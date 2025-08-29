Şarkıcı Lara'ya ne oldu? Sağlık durumu merak konusu ilk kez açıkladı...

2000'li yılların popüler isimlerinden şarkıcı Lara'nın sessizliği hayranlarını tedirgin etti. Ünlü şarkıcıya ne oldu, sağlık sorunu mu var? diye merak edildi. Lara tedavi gördüğünü ve hastalığı ile ilgili detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

LARA'YA NE OLDU?

'Adam gibi adam', 'Katmer', 'Allah Versin' şarkıları ile ün yapan Lara şu sıralar sağlık sorunları ile uğraşıyor. Ünlü şarkıcı beyninde bir kitle tespit edildiğini hayranlarına açıkladı. Paylaşımında "Elbette bu kolay bir sınav değil" ifadelerini kullandı.

LARA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Şarkıcı son sağlık durumu ile ilgili detaylara paylaşımında yer verdi ve şu ifadeleri kullandı; "Sağlığımla ilgili bir süreçten geçiyorum. Bu yüzden telefonlara çok bakamıyor, mesajlarınıza tek tek cevap veremiyorum. Lütfen beni affedin. Ama bilin ki sevginiz ve dualarınız üzerimde, kalbimde. Allah hepinizden razı olsun. Sizi çok seviyorum."

LARA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Gerçek adı Fatma Nur Ergüder'dir sahne adı olan Lara ile tanınır. 19 Mart 1979 'da dünyaya geldi. Kırıkkale ilinde müzisyen bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Kırıkkale'de lise mezunu olduktan sonra Alanya'da hostes olarak çalıştı.

MÜZİK HAYATI

Lara'nın ilk albümü, 5 Haziran 2003 tarihinde çıktı. 27 Mayıs 2005 tarihinde Adam Gibi Adam" adlı ikinci albümüyle yaklaşık 100 bin sattı. Albüm, 4. Müyap Müzik Ödülleri'nde Altın albüm ödülünü almaya hak kazandı.

15 Ocak 2008'de "Yadigar" adlı üçüncü albümünü çıkardı. 2010' da ''Yolla'' isimli 4 şarkıdan oluşan maksi single albümünü çıkardı.

Mutlu Genç ile 2014' te ''Maç Kaç Kaç'' isimli düeti çıkardı ve daha sonra 2015'te Bi Sana isimli şarkısını çıkardı. Maç Kaç Kaç ve Bi Sana sadece dijital platformda yer aldı.