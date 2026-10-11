Savunma Sanayii Başkanlığı 22 uzman yardımcısı alımı için ilan paylaştı. Yayımlanan ilanda uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve şartlarına yer verildi.Başvurular, e-Devlet üzerinden Savunma Sanayii Başkanlığı- Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresinden elektronik ortamda başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle alınacak.

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Savunma Sanayii Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri sınıfından kadrolara atanmak üzere, Giriş Sınavı (Sözlü Sınav Yöntemi) ile aşağıda yer alan öğrenim bölümlerinden 22 (yirmi iki) Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı alınacak. Başvurular, 12 Ekim 2026, Pazartesi günü saat 10:00'da başlayıp 26 Ekim 2026, Pazartesi günü saat 23:59 itibarıyla sona erecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı 22 uzman yardımcısı alacak! Başvuru tarihleri ve şartları



BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların;

1.657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımaları

2.En az dört yıllık lisans eğitimi veren ilan metninde yer alan öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmaları

3.Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları (01.01.1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir.)

4.2025 ve 2026 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından ilan metninde yer alan öğrenim bölümlerine karşılık gelen puan türlerinden 80 (seksen) ve üzeri puan almış olmaları

5.Son başvuru tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) İngilizce alanında en az 75 (yetmiş beş) puana veya Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre uluslararası geçerliliği olup buna denkliği kabul edilen başka bir puana sahip olmaları

6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgilerinin bulunmaması (muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmaları)

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