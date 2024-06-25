Seğmen Kardeşler (SEGMN) halka arzı 30,00 TL'den katılım endeksine uygun olarak işlem görecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 25 Haziran 2024 12:23 - Güncelleme: 25 Haziran 2024 12:32 - Güncelleme:

Spk, Halka Arz, Haber

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Geçtiğimiz haftalarda SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseler arasında Efor Çay ve Seğmen Kardeşler yer aldı. Yakından ilgilenen vatandaşlar ise Seğmen Kardeşler ile ilgili katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir aramasını yaptı. 2 hissenin duyurusu gelirken yeni şirket açıklaması gelmedi.

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