalışmalar devam ederken bu etapta genel ilerleme yüzde 25'i aşmış durumda. Bakanlık verilerine göre 8 tünelde toplam 9 bin 507 metrelik çalışma yürütülürken 31 köprüden 14'ünde yapım sürüyor.

Samsunda hızlı tren var mı? Ankara-Samsun hızlı tren güzergahı haritası
Başlık ResmiSamsunda hızlı tren var mı? Ankara-Samsun hızlı tren güzergahı haritası

Projenin tamamlanmasıyla Ankara'dan Samsun'a kadar kesintisiz hızlı demiryolu bağlantısı oluşturulması planlanıyor. Hat saatte 200 kilometre hıza uygun şekilde projelendirilirken Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin yaklaşık 2 saat 30 dakikaya düşmesi hedefleniyor. Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre Çorum-Ankara arasındaki yolculuk da yaklaşık 1 saat 20 dakika olacak. Projenin bütünü tamamlandığında yılda 12 milyon yolcu ile 14 milyon ton yük taşınması öngörülüyor.

Samsunda hızlı tren var mı? Ankara-Samsun hızlı tren güzergahı haritası
Başlık ResmiSamsunda hızlı tren var mı? Ankara-Samsun hızlı tren güzergahı haritası

ANKARA-SAMSUN HIZLI TREN GÜZERGAHI HARİTASI

Ankara-Samsun hızlı tren güzergahı ana hatlarıyla Ankara - Kırıkkale/Delice - Çorum - Merzifon - Havza - Samsun şeklinde ilerleyecek. Ankara'dan mevcut demiryolu ağı üzerinden Kırıkkale yönüne ulaşacak bağlantının ardından yeni hızlı tren hattı Delice'den başlayacak ve Çorum üzerinden Karadeniz'e doğru devam edecek. Bakanlığın açıkladığı proje kapsamında Delice-Çorum bölümü 120 kilometre, Çorum-Merzifon bölümü 66 kilometre ve Merzifon-Havza bölümü 37 kilometre uzunluğunda planlandı. Hattın kalan bölümü ise Samsun bağlantısını sağlayacak.

Güzergah sıralaması: Ankara - Kırıkkale - Delice - Çorum - Merzifon - Havza - Samsun.

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Editör : İREM ÖZCAN
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