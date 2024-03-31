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Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatar?

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatar?

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sandık görevlisi ücretleri 2024 ne zaman yatacak, sorusu araştırılıyor. Türkiye bugün sandık başına gidiyor. Binlerce okulda sandıklar kuruldu ve oy verme işlemleri devam ediyor. Sandıklarda görev alan sandık yetkilileri ise ücretlerinin yatacağı tarihi sorguluyor. Peki, Sandık görevlisi ücretleri ne zaman, nereye yatacak? Sandık başkanı ücretleri yattı mı? İşte detaylar...

Seçim görev ücretleri ne zaman yatacak, sorusuna cevap aranıyor. 2024 yerel seçimlerin gerçekleştiği bugün  sandık görevlisi ücreti gündeme geldi. Peki, sandık görevlisi ücreti 2024 ne kadar, ne zaman yatacak? Detaylar haberimizde...

Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatar? - 1. Resim

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

Sandık kurma, mühür ve pusula teslimi, oy dökümü ve sayımı gibi görevleri yerine getirecek sandık memurlarının alacakları ücretler merak ediliyor. 2024 yılında 31 Mart tarihinde yapılacak seçimlerde sandık kurulu başkanları 2.947 TL ücret alacak. Sandık memuru veya diğer bir ifadeyle sandık görevlileri ise 2.088 TL ödeme alacak. Partili üyelere 1.044 TL ve bina sorumlularına ise 2.936 TL ödeme yapılacak.

Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatar? - 2. Resim

SANDIK GÖREV ÜCRETLERİ NE ZAMAN NEREYE YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin en geç Nisan ayı sonuna kadar yatırılması bekleniyor. Sandık görevlisi ücretleri geçtiğimiz yıllarda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları aracılığıyla yatırılmıştı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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