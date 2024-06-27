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Kozmetik indiriminde kavga eden kız Siccin 8'de rol alacak! İşte alacağı ücret

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kozmetik indiriminde kavga eden kız Siccin 8&#039;de rol alacak! İşte alacağı ücret
Beyza, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bir kozmetik mağazasındaki indirim kavgası videosuyla sosyal medyada gündem olan TikTok fenomeni Beyza’nın popüler korku filmi serisi Siccin’in 8.sinde oynayacağı iddia edildi. Genç kızın filmden 1 milyon TL alacağı öne sürüldü.

Ünlü bir kozmetik mağazasındaki kavgasıyla hafızalara kazınan Beyza’ya film teklifi götürüldü. Fenomen isim Siccin 8’de rol alacak. 

“SİCCİN’DE OYNA” YORUMLARI GELMİŞTİ

Kozmetik magazindeki indirimde kavgaya karışan Beyza’nın videosu sosyal medyada gündeme oturmuştu. İsmi Beyza olduğu öğrenilen bir genç kızın mağaza çalışanı ile arasında yaşadığı tartışma günlerce konuşulmuştu. Genç kızın gözlerini açarak bağırdığı videoya yorum üstüne yorum gelmişti. TikTok’ta hesabı da olduğu öğrenilen fenomen Beyza’ya “Siccin’de oyna” diye tepkiler gelmişti. 

Beyza artan popülaritesiyle Siccin 7’nin galasına katılmıştı. Hem oyuncu ekiple hem de sosyal medyadaki takipçileriyle buluşan isim, büyük ilgi görmüştü. 

Kozmetik indiriminde kavga eden kız Siccin 8'de rol alacak! İşte alacağı ücret - 1. Resim

ANLAŞMA TAMAM, 1 MİLYON TL ALACAK

Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.  Yönetmenin yorumları dikkate alarak Beyza'yı Siccin 8 kadrosuna dahil ettiği öne sürüldü.

Beyza’nın Siccin 8 filminde yer almak için imaj hakları dahil olmak üzere 1.000.000 TL karşılığında anlaşma sağladığı iddia edildi.  

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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