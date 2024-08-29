Türkiye'nin konserve devi resmen iflas etti

Türk şirketlerden iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Son gelişme ise bir döneme damga vuran ünlü markadan geldi. Türkiye'nin konserve devi iflas bayrağını çekti.

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Küresel ekonomik kriz Türkiye'de de birçok şirketi zora soktu. Son dönemde konkordato ilan eden şirketlerin sayısı bir hayli artarken, bir döneme damga vuran konserve devinden iflas haberi geldi.

BİR DÖNEM SONA ERDİ

Tamtad Konservecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de döviz kurlarındaki istikrarsızlık, nakit akışı sorunları gibi nedenlerle mali konularda yaşadığı zorluklar sonucu ayakta kalmayı başaramadı.

MAHKEME İFLAS KARARI VERDİ

Tire 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 7 Aralık 2023 tarihinde aldığı kararla Tamtad’ın iflasını kesinleştirdi. Şirketin, Kürdüllü Mahallesi’ndeki Tamtad Küme Evleri’nde yürütülen iflas süreci, bu mahkeme kararına göre devam ediyor.

İflas sürecinde alacaklılar için kritik bir aşama olan ikinci toplantı, 18 Eylül 2024'te Tire İflas Müdürlüğü'nde yapılacak. Alacakları kabul edilen veya reddedilenlerin katılabileceği bu toplantıya bizzat veya vekil aracılığıyla katılmak önem taşıyor. Bu toplantı, alacaklıların haklarını korumaları ve süreci yakından takip etmeleri için hayati bir fırsat sunuyor.