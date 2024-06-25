Seğmen Kardeşler (SEGMN) halka arzı 30,00 TL'den katılım endeksine uygun olarak işlem görecek
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz haftalarda SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseler arasında Efor Çay ve Seğmen Kardeşler yer aldı. Yakından ilgilenen vatandaşlar ise Seğmen Kardeşler ile ilgili katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir aramasını yaptı. 2 hissenin duyurusu gelirken yeni şirket açıklaması gelmedi.
Halka arz ile ilgilenenlerin gündeminde yer alan Seğmen Kardeşler, SPK tarafından başvurusu onaylanan SEGMN, 26 Haziran itibarıyla talep toplayacak. 30,00 TL'den satışa çıkarken eşit dağıtım yapılacak. 26-27-28 Haziran tarihlerinde işlemlerin tamamlanmasıyla beraber detaylar da gündeme geldi.
KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Yarın itibarıyla talep toplamaya başlayacak olan hissenin fonunu kullanacağı alanlar arasında %50 İşletme sermayesi, %20 Entegrasyon ve modernizasyon yatırımlar ve %30 Yeni yatırımlar yer alırken katılım endeksine uygun olarak borsada işlem görecek. Satın alacak olanlar ise Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alacak.
SEĞMEN KARDEŞLER KAÇ LOT VERECEK 2024?
Sonuçlar ile belirlenecek olan lot dağılımının olası miktarı şöyle:
1.1 Milyon katılım 38 Lot
1.5 Milyon katılım 28 Lot
1.9 Milyon katılım 22 Lot
2.3 Milyon katılım 18 Lot
2.7 Milyon katılım 16 Lot
3.1 Milyon katılım 14 Lot
3.5 Milyon katılım 12 Lot
3.9 Milyon katılım 11 Lot
Kaynak: Türkiye Gazetesi