Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) sınavı sonuçları için geri sayım devam ediyor. Ekim ayının son haftasında gerçekleştirilen sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru sorulmuştu. Peki, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim), 25 Ekim Pazar günü gerçekleştirildi. Sınavın üzerinden günler geçmesi nedeniyle adayların sonuç beklentisi arttı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvimde KPSS ortaöğretim sınav sonuç tarihine yer verilmişti.

Sayılı gün kaldı! KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS ortaöğreti sınav sonuçları 19 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

2026-KPSS'ye ortaöğretim düzeyinden giren adayların takip eden KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri halinde, KPSS Ön Lisans veya KPSS B Grubu Lisans sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ortaöğretim düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecek.

Takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri "KPSS Ortaöğretim" sınav sonuçlarını etkilemiyo

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