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Şehit yakınları, gaziler ve yakınlarına AJet ile iç hatlarda yüzde 50 indirim uygulanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şehit yakınları, gaziler ve yakınlarına AJet ile iç hatlarda yüzde 50 indirim uygulanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün gerçekleşen protokol imza töreninde sevindiren haberi verdi. Şehit yakınları, gazi ve engelli yolcular için uygulanacak olan indirimle beraber hangi hatlarda geçerli, ne kadar indirim olacak soruları da gündeme geldi.

THY Genel Müdürlük binasında gerçekleşen törenin ardından Bakan Göktaş, engelli, şehit yakınları ve gazileri sevindirecek haberi paylaştı. AJet ile uçacak olan vatandaşlar yüzde 50 indirim kazanırken iç, dış hat ve KKTC uçuşlarında kullanabilecek. AJet uçak bileti indirimi kimleri kapsıyor merak edilenler arasında yer aldı.

AJET ŞEHİT, GAZİ YAKINLARI VE ENGELLİ İNDİRİMİ NE KADAR OLACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün THY Genel Müdürlük binasında gerçekleşen imza töreninde şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları malul ve malul yakınları iç hat ve KKTC seferlerinde %50 indirim alacağını açıklarken dış hatta %20 indirimi duyurdu.

Şehit yakınları, gaziler ve yakınları için AJet ile iç hat hatlarda yüzde 50 indirim uygulanacak - 1. Resim

Engelli vatandaşlar için ise iç ve KKTC uçuşlarında %20 ve dış hatta %25 indirim uygulanacak. Göktaş, AJet indirimini şu sözlerle duyurdu:

"Bugün imzalayacağımız işbirliği çerçevesinde protokol imzalamak için bir aradayız. Bu anlamda, Bakanlık olarak hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. İmzalayacağımız bu protokolün sağlayacağı kolaylıklardan faydalanan engelli, şehit yakını ve gazilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." 

Şehit yakınları, gaziler ve yakınları için AJet ile iç hat hatlarda yüzde 50 indirim uygulanacak - 2. Resim

AJET ENGELLİ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AJet'in de Yönetim Kurulu Başkanı Bolat, Anadolu Jet'in geçen seneden itibaren hizmete başlayan "AJet" ile 95 uçakla, 30 ülkede 89 noktaya ulaşabildiğini belirtirken "Şehit yakınlarımıza, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza yurt içi uçuşlarda yüzde 50, yurt dışı uçuşlarda ise yüzde 20 indirim sağlayacağız. Bu indirimlerden bugünden itibaren ofislerimiz veya çağrı merkezlerimizden faydalanabilecekler." sözleri ile güzel haberi verdi. Böylece uçuşlarda geçerli olacak indirim bugünden itibaren geçerli olacak.

Şehit yakınları, gaziler ve yakınları için AJet ile iç hat hatlarda yüzde 50 indirim uygulanacak - 3. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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