Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Seğmen Kardeşler (SEGMN) halka arzı 30,00 TL'den katılım endeksine uygun olarak işlem görecek

Seğmen Kardeşler (SEGMN) halka arzı 30,00 TL'den katılım endeksine uygun olarak işlem görecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Seğmen Kardeşler (SEGMN) halka arzı 30,00 TL&#039;den katılım endeksine uygun olarak işlem görecek
Spk, Halka Arz, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz haftalarda SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseler arasında Efor Çay ve Seğmen Kardeşler yer aldı. Yakından ilgilenen vatandaşlar ise Seğmen Kardeşler ile ilgili katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir aramasını yaptı. 2 hissenin duyurusu gelirken yeni şirket açıklaması gelmedi.

Halka arz ile ilgilenenlerin gündeminde yer alan Seğmen Kardeşler, SPK tarafından başvurusu onaylanan SEGMN, 26 Haziran itibarıyla talep toplayacak. 30,00 TL'den satışa çıkarken eşit dağıtım yapılacak. 26-27-28 Haziran tarihlerinde işlemlerin tamamlanmasıyla beraber detaylar da gündeme geldi.

KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Yarın itibarıyla talep toplamaya başlayacak olan hissenin fonunu kullanacağı alanlar arasında %50 İşletme sermayesi, %20 Entegrasyon ve modernizasyon yatırımlar ve %30 Yeni yatırımlar yer alırken katılım endeksine uygun olarak borsada işlem görecek. Satın alacak olanlar ise Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alacak.

SEĞMEN KARDEŞLER KAÇ LOT VERECEK 2024?

Sonuçlar ile belirlenecek olan lot dağılımının olası miktarı şöyle:

1.1 Milyon katılım 38 Lot 

1.5 Milyon katılım 28 Lot

1.9 Milyon katılım 22 Lot 

Seğmen Kardeşler (SEGMN) halka arzı 30,00 TL'den katılım endeksine uygun olarak işlem görecek - 1. Resim

 2.3 Milyon katılım 18 Lot

2.7 Milyon katılım 16 Lot 

3.1 Milyon katılım 14 Lot 

3.5 Milyon katılım 12 Lot 

3.9 Milyon katılım 11 Lot 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bakan Yerlikaya açıkladı: Kurban Bayramı bilançosu yükseldi3 milyar liralık Forex vurgununun pes dedirten detayları: Saat saat işlemişler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün başlayan Brawl Stars BS bakım molasının kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor - HaberlerBugün başlayan Brawl Stars BS bakım molasının kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyorArda Güler, EURO 2024 Türkiye - Çekya maçında oynayacak - HaberlerArda Güler, EURO 2024 Türkiye - Çekya maçında oynayacakDevlet Bahçeli'nin MHP grup toplantısında oturarak konuşması vatandaşın dikkatini çekti - HaberlerDevlet Bahçeli'nin MHP grup toplantısında oturarak konuşması vatandaşın dikkatini çektiOyuncuların beklediği 25 Haziran Hamster Kombat, günlük şifresi açıklandı - HaberlerOyuncuların beklediği 25 Haziran Hamster Kombat, günlük şifresi açıklandıGİB, yurt dışı çıkış harcı artışı iddiaları hakkında duyuru yaptı - HaberlerGİB, yurt dışı çıkış harcı artışı iddiaları hakkında duyuru yaptı25 Haziran EURO 2024 bugünün maçları: Takvime göre İngiltere - Slovenya karşılaşması ile 2 maç daha oynanacak - Haberler25 Haziran EURO 2024 bugünün maçları: Takvime göre İngiltere - Slovenya karşılaşması ile 2 maç daha oynanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...