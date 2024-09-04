Semicenk Harbiye Açıkhava konser biletleri 7 Eylül saat 14.00'da satışa çıkacak

Semicenk konser bileti satışları 7 Eylül tarihinde saat 14.00'da başlayacak. 5 Ekim'de sahne alacak olan Semicenk'in ilk Harbiye konseri olan bu organizasyon müzik severler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Pop müziğin genç ve başarılı isimlerinden Semicenk, hayranlarını sevindirecek bir haberle müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Semicenk İstanbul'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde ilk kez sahne alacağını duyurdu.

SEMİCENK HARBİYE KONSERİ NE ZAMAN?

Semicenk’in Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ndeki konseri, 5 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek.

Bu prestijli sahnede ilk kez hayranlarıyla buluşacak olan sanatçı, unutulmaz bir performans sergilemeye hazırlanıyor.

İlk kez Harbiye'de açık hava konseri verecek olan Semicek için de çok özel olan bu konserin bilet satış tarihi de merak ediliyor.

SEMİCENK HARBİYE KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Semicenk Harbiye Açıkhava konseri biletleri 7 Eylül Perşembe günü saat 14:00’te satışa sunulacak.

Semicenk hayranlarının, biletler için büyük bir talep göstermesi bekleniyor, bu nedenle biletlerin hızla tükenmesi olası.

Öte yandan konser biletleri, çeşitli bilet satış platformları üzerinden kolaylıkla temin edilebilecek.

HARBİYE AÇIKHAVA SAHNESİ NEREDE VE NASIL GİDİLİR?

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, İstanbul'un Şişli ilçesinde, şehrin merkezinde yer alıyor. Sahneye hem Anadolu Yakası’ndan hem de Avrupa Yakası’ndan ulaşım oldukça kolay.

Anadolu Yakası’ndan Ulaşım: Kadıköy’den Beşiktaş’a vapurla geçtikten sonra, Akaretler otobüs durağından Taksim’e giden otobüslerden birine binin. Taksim’den yaklaşık 10 dakikalık bir yürüyüşle Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ne ulaşabilirsiniz.

Avrupa Yakası’ndan Ulaşım: Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar gibi bölgelerden geliyorsanız, metrobüse binerek Mecidiyeköy durağında inin. Buradan Yenikapı-Hacıosman metrosuna geçip Osmanbey durağında inerek Harbiye çıkışından çıktıktan sonra kısa bir yürüyüşle sahneye ulaşabilirsiniz.

Esenler ve Bayrampaşa bölgelerinden gelenler, Havalimanı-Yenikapı metrosunu kullanarak Zeytinburnu durağında inmeli. E-5 üzerindeki Kocatepe otobüs durağından 71T, 72T, 73, 73F veya 97T numaralı otobüslere binip Harbiye durağında inildiğinde sahneye kolayca ulaşabilirsiniz.

Bağcılar ve Güngören’den gelenler ise 92T numaralı otobüse binerek Harbiye durağında indikten sonra, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’ne ulaşabilirler.