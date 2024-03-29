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Seçim günü silah taşımak yasak olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seçim günü silah taşımak yasak olacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimde, oy verme günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar uygulanacak yasaklar belli oldu. Merak edilen konular arasında seçim günü silah taşıma yasağı var mı yok mu sorusuydu. Peki, seçim günü silah taşımak yasak mı? İşte seçim günü yasaklarına ilişkin bilgiler!

Seçim günü silah taşımak yasak mı? Yerel seçim gününe saatler kala ruhsatlı silah sahipleri seçim günü silah taşıma yasağının olup olmadığını araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberimizde…

SEÇİM GÜNÜ SİLAH TAŞIMAK YASAK MI?

31 Mart 2024 yerel seçim günü emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başkasının silah taşıması yasaktır.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiç kimse, Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinin f bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahları (ateşli silahlar, patlayıcı maddeler, saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici veya bereleyici alet, yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açıcı nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler) köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Seçim günü silah taşımak yasak olacak - 1. Resim

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim günü saat 06.00'dan saat 23.59'a kadar alkollü içki satışı ve içkili yerlerle umumi mahallerde her çeşit alkollü içki içilmesi yasak olacak.

Oy verme süresince kahvehane, kıraathane, kafe ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacak, eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Seçim yasaklarına uyulması şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.

Oy verme günü saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak ancak YSK'nin gerek görmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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