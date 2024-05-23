Savcı şehit Murat Uzun, 19 Eylül 2012 tarihinde Ovacık'ta şehit edildi

19 Eylül tarihinde gerçekleşen acı olayın ardından savcı şehidimiz Murat Uzun'un kim olduğu merak konusu oldu. Vatandaşlar kaç yaşında ve ne zaman vefat ettiğini araştırmaya başlarken katili de bulundu. Katilinin 2023 yılında ölü olarak ele geçirilen PKK'lı terörist Hatice Yılmaz olduğu ortaya çıktı. Murat Uzun'un hayatına dair bilgiler...

2012 senesinde Tunceli'de meydana gelen ve yürekleri yakan şehit haberinin ardından katilinin de öldüğü bilgisi öğrenildi. Ovacık'ta şehit edilen savcı Murat Uzun hakkında ise kimdir, neden öldü gibi sorular araştırıldı. Merak edilenler...

Katilinin Hatice Yılmaz olduğu öğrenilirken, Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, “Tespit edilen örgüt mensuplarından 'Edesa Saadet' kod adlı Hatice Yılmaz ' ın 19 Eylül 2012’de şehit olan Savcı Murat Uzun’un da failleri arasında olduğu tespit edildi. Yani şehit savcımızın kanı yerde kalmadı. Şehitlerimizin ruhu tekrar şad olsun" sözleriyle duyurdu.

Bakan Yılmaz Tunç ise şehidimiz ile ilgili şu sözleri söylemişti:

"Tunceli’nin Ovacık ilçesinde görev yaparken hain teröristlerin saldırısı sonucu şehit edilen Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun kardeşimizi şehadetinin 11. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Biliyoruz ki bizim inancımızda şehitlere ’ölüler’ denilmez. Onlar diridirler fakat bizler göremeyiz. Adaletin tesisi için gecesini gündüzüne katan, menfur bir saldırı sonucunda şehit edilen Murat kardeşimiz de bunlardan biridir. Şehidimizin adı, soy ismi gibi uzun yıllar boyunca şehit edildiği Ovacık’taki Şehit Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun Ortaokulu’nda yaşatılacak.