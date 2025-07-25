Samsunspor Almere City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Maç yayın bilgileri araştırılıyor

Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda’da Almere City ile hazırlık maçında karşılaşacak. Maçın resmi yayın kanalı araştırılırken taraftar şifresiz izleyebilecekleri yerleri araştırıyor.

Trendyol Süper Lig’in iddialı ekiplerinden Samsunspor, Hollanda’daki kampında yeni sezon için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Taraftar, Samsunspor Almere City maçı hangi kanalda, şifresiz mi aramalarını yapıyor. Maçın yayıncı kuruluşu merak edildi.

SAMSUNSPOR ALMERE CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor’un Almere City ile 25 Temmuz 2025’te oynayacağı hazırlık maçının resmi bir yayın kanalı şu an için açıklanmadı.

14.30'da oynanacak maçın nereden izleneceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Taraftar, Hollanda'da oynanacak maçını takip etmek için kulüplerin resmi hesaplarını takip ediyor.

SAMSUNSPOR ALMERE CİTY MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Samsunspor-Almere City maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar için şu an resmi bir yayın platformu açıklanmadı. Kulüplerin sosyal medya hesapları veya YouTube kanalları muhtemel yayın kaynakları arasında yer alsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SAMSUNSPOR ALMERE CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsunspor ile Almere City arasındaki hazırlık maçı, 25 Temmuz 2025 Cuma günü saat 14.30’da (TSİ) Hollanda’nın Sportpark Driel sahasında oynanacak. Samsunspor’un Hollanda kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçına çıkıyor.