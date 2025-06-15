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Şarkıcı Lara eşi Mehdi Karimi kimdir, ne iş yapıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şarkıcı Lara eşi Mehdi Karimi kimdir, ne iş yapıyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Pop müziğinin sevilen ismi Lara, İranlı eşi Mehdi Karimi ile birlikte İran'da yaşıyor. İsrail İran savaşının ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Şarkıcı Lara eşi Mehdi Karimi kimdir merak edildi.

2000’li yılların pop ikonu Lara, 2023’te evlendiği İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile birlikte aile ziyareti için gittiği İran’da, İsrail’in düzenlediği hava saldırılarının ortasında kaldı. Şarkıcı Lara eşi Mehdi Karimi kimdir merak edildi. 

ŞARKICI LARA EŞİ MEHDİ KARİMİ KİMDİR?

Mehdi Karimi, 1988 Tahran doğumlu bir profesyonel voleybolcudur. İran Milli Voleybol Takımı’nın önemli oyuncularından biridir. 

Şarkıcı Lara ile 2023’te evlenen Karimi, sanatçının müzik kariyerine verdiği destekle de biliniyor. Çiftin sosyal medyada paylaştığı romantik anlar, hayranların ilgisini çekiyor. Lara ile Mehdi Karimi 2022’de Türkiye’de bir voleybol turnuvasında tanışmalarıyla başladı. 

ŞARKICI LARA NEDEN GÜNDEM OLDU?

2000'li yıllarda pop müziğinde adından söz ettiren Lara, İran'dan yaptığı paylaşımla gündem oldu. “İran’dayım, burada durum çok kritik. Çok zor girdim sosyal medyaya. Ne telefonumuz çalışıyor, ne internete girebiliyoruz. Lütfen dualarınızı esirgemeyin." paylaşımında bulundu. Eşinin memleketi İran'da bulunan Lara'nın durumu ve sosyal medya paylaşımları yakından takip ediliyor.



Kaynak: Türkiye Gazetesi
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