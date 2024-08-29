Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Türkiye'nin konserve devi resmen iflas etti

Türkiye'nin konserve devi resmen iflas etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;nin konserve devi resmen iflas etti

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk şirketlerden iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Son gelişme ise bir döneme damga vuran ünlü markadan geldi. Türkiye'nin konserve devi iflas bayrağını çekti.

Küresel ekonomik kriz Türkiye'de de birçok şirketi zora soktu. Son dönemde konkordato ilan eden şirketlerin sayısı bir hayli artarken, bir döneme damga vuran konserve devinden iflas haberi geldi.

BİR DÖNEM SONA ERDİ  

Tamtad Konservecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de döviz kurlarındaki istikrarsızlık, nakit akışı sorunları gibi nedenlerle mali konularda yaşadığı zorluklar sonucu ayakta kalmayı başaramadı.

Türkiye'nin konserve devi resmen iflas etti - 1. Resim

MAHKEME İFLAS KARARI VERDİ

Tire 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 7 Aralık 2023 tarihinde aldığı kararla Tamtad’ın iflasını kesinleştirdi. Şirketin, Kürdüllü Mahallesi’ndeki Tamtad Küme Evleri’nde yürütülen iflas süreci, bu mahkeme kararına göre devam ediyor.

İflas sürecinde alacaklılar için kritik bir aşama olan ikinci toplantı, 18 Eylül 2024'te Tire İflas Müdürlüğü'nde yapılacak. Alacakları kabul edilen veya reddedilenlerin katılabileceği bu toplantıya bizzat veya vekil aracılığıyla katılmak önem taşıyor. Bu toplantı, alacaklıların haklarını korumaları ve süreci yakından takip etmeleri için hayati bir fırsat sunuyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Yedikleri ürün sonları oldu! Çok sayıda kişi hastanelik oldu, 9 kişi zehirlenerek öldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'un taksi sorununu bitirecek adım! UKOME'de kabul edildi, işte detaylar - Ekonomiİstanbul'un taksi sorununu bitirecek adım!Pendik Belediyesi'nden emeklilerin yüzünü güldürecek haber! - EkonomiPendik Belediyesi'nden emeklilerin yüzünü güldürecek haber!Mehmet Şimşek'ten "enflasyon düzeltmesi" açıklaması! 1.5 milyon mükellef çıkarılıyor - Ekonomi1.5 milyon mükellef muaf tutulacakEkonomik güven endeksi 3 yılın dibinde - EkonomiEkonomik güven endeksi 3 yılın dibindePortföyde hisse ağırlığı ne olmalı? BİST100’de yükseliş sürecek mi? - EkonomiBİST100’de yükseliş sürecek mi?Kiralar altınla ödenebilir mi? Bakanlık'tan açıklama gecikmedi - EkonomiKiralar altınla ödenebilir mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...